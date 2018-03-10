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    General Motors

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    На заводе автоконцерна General Motors. Архивное фото
    General Motors останавливает работу четырех заводов в США и Канаде - СМИ
    11:54 23.04.2016
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    Согласно информации, заводы будут закрыты с понедельника на две неделе в штатах Теннесси, Огайо и в Канзасе. Также временно закрыт завод по производству комплектующих в Канаде.
    На заводе автоконцерна General Motors. Архивное фото
    General Motors выплатит $900 млн штрафа за сокрытие данных о дефектах авто
    06:03 17.09.2015
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    Министерство юстиции США признало незаконными действия автомобильного концерна General Motors, который своевременно не раскрыл информацию о дефекте системы зажигания автомобилей, что могло стать причиной гибели 104 человек.
    На заводе автоконцерна General Motors. Архивное фото
    General Motors инвестирует до 2019 года $3,87 млрд в развитие бизнеса в Бразилии
    22:52 28.07.2015
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    GM прогнозирует, что на развивающиеся рынки будет приходиться около 55% роста продаж вплоть до 2030 года. При этом Китай обеспечит 33% роста, а развитые рынки только 12%.
    На заводе автоконцерна General Motors. Архивное фото
    General Motors незаконно скрывала данные об опасных дефектах авто - минюст США
    07:56 23.05.2015
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    Под следствием находятся бывшие сотрудники General Motors, которые были уволены в 2014 году. Готовность компании General Motors сотрудничать со следствием может привести к ослаблению мер наказания.
    На заводе автоконцерна General Motors. Архивное фото
    General Motors не выдержала конкуренции с японцами в Индонезии
    05:42 27.02.2015
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    Автомобилестроительная корпорация General Motors к концу июня закроет свой проработавший менее двух лет в городе-спутнике индонезийской столицы Бекаси завод по выпуску автомашин модели Chevrolet Spin.
    Nissan, авария, архивное фото.
    Американцы подали иск против Takata, производящей подушки безопасности
    05:26 28.10.2014
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    От дефектов подушек безопасности компании Takata в США уже пострадало несколько десятков человек, из которых по меньшей мере четыре человека погибли.
    На заводе автоконцерна General Motors. Архивное фото
    Владельцы отозванных автомобилей GM требуют $10 млрд компенсации
    15:41 16.10.2014
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    В иске представлены интересы водителей, купивших или взявших в лизинг с июля 2009 года по июль 2014 года один из отозванных автомобилей. Иск касается тех владельцев, которые до сих пор владеют автомобилем.
    На заводе автоконцерна General Motors. Архивное фото
    General Motors отозвал 823 тыс автомобилей - агентство
    03:50 24.07.2014
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    Американский автоконцерн General Motors (GM) в среду отозвал 823 тысячи легковых автомобилей, пикапов и внедорожников, проданных в основном на территории США, из-за выявленных дефектов.
    На заводе автоконцерна General Motors. Архивное фото
    General Motors отозвала свыше 3 млн автомобилей в США
    07:10 17.06.2014
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    Американский автоконцерн General Motors на фоне скандала с несвоевременным отзывом автомобилей с дефектами в системе зажигания объявил в понедельник об отзыве еще 3,36 миллиона автомашин в США.
    GM отзывает 1,55 млн автомобилей из-за неисправностей
    09:56 18.03.2014
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    Американская корпорация General Motors отзывает 1,55 миллиона автомобилей из-за проблем с подушками безопасности, тормозами и ремнями.
    Доллары США
    GM впервые с 2008 года выплатит дивиденды
    09:25 15.01.2014
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    Американская автомобильная корпорация General Motors намерена выплатить квартальные дивиденды впервые с 2008 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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