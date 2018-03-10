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    Джеймс Коми

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Экс-директор ФБР Джеймс Коми. Архивное фото
    Экс-глава ФБР откроет секреты про свою работу и Трампа в мемуарах
    07:14 16.07.2017
    37
    По словам литературного агента Коми Мэтта Латимера, все главные издательства Америки уже заинтересовались книгой, тендер на издание которой будет объявлен на следующей неделе.
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Путин: Россия готова предоставить убежище экс-главе ФБР Коми
    14:48 15.06.2017
    359"Прямая линия" с Владимиром Путиным
    Если бывшего руководителя ФБР Джеймсу Коми начнут преследовать в США в связи с передачей данных о разговорах с американским президентом, Россия готова предоставить ему убежище, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
    Экс-директор ФБР Джеймс Коми
    Издатель предложил экс-главе ФБР Коми за мемуары $10 млн
    11:51 11.06.2017
    66
    Как заявил редактор одного из нью-йоркских издательств, "в истории Коми есть все: от интриг в Белом доме до возможной коррупции и нарушений закона".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп готов под присягой рассказать о беседах с экс-главой ФБР
    23:54 09.06.2017
    51Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    По словам президента США Дональда Трампа, он готов на 100% дать показания под присягой и рассказать о беседах с Джеймсом Коми до его отставки с поста главы ФБР.
    Майкл Флинн. Архивное фото
    Трамп предлагал закрыть расследование в отношении Флинна - Коми
    01:33 08.06.2017
    131Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По данным СМИ, президент США Дональд Трамп расспрашивал руководство разведки, может ли разведка вмешаться в дело экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.
    Экс-директор ФБР Джеймс Коми
    Коми заявляет, что Трамп предлагал ему избавиться от "расследования по РФ"
    23:12 07.06.2017
    237Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам экс-директора ФБР, глава Белого дома описал расследование в отношении России как "облако", которое нависло над его возможностями действовать в интересах страны.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп пожелал Коми "удачи" на слушаниях о "российском следе"
    00:43 07.06.2017
    105Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Спецслужбы США ранее обвиняли Россию в попытке повлиять на выборы, Москва неоднократно опровергала эти обвинения. Экс-директор ФБР Джеймс Коми даст показания в конгрессе США по этому вопросу в четверг.
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Трамп в новой серии "Симпсонов" пытается помириться с экс-главой ФБР
    04:57 27.05.2017
    56Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    В анонсе новой серии, опубликованном на канале Animation on FOX на YouTube, Дональд Трамп предлагает Джеймсу Коми "начать все с начала", а также просит экс-директора ФБР обнять его.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Лавров: на встрече с Трампом не обсуждалась отставка главы ФБР
    16:34 20.05.2017
    99
    Как заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, на встрече с Дональдом Трампом тема отставки Джеймса Коми с поста главы ФБР вообще не затрагивалась.
    Экс-директор ФБР Джеймс Коми
    Экс-глава ФБР Коми даст показания в сенате о "вмешательстве РФ в выборы"
    02:40 20.05.2017
    138
    Сенаторы, сообщившие о планах Джеймса Коми выступить в сенате, высказали надежду, что экс-глава ФБР расскажет "о его роли в оценке российского вмешательства в выборы в США 2016 года".
    Дональд Трамп
    Трамп на встрече с Лавровым назвал экс-главу ФБР "психом" и "придурком"
    02:03 20.05.2017
    162Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Из записки со встречи Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которая состоялась на прошлой неделе в Вашингтоне, СМИ удалось выяснить, что президент проинформировал об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР.
    Экс-директор ФБР Джеймс Коми
    Демократы вызывают "на ковер" экс-главу ФБР Коми из-за Трампа и Флинна
    03:27 17.05.2017
    204Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Некоторые СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношение бывшего помощника главы государства по нацбезопасности Майкла Флинна. Белый дом эти сообщения категорически отрицает.
    Экс-директор ФБР Джеймс Коми. Архивное фото
    Коми назвал причину увольнения с поста главы ФБР
    08:07 12.05.2017
    536Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По данным СМИ, причиной нерасположения к Джеймсу Коми нового президента США стал совместный обед, который состоялся в Белом доме в январе всего через неделю после инаугурации Дональда Трампа.
    Экс-директор ФБР Джеймс Коми
    Большинство американцев связывают увольнение Коми с расследованием по РФ
    00:59 12.05.2017
    36Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Согласно данным опроса, 55% респондентов после увольнения Джеймса Коми меньше уверены в том, что "российское расследование" будет проводиться честно, а 36% придерживаются противоположного мнения.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин прокомментировал увольнение главы ФБР
    20:36 10.05.2017
    992
    Путин ответил на вопрос журналиста, как отстранение Коми от должности отразится на двусторонних отношениях России и США: "Да никак не повлияет. Мы не имеем к этому никакого отношения".
    Экс-директор ФБР Джеймс Коми
    О чем пишут в мире: обезглавленный ФБР, АНБ и "вмешательство РФ"
    14:29 10.05.2017
    242
    Мир пишет о событиях в США: Трамп избавился от главы ФБР, США занялись поставками оружия курдам, а в Европе разбираются во "вмешательстве РФ" в президентские выборы во Франции.
    Дональд Трамп
    Трамп уволил директора ФБР: вы не способны
    13:20 10.05.2017
    883Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Демократы уже пригрозили Трампу конституционным кризисом. Сенатор Ричард Блюменталь в эфире СNN сравнил действия президента Трампа с действиями президента Никсона в 1973 году.
    Джеймс Коми
    СМИ выяснили, где и как Коми узнал о своей отставке с поста главы ФБР
    06:47 10.05.2017
    592
    Джеймс Коми выступал перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе, когда вдруг услышал новость о своем увольнении по телевизору на заднем фоне. В ответ на эту информацию глава ведомства засмеялся.
    Экс-директор ФБР Джеймс Коми
    Белый дом прокомментировал увольнение директора ФБР Коми
    05:20 10.05.2017
    367Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Советник президента США Келиэнн Конуэй заявила, что решение об увольнении Джеймса Коми с должности главы ФБР "не связано с Россией, не связано с предвыборной кампанией".
    Флаг США
    Минюст США обвинил уволенного директора ФБР в узурпации власти
    02:35 10.05.2017
    149
    В меморандуме министерства юстиции США говорится, что директор ФБР Джеймс Коми "ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении" по делу Хиллари Клинтон.
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