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    Гольдарб Максим

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    Гольдарб о разнице дипломатии РФ и Украины
    15:34 23.11.2017
    1406Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Россия становится государством-лидером на Востоке, а Украина рассорилась с соседями, потеряла бывших союзников в Европе и упрашивает поляков пустить чиновников-неонацистов в Шенген, отмечает юрист Максим Гольдарб.
    Счета ЖКХ
    Семь кругов ада и новый закон о ЖКУ
    07:16 14.11.2017
    5795Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В новом законе о жилищно-коммунальных услугах за все будут в ответе жильцы – на их плечи взваливается и содержание домовых счетчиков, и состояние домовых сетей, их будут штрафовать за долги и отключать от воды, газа и электричества.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    Гольдарб: украинская семья стала беднее в четыре раза
    08:02 29.10.2017
    2370Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Четыре года назад люди украинцы тратили на себя 80 млрд долларов в год, а сейчас - лишь 22 млрд, таким образом нормальная украинская семья обеднела в четыре раза, отмечает глава "Публичного аудита" Максим Гольдарб.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    Гольдарб: "лишние" украинцы должны уехать из страны или умереть
    11:55 05.10.2017
    8745Судебная и конституционная реформы в Украине
    Пенсионная и судебная реформы нужны, чтобы свести население Украины к "оптимальному" уровню, достаточному для обработки природных богатств страны. "Лишние" люди должны выехать из неё, часть — вымереть, считает юрист Максим Гольдарб.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    Тарифы на коммунальные услуги больше не пойдут вверх - Гольдарб
    03:54 29.08.2017
    1046Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам главы общественной организации "Публичный аудит", вскоре отказ от оплаты коммунальных услуг "будет приобретать умышленно-организационную форму".
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    Гольдарб: Facebook стал площадкой различного отребья
    09:25 07.08.2017
    930Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Максим Гольдарб призвал не обращать внимание на нереализованных, злых и завистливых убожеств, для которых соцсеть - единственная отдушина, чтобы показать свое нутро и выплеснуть наружу зависть и ненависть к другим людям и окружающему миру.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    Гольдарб об инфляции: запас прочности людей и кошельков заканчивается
    13:53 18.07.2017
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    Стабильность гривны в Украине поддерживается искусственно, а реальность тянет за собой рост цен на продовольствие и выкачивает из домохозяйств сбережения, считает руководитель "Публичного аудита" Максим Гольдарб.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    Гольдарб об Украине и фашисткой диктатуре
    08:40 26.06.2017
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    Юрист Максим Гольдарб, проанализировав происходящее в Украине, пришел к выводу, что нынешние руководители государства, обокрав страну и людей, пытаются удержать власть методами фашистских диктаторов.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    Гольдарб: президент, не врите
    15:22 12.06.2017
    4391Европа открывает для украинцев свои границы
    Как бы президенту не хотелось прикрыть безвизом все сотворенные беды - не получится: искусственная эйфория скоро закончится и люди в Украине опять столкнутся с созданной властью "жизнью", отмечает юрист Максим Гольдарб.
    Максим Гольдарб о заработке украинцев. Видео
    Гольдарб об "африканской" зарплате украинцев и сокращении населения 
    05:13 30.05.2017
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    Максим Гольдарб, анализируя три года президентства Петра Порошенко, напомнил, что кубометр газа в Украине до его прихода к власти можно было купить за 1 гривну 19 копеек, тогда как сейчас - за 6,95 гривен.
    Руководитель общественной организации Публичный аудит Максим Гольдарб
    Гольдарб о молчании генпрокурора Луценко
    18:30 28.05.2017
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    Юрий Луценко с трибуны ВР подвел итоги своего первого года на посту генерального прокурора. Говорил только о хорошем, при том что негатива в работе ГПУ не мало, считает директор "Публичного аудита" Максим Голдарб.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    Гольдарб: кадровое управление церковью могут передать в руки чиновников
    17:33 14.05.2017
    868
    Разобщать и стравливать людей – государственная политика нынешней власти. Об этом говорят украинские эксперты, обсуждая намерение Рады вернуться к "церковным" законопроектам. Насколько велика вероятность крупного религиозного конфликта в стране?
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    Гольдарб: власти выгодно не наказывать виновников трагедии в Одессе
    09:43 03.05.2017
    1257Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Обстоятельства и фиксация массового убийства людей в Одессе давали все возможности раскрыть его в течение года, однако власти выгодно не привлекать к ответственности организаторов и исполнителей преступления, считает экс-прокурор Максим Гольдарб.
    Гольдарб назвал причины скачка курса доллара в Украине. Видео
    Гольдарб назвал причины скачка курса доллара в Украине 
    07:44 18.01.2017
    1094Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб назвал причины скачка курса доллара в Украине. По его мнению, на рынок попала так называемая "необеспеченная" гривна.
    Руководитель общественной организации Публичный аудит Максим Гольдарб
    Гольдарб о нулевой декларации: нас снова грабят!
    14:12 30.11.2016
    1900Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В головах руководителей Украины созревает план ввести нулевое декларирование, обязав украинцев положить наличные в банки и заплатить дополнительный налог на собственное имущество, предупреждает глава ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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