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    Минюсту отказали во взыскании 705 млн грн с "дочки" "Роснефти"

    (обновлено: )23510
    Хозсуд Луганской области отказался удовлетворить иск Министерства юстиции к частному акционерному обществу "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" о взыскании 705 миллионов 633 тысяч гривен.
    Министерство юстиции Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Хозсуд Луганской области отказал Министерству юстиции во взыскании с украинской дочерней структуры "Роснефти" — "Линик" (Лисичанский нефтеперерабатывающий завод) — 26,8 миллиона долларов в порядке регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иску компании "Агрокомплекс", заявила председательствующая судья Татьяна Косенко.

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    "В удовлетворении иска Министерства юстиции к частному акционерному обществу "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" о взыскании 705 миллионов 633 тысяч гривен отказать полностью", — заявила Косенко.

    Судья огласила лишь резолютивную часть решения.

    "Агрокомплекс" в 1990-х годах заключил договоры с Лисичанским НПЗ на переработку нефти, однако предприятие своих обязательств не выполнило. "Агрокомплекс" после длительных и безуспешных попыток взыскать долг в украинских судах обратился в ЕСПЧ, который в 2011 году постановил выплатить компании 27 миллионов евро. Киев исполнил это решение, а затем минюст Украины подал иск о взыскании с "Линика" 26,8 миллиона долларов в порядке регресса, чтобы компенсировать выплаты государства.

    "Роснефть" получила Лисичанский НПЗ вместе с другими украинскими активами ТНК-ВР. Предприятие было остановлено ТНК-ВР еще весной 2012 года из-за убыточности нефтепереработки.

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