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    Вячеслав Кредисов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Пикет предпринимателей против давления властей на бизнес Архивное фото
    Бизнес уже на грани выживания - Кредисов
    15:37 24.02.2018
    1102Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Украинский бизнес вынужден либо трудоустраивать сотрудников нелегально, либо платить все налоги и закрываться, подчеркнул председатель Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация".
    Вячеслав Кредисов
    Цены на продукты взлетят — появился новый повод
    15:54 09.01.2018
    3129Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт Вячеслав Кредисов убежден, что проверки производителей продуктов приведут к возрастанию числа чиновников, которые будут обогащаться.
    Вячеслав Кредисов
    За давление на бизнес силовики не несут ответственности - эксперт
    08:45 18.11.2017
    277
    Председатель Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов сравнил отношения бизнеса и правоохранительных органов с футболом, когда на поле — только одни ворота.
    Вячеслав Кредисов
    Эксперт: в Украине бизнес – удобный мальчик для битья
    12:51 27.10.2017
    118
    Украина в очередной раз не показала экономического прорыва, но уверенно двигается в направлении консолидированного показателя, считает эксперт Вячеслав Кредисов.
    Гривны
    Эксперт: повышение минималки отразится на простом бизнесе
    15:24 12.09.2017
    332
    Власти заговорили об очередном повышении минималки, поскольку их подготовка к предвыборной кампании стала активнее, считает эксперт Вячеслав Кредисов.
    Вячеслав Кредисов
    Выходные весной: нельзя убирать праздники, к которым все привыкли – эксперт
    09:28 02.03.2017
    503
    Председатель ВО "Новая формация" Вячеслав Кредисов в эфире Голоса Столицы подчеркнул, что нормальный работодатель всегда придерживается праздничных дней.
    Вячеслав Кредисов
    Украинский бизнес поддерживает открытие ЗСТ с Китаем - Кредисов
    19:53 07.11.2016
    145
    В эфире радиостанции Голос Столицы председатель Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов заявил, что китайский рынок больше украинского в 200 раз.
    Запуск поезда по новому Шелковому пути из Украины в Китай
    Рейс Украина-Китай в обход РФ оказался долгим и дорогим – эксперт
    13:18 03.02.2016
    1542
    Демонстрационный рейс контейнерного поезда по маршруту Украина-Китай в обход России был не самым удачным – он получился дорогим, а время доставки – длительным, сообщил эксперт Вячеслав Кредисов.
    Запуск поезда по новому Шелковому пути из Украины в Китай
    Украина показала, что может транспортировать товары в обход РФ - Кредисов
    18:06 02.02.2016
    451
    Председатель Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов отметил, что минус транспортировки товаров в обход РФ состоит в том, что она обходится дороже и занимает больше времени.
    Пункт таможенного оформления. Архив
    Транзит украинских товаров в обход России это политический прорыв – Кредисов
    18:02 13.01.2016
    619ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Очень важно, что альтернативный путь транзита украинских товаров поддержали другие страны, считает председатель Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов.
    Сыр
    Белорусские товары в Украине подорожают и станут неконкурентными - Кредисов
    20:09 25.11.2015
    551
    В ответ на "недружественные действия" Белоруссии, Украина вводит спецпошлину на белорусские товары. Если одна страна действует некорректно относительно тарифов и пошлин, то зеркальный ответ другой стороны – вполне закономерный, считает Вячеслав Кредисов.
    Рукопожатие. Архивное фото
    Кредисов: бизнес идет во власть – это нормально
    11:06 21.10.2015
    89
    Председатель всеукраинского объединения "Новая формация" Вячеслав Кредисов считает вливание бизнеса во власть нормой, поскольку если человек успешно представляет свои интересы, то сможет представить и интересы общины.
    Договор. Архивное фото
    У бизнеса тотальное недоверие к инициативам власти - эксперт
    11:11 10.09.2015
    229Экономический кризис
    В Киеве открылся дерегуляционный офис. Вячеслав Кредисов отметил, что нововведение очень позитивное, но сложность в том, что бизнес не доверяет инициативам чиновников и привык решать свои проблемы сам.
    Кошелек. Архивное фото
    Долги по зарплате: кто виноват?
    09:07 11.08.2015
    219Украина, экономика, катастрофа
    Министр соцполитики Павел Розенко заявил, что огромная задолженность по зарплате в стране во многом объясняется неправомерными действиями работодателей. Эксперты отмечают и вину правительства, которое не создало нормальных для бизнеса.
    Гривны
    Задолженность по выплате зарплаты намеренно перекладывают на бизнес - эксперт
    19:47 10.08.2015
    150Экономический кризис
    Вячеслав Кредисов считает, что заявление Павла Розенко звучит как команда "фас". По его мнению, правильно постараться понять, в чем причина, а не искать виновных.
    Отправка мобилизованных в учебный центр. Архивное фото
    Работники на фронте. Власти заплатят за мобилизованных сотрудников – эксперт
    12:02 29.07.2015
    919Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Министерство финансов планирует урегулировать выплату компенсаций предприятиям за мобилизованных сотрудников. Эксперты не видят препятствий на этом пути: по их мнению, Рада осенью поддержит соответствующие изменения в госбюджет.
    Покупатели в торговом зале гипермаркета
    Из-за пресса налогов в стране скоро снова взлетят цены — эксперт
    15:13 14.06.2015
    1566Украина - шаг до дефолта
    Бизнесмены рискуют попасть под проверку налоговой службы сразу после установки кассовых аппаратов. Эксперт Вячеслав Кредисов считает, что данное нововведение заставит предпринимателей поднять цены на свою продукцию.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Украинцам европейский рынок пока не по зубам - эксперт
    10:43 05.06.2015
    800Украина - шаг до дефолта
    Около 90% украинских компаний оказались не в состоянии покорить европейские рынки. Экономисты отмечают, что отечественные бизнесмены попросту не готовы к быстрой адаптации к новым стандартам.
    Гривны на фоне флага Украины
    Из-за коррупции инвесторы обходят Украину стороной
    07:06 16.04.2015
    442
    На фоне экономического и политического кризиса отечественные предприниматели минимизируют вклады в украинский бизнес. Такое поведение служит своеобразным маяком и для иностранных инвесторов.
    Доллары. Архивное фото
    Кредиты валютные и гривневые – сложности есть в любые времена
    14:46 07.03.2015
    1872
    По словам эксперта, необходимо, чтобы государство прекратило повальное закрытие банков. Нужно, чтобы перестали пугать неплатежеспособностью банков, введением в них временных администраций.
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    Пикет предпринимателей против давления властей на бизнес Архивное фото
    Бизнес уже на грани выживания - Кредисов
    15:37 24.02.2018
    1102
    Украинский бизнес вынужден либо трудоустраивать сотрудников нелегально, либо платить все налоги и закрываться, подчеркнул председатель Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация".
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