Бизнес уже на грани выживания - Кредисов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

По данным Международной организации труда, в Украине половина официально занятого числа людей работает в тени. То есть в Украине работают в тени 5-6 миллионов человек.

Но вот ранее глава Министерства социальной политики Андрей Рева говорил, что за прошлый год уровень теневой занятости в Украине сократился на 300 тысяч человек. В то же время, в Госслужбе по вопросам труда говорят, что на этот год их основное задание — снизить уровень теневой занятости.

Добавим, что с начала этого года вступили в силу новые изменения для работодателей. Для них увеличили штрафы за нарушение трудового законодательства. И самый крупный штраф в размере 30 минимальных зарплат накладывается на работодателей за трудоустройство сотрудников без оформления трудового договора. Такой штраф предусматривается за одного неофициально оформленного сотрудника, или же если он оформлен на полставки, а работает полный рабочий день. Таким образом, получается, что за 10 сотрудников, оформленных на работу с нарушением законодательства, в случае начисления штрафа придется выложить более миллиона гривен.

Почему бизнес рискует трудоустраивать украинцев нелегально, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов.

У вас есть информация относительно количества украинцев, которые работают неофициально?

— Есть совершенно разная информация из разных источников. Но на самом деле, точно никто не может сказать, потому что никто не будет идти и регистрироваться, что он нелегально работает. Могу только сказать, что украинский бизнес действительно сегодня переживает не лучшие времена, поэтому он ищет варианты выживания, назовем это так. Поэтому нет такого, что кто-то работает полностью в черную, не платит ничего. Как правило, все формально оформляют хотя бы на минимальную ставку, платят с нее определенные налоги, но какую-то еще часть доплачивают дополнительно. То есть абсолютное большинство оформлено, просто не на всю цифру.

То есть он просто избегает уплаты налогов, поэтому частично работает в тени?

— Нет, за него оплачивают часть налогов, но не со всей цифры.

С минимальной зарплаты.

— Да. Причина простая: как правило, налоги платят большие в развитых экономиках, где средний доход европейский от 2 тысяч и более евро в месяц. И с него действительно платят налоги абсолютное большинство законопослушных людей, а абсолютное большинство людей — законопослушны.

Работодатели по прежнему рискуют с оформлением людей?

— Да, рискуют. Все. Не все, но очень многие. Причина очень простая. Потому что по-прежнему украинский бизнес тяжело себя чувствует, он на грани выживания. Он либо закрывается и платит полностью налоги. Либо тот вариант, который я называл. Кроме того, очень сложная доказательная система. Практически это нужно, чтобы пришел сотрудник и четко рассказывал во всех органах, что он действительно часть зарплаты получает в конверте, а часть получает непосредственно на руки. Поэтому в мире система предотвращения преступления приблизительно следующая: создаются условия такие, что абсолютное большинство населения не хочет чтобы эти нарушения там были.

Какие условия могут создать, чтобы население лично хотело платить больше налогов, чтобы все было официально?

— Будет более богатая страна, более богатая экономика, более богатые предприятия, больше они будут отдавать на социальные нужды и так далее. Пока бедные — голь на выдумки хитра. То есть пока мы не станем богаче и сильнее, бизнес будет искать любые уловки, чтобы отойти от налогов.

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Но схема уже налажена. Даже если прибыли увеличатся, зачем предприятиям уходить играть в белую?

— Если тебе есть что делить, если ты имеешь большой доход, любой предприниматель хочет спать спокойно. Если ты каждый раз высчитываешь, как тебе заплатить в день зарплаты, то тебе уже почти все равно, что тебя могут оштрафовать, потому что оштрафовать на ноль можно, но будет просто закрыто еще одно предприятие. Поэтому пока украинскому бизнесу терять почти нечего. Поэтому вопрос времени, для этого страна должна стать богаче, тогда бизнес будет самостоятельно заинтересован в том, чтобы жить прозрачнее, понятнее, если защищается его собственность, то, что он зарабатывает. Если у нечего защищать, то он будет спокойно идти на нарушения.

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Ранее глава Госслужбы по вопросам трудоустройства Роман Чернега заявлял, что теневые работники вредят в первую очередь себе.

А юрист Виталий Дудин отметил, что украинцы работают в тени, так как их права не в приоритете у государства.