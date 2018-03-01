Exxon Mobil выходит из проектов с "Роснефтью" из-за санкций против РФ

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Американская нефтяная компания Exxon Mobil приняла решение о выходе из совместных проектов с российской компанией "Роснефть" из-за санкций США и ЕС против России.

Как отмечается в ежегодном отчете компании, направленном в комиссию по ценным бумагам США, в 2013 и 2014 годах Exxon Mobil и "Роснефть" создали различные структуры для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ. Затем, в 2014 году Евросоюз и США ввели санкции в отношении российского энергетического сектора, а во второй половине 2017 года США кодифицировали и расширили санкции против России.

"В связи с вышеизложенным корпорация и ее аффилированные лица продолжают соблюдать все действующие законы, правила и положения. В конце 2017 года корпорация решила выйти из этих совместных предприятий. Корпорация ожидает, что официально начнет вывод в 2018 году", — говорится в документе.

Компания оценивает свои потери от такого решения в 200 миллионов долларов.

В отчете указывается, что Exxon Mobil в рамках совместного предприятия работала или планировала работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море. Общая площадь участков составляет 63,6 миллионов акров (более 257 тысяч квадратных километров).

Кроме того, компания является оператором проекта Сахалин-1.

Согласно предоставленным сведениям, деятельность по разведке и добыче в Карском, Чукотском и Черном морях и в море Лаптевых регулируется соглашениями о совместном предприятии, заключенными Exxon Mobil с "Роснефтью" в 2013 и 2014 годах, которые охватывают некоторые оффшорные лицензии "Роснефти".

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Лицензии Карского моря, предусмотренные соглашениями о совместном предприятии, заключенными в 2013 году, распространяются на период до 2040 года и включают геологоразведочные периоды до 2020 и 2022 годов. Дополнительные лицензии в Карском, Чукотском морях и море Лаптевых охватываемые соглашениями о совместном предприятии, заключенными в 2014 году, продлятся до 2043 года и включают разведочный период до 2023 года. Лицензии на Карское и Чукотское моря и море Лаптевых требуют представления плана развития в течение 8-11 лет с момента открытия и разработки в течение пяти лет после утверждения плана. Лицензия на разведку Черного моря распространяется до 2020 года, и открытие является основанием для получения лицензии на добычу.