Ключевым фактором для понижения рейтинга является вероятность появления существенных убытков у внешних частных кредиторов страны в результате плана правительства реструктуризировать большинство выпускаемых еврооблигаций.
Как отмечается в сообщении пресс-службы агентства, корпоративный рейтинг (CFR) компании "Интер РАО" был понижен с "Ba1" до "Ba2". Соответствующие показатели компании "Россети" были понижены с "Ba1" до " Ba2".
Moody's объясняет свои действия ухудшением условий ведения бизнеса в России, отраженным в понижении суверенного рейтинга РФ. В среду, в частности, были понижены рейтинги РЖД и ее "дочки" - Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Moody's в ночь на субботу понизило суверенный кредитный рейтинг России до спекулятивного уровня Ba1 с негативным прогнозом. В конце января агентство S&P первым понизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня ВВ+.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".