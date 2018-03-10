Россия становится государством-лидером на Востоке, а Украина рассорилась с соседями, потеряла бывших союзников в Европе и упрашивает поляков пустить чиновников-неонацистов в Шенген, отмечает юрист Максим Гольдарб.
В новом законе о жилищно-коммунальных услугах за все будут в ответе жильцы – на их плечи взваливается и содержание домовых счетчиков, и состояние домовых сетей, их будут штрафовать за долги и отключать от воды, газа и электричества.
Четыре года назад люди украинцы тратили на себя 80 млрд долларов в год, а сейчас - лишь 22 млрд, таким образом нормальная украинская семья обеднела в четыре раза, отмечает глава "Публичного аудита" Максим Гольдарб.
Пенсионная и судебная реформы нужны, чтобы свести население Украины к "оптимальному" уровню, достаточному для обработки природных богатств страны. "Лишние" люди должны выехать из неё, часть — вымереть, считает юрист Максим Гольдарб.
Максим Гольдарб призвал не обращать внимание на нереализованных, злых и завистливых убожеств, для которых соцсеть - единственная отдушина, чтобы показать свое нутро и выплеснуть наружу зависть и ненависть к другим людям и окружающему миру.
Стабильность гривны в Украине поддерживается искусственно, а реальность тянет за собой рост цен на продовольствие и выкачивает из домохозяйств сбережения, считает руководитель "Публичного аудита" Максим Гольдарб.
Как бы президенту не хотелось прикрыть безвизом все сотворенные беды - не получится: искусственная эйфория скоро закончится и люди в Украине опять столкнутся с созданной властью "жизнью", отмечает юрист Максим Гольдарб.
Максим Гольдарб, анализируя три года президентства Петра Порошенко, напомнил, что кубометр газа в Украине до его прихода к власти можно было купить за 1 гривну 19 копеек, тогда как сейчас - за 6,95 гривен.
Юрий Луценко с трибуны ВР подвел итоги своего первого года на посту генерального прокурора. Говорил только о хорошем, при том что негатива в работе ГПУ не мало, считает директор "Публичного аудита" Максим Голдарб.
Разобщать и стравливать людей – государственная политика нынешней власти. Об этом говорят украинские эксперты, обсуждая намерение Рады вернуться к "церковным" законопроектам. Насколько велика вероятность крупного религиозного конфликта в стране?
Обстоятельства и фиксация массового убийства людей в Одессе давали все возможности раскрыть его в течение года, однако власти выгодно не привлекать к ответственности организаторов и исполнителей преступления, считает экс-прокурор Максим Гольдарб.
В головах руководителей Украины созревает план ввести нулевое декларирование, обязав украинцев положить наличные в банки и заплатить дополнительный налог на собственное имущество, предупреждает глава ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".