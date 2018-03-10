Если бывшего руководителя ФБР Джеймсу Коми начнут преследовать в США в связи с передачей данных о разговорах с американским президентом, Россия готова предоставить ему убежище, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
Спецслужбы США ранее обвиняли Россию в попытке повлиять на выборы, Москва неоднократно опровергала эти обвинения. Экс-директор ФБР Джеймс Коми даст показания в конгрессе США по этому вопросу в четверг.
Из записки со встречи Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которая состоялась на прошлой неделе в Вашингтоне, СМИ удалось выяснить, что президент проинформировал об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР.
Некоторые СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношение бывшего помощника главы государства по нацбезопасности Майкла Флинна. Белый дом эти сообщения категорически отрицает.
В меморандуме министерства юстиции США говорится, что директор ФБР Джеймс Коми "ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении" по делу Хиллари Клинтон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".