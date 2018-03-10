Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн отметил, что специальный советник, которым назначили экс-главу ФБР Роберта Мюллера, "необходим для того, чтобы американцы были уверены в результате расследования".
В меморандуме министерства юстиции США говорится, что директор ФБР Джеймс Коми "ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении" по делу Хиллари Клинтон.
Судья на Гавайях приостановил по всей стране действие указа, который должен был вступить в силу в полночь четверга. Вскоре аналогичное решение было принято и судьей в штате Мэриленд. Дональд Трамп назвал данное решение политическим.
Минюст США запросил приостановку действия предыдущего указа, который в целом остается в силе, но заблокирован для исполнения. Коллегия судей 9-го окружного апелляционного суда постановила отклонить запрос.
Расследование будет касаться обвинений в злоупотреблении, раскрытии конфиденциальной информации, а также подозрений, что решение обнародовать информацию о расследовании в отношении Клинтон было вызвано "неподобающим процессом принятия решений".
По словам министра юстиции и генерального прокурора США Лоретты Линч, тщательное расследование, проводившееся в течение года, необходимо закрыть и никаких обвинений лицам, которых оно затрагивало, предъявлено быть не должно.
Помимо умышленной передачи секретной информации и шпионаже в пользу другого государства, капитан-лейтенант Эдвард С. Лин обвиняется в сокрытии своей поездки за пределы США и впоследствии предоставлении заведомо ложной информации об этом.
Управление охраны окружающей среды США (EPA) может оштрафовать немецкий автоконцерн Volkswagen на 18,075 миллиарда долларов из-за отключения на автомобилях компании программы по защите окружающей среды.
Министерство юстиции США признало незаконными действия автомобильного концерна General Motors, который своевременно не раскрыл информацию о дефекте системы зажигания автомобилей, что могло стать причиной гибели 104 человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".