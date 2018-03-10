Прокуроры изучают "сделки компании Тимченко Gunvor Group по приобретению нефти у российской корпорации "Роснефть" и последующей ее продажи третьим сторонам", сообщил Wall Street Journal источник, знакомый с обстоятельствами дела.
Нефтетрейдер Gunvor, основным владельцем которого является бизнесмен Геннадий Тимченко, в очередной раз опровергает связь между компанией и Путиным. Минфин США считает, что Тимченко входит во "круг приближенных" к Путину людей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".