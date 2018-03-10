Деньги налогоплательщиков тратить не жалко. В воюющей стране власти платят миллионы за раскритикованные Западом законопроекты, сотни тысяч — за ролики об Украине и странные памятники. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
Инициатива о передаче в аренду иностранцам госимущества вызывает подозрение, что это именно наши граждане таким образом пытаются получить сверхприбыли и не платить налоги в Украине, считает адвокат Ростислав Кравец.
Правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Украинский банк реконструкции и развития продан по стартовой цене, так как заявку подал только один участник - товарная биржа BOCE. Bohai Commodity Exchange приобрела УБРР за 82,8 миллиона гривен на повторном аукционе.
По данным Фонда госимущества, 31 октября ФГИ объявил о проведении конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже пакета акций публичного акционерного общества "Одесский припортовый завод".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Деньги налогоплательщиков тратить не жалко. В воюющей стране власти платят миллионы за раскритикованные Западом законопроекты, сотни тысяч — за ролики об Украине и странные памятники. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.