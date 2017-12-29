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    Россия

    Путин освободил бизнес в Крыму от проверок

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (244)

    (обновлено: )9511
    Согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным закону, в Крыму предполагается освобождение бизнеса от проверок до 1 января 2019 года.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий бизнес в Крыму от плановых проверок до 1 марта 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовой информации.

    RT на русском / YouTube
    Cборка пролётов автодорожной части Крымского моста

    "Внести в федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года "О принятии в Российскую Федерацию республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — республики Крым и города федерального значения Севастополь" изменения: в части десятой статьи 12 слова "До 1 января 2018 года" заменить словами "До 1 марта 2019 года", — говорится в документе.

    Пункт десятый этого закона предполагал, что в Крыму и Севастополе плановые проверки бизнеса ограничены одним разом в три года и до 1 января 2018 года не проводятся.

    Также подписанный закон предполагает изменения в регулировании тарифов ЖКХ в Крыму и Севастополе. Законодательство РФ в сферах электроэнергетики, железнодорожных перевозок, услуг связи, услуг в транспортных терминалах, морских и речных портах и аэропортах, оборота лекарственных средств, технического осмотра автотранспортных средств будет применяться в Крыму и Севастополе с учетом "особенностей", установленных правительством РФ до 1 марта 2020 года.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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