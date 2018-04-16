Здравствуй, лето. Синоптики поделились своими ожиданиями на понедельник

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В понедельник воздух прогреется до 24 градусов днем. При этом ночью в некоторых регионах наблюдались заморозки. Днем ожидается переменная облачность без осадков, на всей территории, кроме восточных областей, сообщает Укргидрометцентр.

На западе днем от 22 до 24 градусов, местами до 25. Ночью температура опустится до 9. На севере днем термометры покажут от 21 до 24, ночью от 7 до 11.

В центре дневная температура будет от 21 до 23, ночью от 7 до 11.

На востоке днем от 16 до 21, ночью от 3 до 8, в некоторых районах заморозки на грунте до 0 до —4. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможен дождь.

На юге днем от 12 до 22, ночью от 6 до 9.

В Киеве 16 апреля воздух прогреется до 24, ночью 12.

Укргидрометцентр Прогноз погоды Укргидрометцентра

Ранее сообщалось, что синоптики обещали переменную облачность без осадков по всей Украине. Днем воздух прогреется 24 градусов в зависимости от региона.