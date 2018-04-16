наверх
16.04.201809:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.12+ 0.14
  • EUR32.18+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Общество

    Здравствуй, лето. Синоптики поделились своими ожиданиями на понедельник

    (обновлено: )165
    В Киеве 16 апреля воздух прогреется до 24, ночью 12. На западе Украины днем от 22 до 24 градусов, местами до 25. Ночью температура опустится до 9.
    Жители Киева. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В понедельник воздух прогреется до 24 градусов днем. При этом ночью в некоторых регионах наблюдались заморозки. Днем ожидается переменная облачность без осадков, на всей территории, кроме восточных областей, сообщает Укргидрометцентр.

    Аниме-шествие 2018 в Киеве
    УНИАН
    Любители аниме прошлись по Киеву

    На западе днем от 22 до 24 градусов, местами до 25. Ночью температура опустится до 9. На севере днем термометры покажут от 21 до 24, ночью от 7 до 11.

    В центре дневная температура будет от 21 до 23, ночью от 7 до 11.

    На востоке днем от 16 до 21, ночью от 3 до 8, в некоторых районах заморозки на грунте до 0 до —4. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможен дождь.

    На юге днем от 12 до 22, ночью  от 6 до 9.

    В Киеве 16 апреля воздух прогреется до 24, ночью 12.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды Укргидрометцентра

    Ранее сообщалось, что синоптики обещали переменную облачность без осадков по всей Украине. Днем воздух прогреется 24 градусов в зависимости от региона. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Российский депутат растоптал iPad из-за американских санкций
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство