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    Moody's

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Роснефть, архивное фото
    Приватизация "Роснефти" не повлияет на рейтинги компании - Moody's
    20:35 08.12.2016
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    Как сообщает международное рейтинговое агентство Moody's, сделка будет кредитно нейтральной для "Роснефти" и не повлияет на рейтинги компании или прогноз.
    Международное рейтинговое агентство Moody's
    Прогноз по банковской системе Украины остается негативным - Moody's
    12:57 10.07.2015
    379Украина, экономика, катастрофа
    Согласно прогнозу, напряженная операционная среда будет по-прежнему вызывать снижение качества активов и банковских резервов, а объем общесистемных проблемных кредитов может увеличиться.
    Международное рейтинговое агентство Moody's
    Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Украины, прогноз негативный
    23:41 24.03.2015
    605Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Ключевым фактором для понижения рейтинга является вероятность появления существенных убытков у внешних частных кредиторов страны в результате плана правительства реструктуризировать большинство выпускаемых еврооблигаций.
    Деньги
    Moody's: валютные ограничения в Украине увеличат число корпоративных дефолтов
    11:59 12.03.2015
    829Транш МВФ и отставка Гонтаревой.
    Как заявил старший вице-президент Moody's Уильям Коули, "Метинвест", Ferrexpo и Fintest Trading заявили о дефолте из-за сложностей с обменом валюты.
    Экономика. Архивное фото
    Moody's понизило рейтинги пяти российских компаний с госучастием
    00:10 26.02.2015
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    Как отмечается в сообщении пресс-службы агентства, корпоративный рейтинг (CFR) компании "Интер РАО" был понижен с "Ba1" до "Ba2". Соответствующие показатели компании "Россети" были понижены с "Ba1" до " Ba2".
    Экономика. Архивное фото
    Агентство Moody's понизило рейтинги ряда крупных компаний РФ
    22:52 25.02.2015
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    Moody's объясняет свои действия ухудшением условий ведения бизнеса в России, отраженным в понижении суверенного рейтинга РФ. В среду, в частности, были понижены рейтинги РЖД и ее "дочки" - Федеральной пассажирской компании (ФПК).
    Экономика. Архивное фото
    В Совфеде РФ понижение Moody's рейтинга России назвали политическим
    23:59 21.02.2015
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    Moody's в ночь на субботу понизило суверенный кредитный рейтинг России до спекулятивного уровня Ba1 с негативным прогнозом. В конце января агентство S&P первым понизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня ВВ+.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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