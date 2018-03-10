наверх
10.03.201810:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Министерство юстиции США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 50
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Леонардо Ди Каприо
    Ди Каприо передал следователям подаренного ему "Оскара"
    03:40 16.06.2017
    572
    Минюст США обвинил продюсерскую компанию Red Granite Pictures в привлечении похищенных из фонда средств для создания фильма "Волк с Уолл-стрит" с участием Ди Каприо.
    Флаги США и России. Архивное фото
    Назначен спецсоветник по расследованию "вмешательства РФ" в выборы США
    01:29 18.05.2017
    60
    Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн отметил, что специальный советник, которым назначили экс-главу ФБР Роберта Мюллера, "необходим для того, чтобы американцы были уверены в результате расследования".
    Флаг США
    Минюст США обвинил уволенного директора ФБР в узурпации власти
    02:35 10.05.2017
    149
    В меморандуме министерства юстиции США говорится, что директор ФБР Джеймс Коми "ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении" по делу Хиллари Клинтон.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Минюст США подал апелляцию на приостановку иммиграционного указа
    23:25 17.03.2017
    27Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Судья на Гавайях приостановил по всей стране действие указа, который должен был вступить в силу в полночь четверга. Вскоре аналогичное решение было принято и судьей в штате Мэриленд. Дональд Трамп назвал данное решение политическим.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Минюст США не предоставил конгрессу доказательства "прослушки" Трампа
    06:42 14.03.2017
    104Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    В понедельник истекал срок, отведенный министерству юстиции для ответа на запрос конгрессменов по делу о "прослушке" Дональда Трампа во время предвыборной кампании.
    Джефф Сешнс
    Минюст США потребовал отставки 46 федеральных прокуроров "времен Обамы"
    04:49 11.03.2017
    99
    Генеральный прокурор Джефф Сешнс отметил, что "как и в предыдущих случаях передачи власти, многие федеральные прокуроры, номинированные предыдущей администрацией, уже покинули министерство юстиции".
    Молоточек судьи
    Суд отказался приостановить "миграционный указ" Трампа до подписания нового
    00:56 28.02.2017
    195
    Минюст США запросил приостановку действия предыдущего указа, который в целом остается в силе, но заблокирован для исполнения. Коллегия судей 9-го окружного апелляционного суда постановила отклонить запрос.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп: Минюст США займет "жесткую позицию" по защите полицейских
    02:24 19.02.2017
    116Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам президента США Дональда Трампа, полиция США еще никогда не сталкивалась с такими проблемами и это "очень нечестно", имея в виду насилие по отношению к стражам порядка.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп готовит новый миграционный указ
    03:38 17.02.2017
    227Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    В Минюсте США сообщили, что президент Дональд Трамп намерен в ближайшем будущем отказаться от скандального указа и "заменить его новым, существенно пересмотренным".
    Флаг США
    Минюст США подал апелляцию на решение суда, отменившего указ Трампа
    04:55 05.02.2017
    238Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По информации СМИ, Министерство юстиции США в субботу подало апелляцию на решение суда в Сиэтле, приостановившего иммиграционный указ президента США Дональда Трампа.
    Наручники
    Двое украинцев осуждены в США на 25 лет тюрьмы за контрабанду кокаина
    01:16 18.01.2017
    149
    Игорь Польшин и Алексей Цуркан были задержаны в ноябре прошлого года у берегов Пуэрто-Рико. При обыске яхты, на которой шли украинцы, удалось обнаружить в общей сложности 370 килограммов кокаина.
    ФБР
    Минюст США проведет внутреннее расследование действий ФБР
    21:54 12.01.2017
    100Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Расследование будет касаться обвинений в злоупотреблении, раскрытии конфиденциальной информации, а также подозрений, что решение обнародовать информацию о расследовании в отношении Клинтон было вызвано "неподобающим процессом принятия решений".
    Дональд Трамп
    Трамп: Минюст США старается защитить Клинтон от расследования ФБР
    04:59 05.11.2016
    270Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, руководство Минюста очень старается, насколько они это могут, защитить Хилари Клинтон от ФБР.
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Генпрокурор США решила не предъявлять Клинтон обвинений
    01:41 07.07.2016
    71Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам министра юстиции и генерального прокурора США Лоретты Линч, тщательное расследование, проводившееся в течение года, необходимо закрыть и никаких обвинений лицам, которых оно затрагивало, предъявлено быть не должно.
    ВМС США
    Офицер ВМС США обвиняется в шпионаже в пользу Китая - СМИ
    03:12 11.04.2016
    546
    Помимо умышленной передачи секретной информации и шпионаже в пользу другого государства, капитан-лейтенант Эдвард С. Лин обвиняется в сокрытии своей поездки за пределы США и впоследствии предоставлении заведомо ложной информации об этом.
    Работа ФБР в Калифорнии на месте стрельбы
    Друга "калифорнийского стрелка" обвинили в пособничестве терроризму
    05:39 18.12.2015
    33Стрельба в Калифорнии
    Согласно данным следствия, обвиняемый, Энрике Маркес, приобрел для Фарука две штурмовые винтовки, которые использовались при стрельбе в Сан-Бернардино в начале декабря.
    Завод Volkswagen. Архивное фото
    Минюст США возбудил дело против автоконцерна Volkswagen
    02:57 22.09.2015
    121
    Управление охраны окружающей среды США (EPA) может оштрафовать немецкий автоконцерн Volkswagen на 18,075 миллиарда долларов из-за отключения на автомобилях компании программы по защите окружающей среды.
    На заводе автоконцерна General Motors. Архивное фото
    General Motors выплатит $900 млн штрафа за сокрытие данных о дефектах авто
    06:03 17.09.2015
    139
    Министерство юстиции США признало незаконными действия автомобильного концерна General Motors, который своевременно не раскрыл информацию о дефекте системы зажигания автомобилей, что могло стать причиной гибели 104 человек.
    Хакерская атака
    Российский хакер Дринкман нанес ущерб в $300 млн - Минюст США
    02:57 16.09.2015
    155
    Владимир Дринкман во вторник признал свою вину в организации крупной хакерской атаки, в результате которой были похищены данные 160 миллионов кредитных и дебетовых карт.
    Россия выиграла право провести ЧМ-2018 по футболу: как это было
    Минюст США оценивает масштаб взяток в ФИФА за 20 лет в $10 млрд
    19:15 27.05.2015
    87Скандал в ФИФА-УЕФА
    За последние 20 лет различные чиновники ФИФА получили в качестве взяток в общей сложности около 10 млрд долларов, считают в Минюсте США.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Организации