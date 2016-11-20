"Роснефть": процесс приватизации идет по плану, несмотря на дело Улюкаева

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Распоряжение правительства о продаже 19,5% акций "Роснефти" в 2016 году выполняется по плану, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя возможное влияние дела экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева на сроки продажи части акций компании.

"Есть распоряжение правительства, оно выполняется абсолютно нормально", — ответил Сечин на вопрос, может ли дело помещенного под домашний арест экс-главы Минэкономразвития повлиять на сроки приватизации пакета "Роснефти" в 19,5%.

На уточняющий вопрос журналистов, все ли идет по плану, Сечин ответил: "Конечно".

В начале ноября правительство опубликовало директиву, в соответствии с которой "Роснефтегаз" должен до 5 декабря продать 19,5% акций "Роснефти" минимум за 710,847 миллиарда рублей. Не позднее 15 декабря должны быть завершены расчеты с покупателем, а до 31 декабря — деньги от сделки должны быть перечислены в федеральный бюджет.

Следственный комитет РФ заявил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". Во вторник суд отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. Позднее президент РФ Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

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Обвинение Улюкаеву предъявлено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере). Максимальная санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.