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Тег
Джефф Сешнс
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Генпрокурор США признался, что в 2016 обсуждал Украину с послом РФ
22:54 14.11.2017
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Джефф Сешнс пояснил, что обсуждал Украину с послом России потому, что накануне у него "в кабинете был посол Украины, который высказывал свои аргументы против РФ".
Генпрокурор США Сешнс обсуждал с послом РФ Украину
00:29 14.06.2017
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На слушаниях в сенатском комитете по разведке Джефф Сешнс сообщил, что его встреча с российским послом произошла еще тогда, когда он был сенатором.
Генпрокурор США не исключает отставки из-за разногласий с Трампом
07:51 07.06.2017
395
По информации американских СМИ, отношения между президентом Дональдом Трампом и генпрокурором Джеффом Сешнсом так накалились, что Сешнс недавно предложил, что может уйти в отставку.
Минюст США потребовал отставки 46 федеральных прокуроров "времен Обамы"
04:49 11.03.2017
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Генеральный прокурор Джефф Сешнс отметил, что "как и в предыдущих случаях передачи власти, многие федеральные прокуроры, номинированные предыдущей администрацией, уже покинули министерство юстиции".
Трамп: первую встречу Сешнса и посла РФ организовала администрация Обамы
22:20 04.03.2017
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Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
Согласно информации Трампа, в период президентства Обамы Кисляк посещал Белый дом в общей сложности 22 раза, в прошлом году дипломат посещал администрацию четыре раза.
Сешнс заявил, что на встрече с послом РФ обсуждал конфликт в Украине
03:38 03.03.2017
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Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
По словам генерального прокурора, который ранее отрицал контакты с российским послом, на встрече с Сергеем Кисляком он обсуждал борьбу с терроризмом и конфликт в Украине.
Сенат США утвердил Сешнса генеральным прокурором страны
02:59 09.02.2017
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Джефф Сешнс известен как правый консерватор, один из первых сторонников нынешнего президента Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. Он выступал за ужесточение политики в отношении России.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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