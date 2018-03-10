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    Фонд государственного имущества Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Фонд государственного имущества Украины. Архивное фото
    Операция "ПрЫватЫзацЫя": казенное имущество уйдет за копейку
    07:33 22.12.2017
    466Новая волна приватизации в Украине
    Государство в следующем году обещает запустить масштабную приватизацию госимущества, однако много заработать не получится, потому что казенная собственность сильно обесценилась.
    Фонд государственного имущества Украины. Архивное фото
    ФГИ намерен выставить на продажу около 100 предприятий
    14:22 08.12.2017
    71Новая волна приватизации в Украине
    По словам руководитель Фонда государственного имущества Виталия Трубарова, ведомство намерено выполнить план поступления от приватизации в следующем году в размере 22,5 миллиарда гривен.
    Евгений Лосовский
    Злоупотребления главы ФГИ должны подтвердить свидетели - юрист
    15:55 24.11.2017
    32Новая волна приватизации в Украине
    Адвокат Евгений Лосовский заявил, что для подтверждения превышения служебных полномочий важны показания свидетелей, и неизвестно, есть ли такие по делу главы ФГИ.
    Ростислав Кравец
    Кравец: это потеря миллиардов - передача госимущества иностранцам в аренду
    14:30 11.10.2017
    468
    Инициатива о передаче в аренду иностранцам госимущества вызывает подозрение, что это именно наши граждане таким образом пытаются получить сверхприбыли и не платить налоги в Украине, считает адвокат Ростислав Кравец.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    В ФГУ сообщили, когда будут продавать Одесский припортовый
    08:23 30.09.2017
    180
    И.о. главы Фонда госимущества Виктор Трубаров сообщил, что составлен тайминг подготовки, в случае реализации оптимистического сценария продажа предприятия состоится в феврале 2018 года.
    Фонд государственного имущества Украины, архивное фото
    На госпакет "Одессаоблэнерго" не нашлось покупателя на бирже
    20:59 28.08.2017
    200
    По информации Фонда госимущества, стартовая стоимость госпакета акций "Одессаоблэнерго" составляет 631,3 млн гривен. На торгах "Украинской биржи" ни одной заявки на приобретение не было подано.
    Киевэнерго
    ФГУ продал 25% акций компании "Киевэнерго"
    12:39 18.08.2017
    122Новая волна приватизации в Украине
    Фонд государственного имущества на торгах в пятницу продал 25% акций столичной энергопоставляющей компании "Киевэнерго" по стартовой цене 759,6 миллионов гривен (около 30 миллионов долларов).
    Николаевская ТЭЦ
    Николаевскую ТЭЦ выставили на продажу
    13:12 24.05.2017
    412
    Фонд государственного имущества Украины сообщает, что стартовая цена продажи Николаевской ТЭЦ, которая работает на газовом топливе, 97 млн гривен.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    Одесский припортовый завод проиграл апелляцию компании Фирташа - ФГИ
    12:54 11.05.2017
    430
    И. о. председателя Фонда государственного имущества Дмитрий Парфененко сообщил, что готовится кассация и ходатайство о приостановлении исполнения решения.
    Задержание руководителей Фонда госимущества в Киевской области
    Руководителей Фонда госимущества в Киевской области задержали на взятке
    04:19 12.04.2017
    153Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
    Александр Охрименко
    Предприятия под приватизацию существуют только на бумаге - Охрименко
    06:19 21.02.2017
    883Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире ГС заявил, что от включенных в план приватизации предприятий не осталось даже земли: все давно разворовано.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Фонд госимущества намерен передать ОПЗ в аренду - СМИ
    17:17 28.12.2016
    454Новая волна приватизации в Украине
    Фонд государственного имущества Украины для обеспечения возврата долга планирует с 1 января 2017 года остановить производственные мощности ОПЗ и в течение трех месяцев передать предприятие в аренду.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Гройсман: все решения по ФГИ будут отложены до полного аудита ведомства
    15:02 14.12.2016
    59
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил отложить все решения по Фонду госимущества, пока не будет получен публичный отчет о его деятельности.
    Игорь Билоус
    Билоус: ФГИ допускает остановку ОПЗ
    14:45 07.12.2016
    1056Новая волна приватизации в Украине
    Глава ФГУ Игорь Билоус сообщил, что все участники повторного конкурса по приватизации ОПЗ в последний момент отказались подавать заявки на участие в продаже.
    Игорь Билоус. Архивное фото
    Китайская биржа купила украинский банк
    13:57 30.11.2016
    1088
    Украинский банк реконструкции и развития продан по стартовой цене, так как заявку подал только один участник - товарная биржа BOCE. Bohai Commodity Exchange приобрела УБРР за 82,8 миллиона гривен на повторном аукционе.
    Фонд государственного имущества Украины, архивное фото
    Провал приватизации: инвесторы не вкладывают в падающую экономику - Лановой
    05:49 29.11.2016
    1178Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По мнению президента Центра рыночных реформ Украины Владимира Ланового, план по приватизации предприятий, предусмотренный госбюджетом на 2016 год, - нереальный.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили разрушает имидж ОПЗ, чтоб дешевле его купить - Загородний
    00:42 01.11.2016
    151Новая волна приватизации в Украине
    В эфире радиостанции Голос Столицы управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний заявил, что доказательств коррупции на ОПЗ нет.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Повторный конкурс по приватизации ОПЗ назначен на 14 декабря
    10:19 31.10.2016
    415Новая волна приватизации в Украине
    По данным Фонда госимущества, 31 октября ФГИ объявил о проведении конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже пакета акций публичного акционерного общества "Одесский припортовый завод".
    Одесский припортовый завод
    ФГИ перенес повторную приватизацию Одесского припортового завода
    16:25 11.10.2016
    366Новая волна приватизации в Украине
    Аукцион планировался на ноябрь, однако, как заявил глава Фонда госимущества, конкурсная комиссия готовится на конец текущей неделе, а торги пройдут в первой декаде декабря.
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    08:57 09.02.2018
    683
    Деньги налогоплательщиков тратить не жалко. В воюющей стране власти платят миллионы за раскритикованные Западом законопроекты, сотни тысяч — за ролики об Украине и странные памятники. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
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