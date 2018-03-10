Министерство юстиции США признало незаконными действия автомобильного концерна General Motors, который своевременно не раскрыл информацию о дефекте системы зажигания автомобилей, что могло стать причиной гибели 104 человек.
В иске представлены интересы водителей, купивших или взявших в лизинг с июля 2009 года по июль 2014 года один из отозванных автомобилей. Иск касается тех владельцев, которые до сих пор владеют автомобилем.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".