Как мы живем? Чем больше нулей в зарплатах - тем ниже уровень жизни

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Традиционно, именно в апреле принято подводить экономические итоги ушедшего года и делать прогнозы на будущее, основанные на анализе тенденций, проявившихся в первом квартале года текущего.

Украине в этом отношении "повезло" еще и потому, что именно на середину апреля приходится двухлетие нынешнего правительства, глава которого клятвенно обещал с трибуна парламента показать все "как государством управлять надо". Самое время подвести некоторые итоги и посмотреть, что же получилось сделать.

Для начала, пару слов о тех, кто точно заметил существенные улучшения в экономике и повышение собственного уровня жизни. Это я об отечественных олигархах, если кто не понял.

Суммарное состояние сотни богатейших украинцев за прошлый год выросло почти на $2 млрд. Общий же капитал 100 самых богатых людей Украины составил $27 млрд.

Осталось лишь порадоваться за них и отметить, что им-то уж точно есть за что благодарить премьер-министра. Правда, все познается в сравнении. И… для сравнения, суммарный капитал 100 богатейших людей: Чехии – $15 млрд, при ВВП на душу населения в 2017 — $19 818; Нидерландов – $16 млрд, при ВВП на душу населения в 2017 — $52 111; Швеции – $16 млрд. ВВП на душу населения в 2017 — $51 264.

Да, в Украине ВВП на душу населения в 2017 составил $2 459. В общем, чем ниже ВВП на душу населения, тем богаче олигархи…

А что же "простые украинцы"? Теоретически, у них тоже должно быть все просто отлично, но это несколько не так. Причем сильно "не так", не смотря на широко разрекламированную правительством и постоянно вменяемую им себе в заслугу кампанию по увеличению минимальной зарплаты. Это ведь тоже доход? И вот этот доход вырос с 2017 по 2018 год аж на целых 523 гривны!

Но вот незадача, согласно подсчетам экспертов Украинский ассоциации поставщиков торговых сетей, при покупке более чем ¾ наименований социальных продуктов, получатели минимальной зарплаты не смогли в 2018 году приобрести такое же их количество в килограммах/ литрах, как в 2017 на свой месячный доход. Расчеты показали, что за 12 месяцев покупательная способность людей, которые минимальную зарплату упала на 17%. Напомню, что номинально, минимальная зарплата выросла на 16%, то есть с 3200 до 3723грн. Примеры расчетов по наиболее часто потребляемым продуктам питания украинцев сведены в таблицу ниже.

Наиболее часто потребляемые продукты питания украинцев

Как можно заметить из приведенных данных, всего за год рацион украинцев серьезно ухудшился, поскольку многие вынуждены переходить на более дешевые продукты , то есть картофель и гречку, отказываясь от белковых продуктов. Тем самым, провоцируя развитие множества болезней, связанных с неправильным и некачественным питанием. Даже есть калорийность рациона высокая, достигается это, в первую очередь за счет потребления большого количества углеводных продуктов. Парадокс, но ожирение и гипертония — это, в основном, болезни бедных…

Но что это я все о болячках, вернемся к экономике.

Существенное повышение минимального размера оплаты труда (+16,3%) в условиях невысокого роста ВВП (2-4%, да и то, рост этот весьма условный, и зиждется на постоянных манипуляциях Госстата) приведет лишь к тому, что инфляция будет ускорятся, а реальные доходы — падать.

Да, возможен кратковременный рост доходов… примерно в течение месяца. А затем… затем инфляция будет съедать "увеличенную" зарплату. И, чтобы хоть как-то откорректировать ситуацию, правительству будет необходимо вновь пересматривать размер минимальной зарплаты в сторону ее повышения. Вот правда эффект от такое "рост" будет еще более краткосрочный и эфемерный. К тому же, "отвязав" прожиточный минимум от минимальной заработной платы правительство Гройсмана заложило под базовые социальные стандарты мину замедленного, но периодического действия. Поскольку теперь с минимальной заработной платы стали взыскивать налоги, то любое ее повышение автоматически запускает и механизм повышения уровня изъятий из доходов в пользу "закромов родины". Проще говоря, чем выше зарплата — тем больше из нее высчитают налогов. Да, в процентах это одно и тоже, но мы же покупаем товары не за проценты, а за гривны…

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Кроме того, если верить данным Госстата, то доход среднестатистического украинского домохозяйства, то есть семьи, весьма незначительно отличается от средней зарплаты одного человека. А это говорит о том, что второй член семьи практически всегда безработный или живет на социальные выплаты. Ну или оба взрослых члена семьи получат зарплату близкую к минимальной. В итоге, любые колебания цен очень сильно бьют по бюджету семьи и уровню ее благосостояния. В наших же реалиях, это приводит к тому, что чем больше будет показатель минимальной зарплаты, тем сильнее обеднеет украинская семья. Потому как рост доходов должен быть подкреплен ростом экономики! Хотите повысить зарплаты обязать предпринимателей делать их выплачивать, не повышая цен?— так создайте условия, когда это станет возможным и выгодным!

Например так: повышая минималку надо, одновременно, снижать налоги, уменьшать учетную ставку Нацбанка, предоставлять бизнесу компенсаторные механизмы по процентным ставкам за кредит, создавать свободные экономические зоны, жестко регулировать рынок природных монополий и т.д.

Если же просто повышать размер минимального налогооблагаемого дохода (да, именно это понятие в Украине нужно использовать вместо "минимальной зарплаты", так как именно оно отражает реальную суть данного бюджетного показателя) без компенсаций для бизнеса… то кроме роста инфляции ничего в итоге и не будет. Ах, извините, олигархи станут еще богаче. Зато Украина — беднее. Парадокс?— нет! Это и есть наша реальность. К сожалению. Так что покамест, демонстрация того, как именно надо управлять государством, получается несколько неудачной, мягко говоря.