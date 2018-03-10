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    Джефф Сешнс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Джефф Сешнс
    Генпрокурор США признался, что в 2016 обсуждал Украину с послом РФ
    22:54 14.11.2017
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    Джефф Сешнс пояснил, что обсуждал Украину с послом России потому, что накануне у него "в кабинете был посол Украины, который высказывал свои аргументы против РФ".
    Джефф Сешнс
    Генпрокурор США Сешнс обсуждал с послом РФ Украину
    00:29 14.06.2017
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    На слушаниях в сенатском комитете по разведке Джефф Сешнс сообщил, что его встреча с российским послом произошла еще тогда, когда он был сенатором.
    Джефф Сешнс
    Генпрокурор США не исключает отставки из-за разногласий с Трампом
    07:51 07.06.2017
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    По информации американских СМИ, отношения между президентом Дональдом Трампом и генпрокурором Джеффом Сешнсом так накалились, что Сешнс недавно предложил, что может уйти в отставку.
    Джефф Сешнс
    Минюст США потребовал отставки 46 федеральных прокуроров "времен Обамы"
    04:49 11.03.2017
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    Генеральный прокурор Джефф Сешнс отметил, что "как и в предыдущих случаях передачи власти, многие федеральные прокуроры, номинированные предыдущей администрацией, уже покинули министерство юстиции".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп: первую встречу Сешнса и посла РФ организовала администрация Обамы
    22:20 04.03.2017
    230Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Согласно информации Трампа, в период президентства Обамы Кисляк посещал Белый дом в общей сложности 22 раза, в прошлом году дипломат посещал администрацию четыре раза.
    Джефф Сешнс
    Сешнс заявил, что на встрече с послом РФ обсуждал конфликт в Украине
    03:38 03.03.2017
    495Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам генерального прокурора, который ранее отрицал контакты с российским послом, на встрече с Сергеем Кисляком он обсуждал борьбу с терроризмом и конфликт в Украине.
    Джефф Сешнс
    Сенат США утвердил Сешнса генеральным прокурором страны
    02:59 09.02.2017
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    Джефф Сешнс известен как правый консерватор, один из первых сторонников нынешнего президента Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. Он выступал за ужесточение политики в отношении России.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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