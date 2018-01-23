Минюст через суд взыщет с украинской "дочки" "Роснефти" $24,4 млн

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Министерство юстиции Украины собирается через Хозяйственный суд Луганской области взыскать с дочки "Роснефти" — "Линик" (Лисичанский нефтеперерабатывающий завод) — 24,4 миллиона долларов.

Как заявил замглавы ведомства Сергей Шкляр, деньги собираются взыскать в порядке регресса, чтобы компенсировать выплаты государства украинскому контрагенту предприятия, осуществленные по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Это иск, который возник вследствие выполнения решения Европейского суда по правам человека, по которому действительно уже осуществлена выплата 27 миллионов евро из государственного бюджета. Сейчас сумма иска составляет с учетом процентов 705 миллионов гривен (24,4 миллиона долларов)", — заявил Шкляр, которого во вторник цитирует украинское агентство УНИАН.

Замминистра добавил, что 22 января состоялось предварительное заседание по делу, после чего был объявлен перерыв до 12 февраля.

Компания "Агрокомплекс" в 1990-х заключила договора с Лисичанским НПЗ на переработку нефти, однако предприятие своих обязательств не выполнило. "Агрокомплекс" после длительных и безуспешных попыток взыскать долг в украинских судах обратился в ЕСПЧ, который в 2011 году постановил выплатить компании 27 миллионов евро. Киев выполнил решение Европейского суда.

"Роснефть" получила Лисичанский НПЗ вместе с другими украинскими активами ТНК-ВР. Предприятие было остановлено ТНК-ВР еще весной 2012 года из-за убыточности нефтепереработки.