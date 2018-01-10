наверх
10.01.201820:53
Курсы валют НБУ
  • USD28.200.00
  • EUR33.650.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    "Роснефть" продала автозаправки в Украине

    (обновлено: )57722
    Как сообщается, из списка аффилированных лиц "Роснефти" в связи с продажей были исключены Rosneft Management Company Limited и Fargrade Limited. Дата наступления изменений – 20 декабря 2017 года.
    Здание нефтегазовой компании Роснефть
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. "Роснефть" в декабре продала Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd., которые являются собственниками автозаправочных станций в Украине, следует из документов российской компании.

    Главный офис Роснефти в Москве
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    Приватизация "Роснефти": неожиданность и "триумф"

    Согласно документам, из списка аффилированных лиц "Роснефти" в связи с продажей были исключены Rosneft Management Company Limited и Fargrade Limited. Дата наступления изменений – 20 декабря 2017 года.

    Rosneft Management Company Ltd. вместе с Fargrade Ltd. являются собственниками ООО "Восток" (Киев), которое владеет сетью АЗС в Украине. Сеть АЗС насчитывает около 150 объектов, работающих под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой гепард", "Смайл".

    Напомним, как заявлял глава Минюста Павел Петренко, ведомство планировало до 19 декабря подать иск в Европейский суд по правам человека против "Роснефти" о захвате имущества, однако эта инициатива оказалась под угрозой из-за обыска НАБУ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших