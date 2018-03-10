Как заявил замглавы Минюста, деньги собираются взыскать в порядке регресса, чтобы компенсировать выплаты государства украинскому контрагенту предприятия, осуществленные по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
По словам Павла Петренко, Министерство юстиции готовило иск против российской компании "Роснефть" на 700 миллионов гривен убытков, "причиненных незаконным захватом имущества этой компанией и ее структурами в Украине".
Зарубежные издания написали, что сделка по приватизации 19,5% российской "Роснефти" стала неожиданностью, в том числе для рынков, и обозначила "триумф для президента Владимира Путина" во время действия антироссийских санкций.
Следственный комитет РФ заявил во вторник ночью, что возбуждено уголовное дело против министра экономического развития Алексея Улюкаева за получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сам министр задержан.
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю дала разрешение на поставки топлива "Роснефти". Также разрешение ФСТЭК России на поставку дизельного топлива конечным гражданским потребителям в Украине получил и ЛУКОЙЛ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".