"Роснефть" продала автозаправки в Украине

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. "Роснефть" в декабре продала Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd., которые являются собственниками автозаправочных станций в Украине, следует из документов российской компании.

Согласно документам, из списка аффилированных лиц "Роснефти" в связи с продажей были исключены Rosneft Management Company Limited и Fargrade Limited. Дата наступления изменений – 20 декабря 2017 года.

Rosneft Management Company Ltd. вместе с Fargrade Ltd. являются собственниками ООО "Восток" (Киев), которое владеет сетью АЗС в Украине. Сеть АЗС насчитывает около 150 объектов, работающих под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой гепард", "Смайл".

Напомним, как заявлял глава Минюста Павел Петренко, ведомство планировало до 19 декабря подать иск в Европейский суд по правам человека против "Роснефти" о захвате имущества, однако эта инициатива оказалась под угрозой из-за обыска НАБУ.