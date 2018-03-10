Председатель Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов отметил, что минус транспортировки товаров в обход РФ состоит в том, что она обходится дороже и занимает больше времени.
В ответ на "недружественные действия" Белоруссии, Украина вводит спецпошлину на белорусские товары. Если одна страна действует некорректно относительно тарифов и пошлин, то зеркальный ответ другой стороны – вполне закономерный, считает Вячеслав Кредисов.
Председатель всеукраинского объединения "Новая формация" Вячеслав Кредисов считает вливание бизнеса во власть нормой, поскольку если человек успешно представляет свои интересы, то сможет представить и интересы общины.
В Киеве открылся дерегуляционный офис. Вячеслав Кредисов отметил, что нововведение очень позитивное, но сложность в том, что бизнес не доверяет инициативам чиновников и привык решать свои проблемы сам.
Министр соцполитики Павел Розенко заявил, что огромная задолженность по зарплате в стране во многом объясняется неправомерными действиями работодателей. Эксперты отмечают и вину правительства, которое не создало нормальных для бизнеса.
Министерство финансов планирует урегулировать выплату компенсаций предприятиям за мобилизованных сотрудников. Эксперты не видят препятствий на этом пути: по их мнению, Рада осенью поддержит соответствующие изменения в госбюджет.
Бизнесмены рискуют попасть под проверку налоговой службы сразу после установки кассовых аппаратов. Эксперт Вячеслав Кредисов считает, что данное нововведение заставит предпринимателей поднять цены на свою продукцию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".