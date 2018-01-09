Цены на продукты взлетят — появился новый повод

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Производителей продуктов питания в Украине будут проверять без предупреждения. Так, украинские чиновники уверены, что начиная с апреля 2018-го года ситуация с контролем за качеством пищевых продуктов значительно улучшится, ведь с первого апреля вступает в силу закон «О государственном контроле». При этом мораторий и специальный режим проведения проверок, который действует для большинства сфер контроля предпринимателей, будет снят. Также с апреля будут определены отдельные виды продукции, которые подлежат более тщательному и частому контролю.

При этом избежать внезапной проверки смогут предприятия, сертифицированные системой ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) — анализ рисков и критические контрольные пункты).

Отметим, что у предприятий агропромышленного комплекса Украины было два года для перехода на эту систему, но это не поздно сделать в 2018-м.

Как проверки производителей продуктов питания отразятся на ценах продукции, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал председатель Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов.

Чем вызвано прекращение моратория на проверки бизнеса именно для сферы производства продуктов питания?

— Не знаю. Была бы моя воля, я бы точно его не вводил. Остановить коррупцию в стране можно действиями против коррупции. А поддерживать ее можно за счет того, что создаешь подобные проверки. Если вы меня спросите, какие минусы, — точно появится новое количество чиновников, которые будут обогащаться. Я не слышал еще ни разу, чтобы проверяющие службы что-то там нашли. Я только слышал о том, что они постоянно обогащаются. Поэтому следите за ними, у них будут появляться новые квартиры, новые машины, первое. Второе — как будет реагировать на это украинский бизнес? Очень просто. Он просто будет поднимать цену. Он будет закладывать коррупционную составляющую в цену своего продукта. И третье: у нас и так уровень нашего развития бизнеса, и наше оборудование достаточно низкопробные. По честному, мы уступаем в развитии, украинский бизнес не может прийти в банк, взять кредит на оборудование. Поэтому вместо того, чтобы вкладывать в оборудование, он будет вкладывать в то, чтобы к нему «не приставали».

Как и что будут контролировать?

— Есть выражение: знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Кого будут контролировать и когда, знает только чиновник, который приходит. А вряд ли он скажет: уважаемый такой-то производитель, я к вам завтра приду.

Я имею в виду, это будут какие-то заводы и фабрики по производству питания? Или это будут общепиты? Кафе? Столовые? Рестораны?

— Я не знаю. Я в начале декабря был на выставке ингредиентов продуктов питания во Франкфурте. Ты разговариваешь с разными компаниями, это сотнемиллиардовый бизнес, обычная компания — оборот несколько миллиардов евро, это крупные достаточно компании. Когда ты с ними говоришь и спрашиваешь «а вас вообще проверяют?», в ответ — тотальное удивление. Они говорят: главное это репутация, репутация, репутация. Более серьезного аргумента для производителей, нежели репутация, в принципе нет.

Что вам известно об этой системе сертификации ХАССП?

— Это хорошая система, это правильно, потому что Украина подписала с ЕС программу входа. Принцип следующий: если ты производишь продукты питания или сельскохозяйственную продукцию, у тебя должны быть определенные очень высокие нормы. Для того, чтобы их получить, есть проверяющий, но он проверяет тебя не после производства, а до его начала. Поэтому в целом очень хорошая система. Насколько мне известно, абсолютное большинство крепких украинских предприятий, не только крупных, а малых, средних, тех, которые следят за своей репутацией, пытаются продавать в Европу, а для этого должен быть ХАССП. Сегодня поставлять на экспорт без таких сертификатов невозможно. Потому что первое, что у тебя просит западный или любой покупатель из другой страны: покажи, пожалуйста, сертификат, потому что как он может приехать в твою страну и перепроверить? Только таким образом, покажи, эта система общая. В целом идея хорошая.

Как получить такой сертификат ХАССП? Для этого европейские ревизоры приезжают?

— Нет, есть сертифицированные специальные компании, которые в том числе могут быть и украинскими, но они должны получить соответствующее право у международных. Правила проверки, каноны проверки, аудиты, технические аудиты — у них целая система программы. Это постоянная работа технических аудиторов на производстве, оценка качества. Очень сложно получить этот сертификат, он недешевый. Если замечания выписаны, ты не можешь их замылить, потому что здесь уже стоит на кону репутация того, кто дает тебе этот сертификат.

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За два года предприятия АПК имели возможность перейти на систему сертификации ХАССП. Это многим удалось?

— Этой статистикой я не владею, но точно знаю, что практически все компании, которые ориентируют свой рынок сбыта на экспорт, обязательно идут на это и получают. Помните выражение, стучите и вам откроют? Вот если ты хочешь продавать в Европу, ты должен его иметь. Поэтому практически все нормальные производители, не обязательно большие — малые, средние — они все до одного проходят эту систему сертифицирования, только после этого у них появляется возможность поставить за рубеж, на экспорт. Почему я говорю, экспорт важен? Это элемент не только денежной стабильности, потому что европейская валюта, как правило, более крепкая. Здесь еще элемент так называемой престижности и проверки качества. Если ты продаешь свою продукцию в Европу, значит твое качество достаточно высокое, чтобы продавать и в Украину. Поэтому часто бывает, что у компании спрашивают: у тебя есть экспорт-составляющая? Если ее нет, возникают вопросы.

Эксперты говорят, что около 30-50% продуктов питания в Украине являются фальсифицированными и могут вызывать отравления. Как с этим бороться, если не проверками?

— Репутация, репутация, репутация.

А какая репутация может быть на внутреннем рынке? Мы говорим о внутреннем рынке, а не об экспорте.

— У вас сеть магазинов какая-то, или кафешка. И ты взял какую-то продукцию. И вдруг какие-то замечания со стороны клиентов. Да никогда предприниматель в принципе не возьмет у этого поставщика опять продукцию. Он даже спрашивать не будет, есть ли у него ХАССП или нет. Ему все равно. То есть, он мгновенно отреагирует своим решением. Потому что бизнес — это система, которая сама себя очищает, находит вариант. Поэтому на счет разговоров о том, что у нас 35% такой продукции. Опять же, кто издает этот циркуляр? Только тот, кто хочет проверять, ему нужно показать, что все плохо, поэтому я пойду проверять и вот для этого напишу цифру 35%. Чушь собачья.

Напомним, менеджер комитетов Европейской бизнес ассоциации Игорь Гоцик отметил, что контролирующие органы и силовики постоянно давят на бизнес.

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