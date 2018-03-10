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    Роснефть

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 60
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    Флаги России и США. Архивное фото
    Exxon Mobil выходит из проектов с "Роснефтью" из-за санкций против РФ
    05:39 01.03.2018
    294
    Exxon Mobil в рамках совместного предприятия с "Роснефтью" работала или планировала работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море.
    Минюст Украины
    Минюст через суд взыщет с украинской "дочки" "Роснефти" $24,4 млн
    18:00 23.01.2018
    105
    Как заявил замглавы Минюста, деньги собираются взыскать в порядке регресса, чтобы компенсировать выплаты государства украинскому контрагенту предприятия, осуществленные по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
    Здание нефтегазовой компании Роснефть
    "Роснефть" продала автозаправки в Украине
    17:52 10.01.2018
    697
    Как сообщается, из списка аффилированных лиц "Роснефти" в связи с продажей были исключены Rosneft Management Company Limited и Fargrade Limited. Дата наступления изменений – 20 декабря 2017 года.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Глава Минюста обвинил НАБУ в срыве иска против "Роснефти"
    02:47 12.12.2017
    457Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам Павла Петренко, Министерство юстиции готовило иск против российской компании "Роснефть" на 700 миллионов гривен убытков, "причиненных незаконным захватом имущества этой компанией и ее структурами в Украине".
    Экс- канцлер ФРГ Герхард Шредер. Архивное фото
    О чем пишут в мире: избрание Шредера, "отставка за миллион долларов"
    12:22 30.09.2017
    449
    Мировые СМИ пишут об исходе американских дипломатов с Кубы, вхождении экс-канцлера ФРГ Герхард Шредера в совет директоров «Роснефти», а также анализируют отставку министра здравоохранения США.
    Наручники. Архивное фото
    Задержан глава дочерней компании "Роснефти"
    14:57 10.09.2017
    283
    В пресс-службе нефтяной компании "Роснефть" сообщили РИА Новости, что генеральный директор "РН-Сахалинморнефтегаза" Андрей Бардин задержан при попытке совершения действий коррупционного характера.
    Здание нефтегазовой компании Роснефть
    В России заявили об открытии нового месторождения нефти
    15:24 18.06.2017
    889
    Согласно информации, результат бурения на Хатангском лицензионном участке позволяет компании "Роснефть" считаться первооткрывателем месторождений на шельфе Восточной Арктики.
    Здание нефтегазовой компании Роснефть
    "Роснефть" не сокращает поставки нефтепродуктов в Украину
    18:55 18.05.2017
    219
    Глава российской нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин заявил, что в Украину идут поставки нефтепродуктов и их сокращения не было.
    Здание нефтегазовой компании Роснефть
    "Роснефть" вышла в лидеры по поставкам сжиженного газа в Украину
    15:27 20.03.2017
    386
    Февральский импорт в 2017 году соответствует поставкам в феврале 2016 г. 15,9 из 16,9 тысяч тонн сжиженного газа с заводов "Роснефти" поставлено в адрес компаний "Креатив Трейдинг" и "Глуско Украина".
    Здание нефтегазовой компании Роснефть
    "Роснефть" возобновила поставки дизтоплива в Украину
    15:12 15.03.2017
    248
    План прокачки на март в этом направлении составляет 140 тысяч тонн. Игорь Демин также отметил, что поставки нефтепродуктов в Белоруссию по трубопроводу российские компании не осуществляют.
    Здание нефтегазовой компании Роснефть
    Россия прекратила поставки дизтоплива в Украину
    17:07 10.03.2017
    2544
    По словам источника в отрасли, "Роснефть" прекратила прокачку дизельного топлива в феврале. Предполагалось, что в марте прокачка может возобновиться, но этого так и не произошло.
    Вывеска Антимонопольный комитет Украины на здании АМКУ
    АМКУ разрешил швейцарской Glusco купить сеть АЗС "Роснефти" в Украине
    19:10 26.12.2016
    247
    Пресс-служба антимонопольного комитета сообщила о том, что регулятор разрешил швейцарской Glusco Energy разрешено приобрести акции компании Rosneft Management Company Limited (Никосия, Кипр).
    Роснефть, архивное фото
    Приватизация "Роснефти" не повлияет на рейтинги компании - Moody's
    20:35 08.12.2016
    132
    Как сообщает международное рейтинговое агентство Moody's, сделка будет кредитно нейтральной для "Роснефти" и не повлияет на рейтинги компании или прогноз.
    Главный офис Роснефти в Москве
    Приватизация "Роснефти": неожиданность и "триумф"
    12:07 08.12.2016
    1516
    Зарубежные издания написали, что сделка по приватизации 19,5% российской "Роснефти" стала неожиданностью, в том числе для рынков, и обозначила "триумф для президента Владимира Путина" во время действия антироссийских санкций.
    Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин. Архивное фото
    "Роснефть": процесс приватизации идет по плану, несмотря на дело Улюкаева
    04:01 20.11.2016
    101Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Распоряжение правительства о продаже 19,5% акций "Роснефти" в 2016 году выполняется по плану, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Не позднее 15 декабря должны быть завершены расчеты с покупателем.
    Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
    Ведь воруют и взятки берут... Дело Улюкаева
    12:35 15.11.2016
    1278Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Следственный комитет РФ заявил во вторник ночью, что возбуждено уголовное дело против министра экономического развития Алексея Улюкаева за получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сам министр задержан.
    Роснефть, архивное фото
    "Роснефть" ежемесячно будет поставлять в Украину 100 тыс тонн дизтоплива
    16:35 19.05.2016
    974
    Федеральная служба по техническому и экспортному контролю дала разрешение на поставки топлива "Роснефти". Также разрешение ФСТЭК России на поставку дизельного топлива конечным гражданским потребителям в Украине получил и ЛУКОЙЛ.
    Последствия разлива нефти на Сахалине. Архивное фото
    Крупная утечка нефти произошла на Сахалине
    06:16 03.03.2016
    171
    Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту разлива, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
    Роснефть. Архивное фото
    "Роснефть" инвестирует $500 млн в нефтяную отрасль Венесуэлы
    03:32 20.02.2016
    117
    Как заявил на церемонии подписания соглашения президент Венесуэлы Николас Мадуро, 500 млн долларов приходят "для нефтяной промышленности в разгар кризиса и экономической войны".
    НПЗ. Архивное фото
    "Укртранснафта" обратилась в "Роснефть" по поводу планов на Лисичанский НПЗ
    15:15 20.01.2016
    1793
    В "Укртранснафте" уточнили, что стабильно работает только вторая очередь нефтепровода "Мозырь - Броды - госграница", и функционирует часть филиала Приднепровских магистральных нефтепроводов.
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Флаги России и США. Архивное фото
    Exxon Mobil выходит из проектов с "Роснефтью" из-за санкций против РФ
    05:39 01.03.2018
    294
    Exxon Mobil в рамках совместного предприятия с "Роснефтью" работала или планировала работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море.
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