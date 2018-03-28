Гончаров: Главный враг украинцев - бедность

РИА Новости Украина РИА Новости Украина Кто спасет экономику: заробитчанин - главный инвестор Украины

Сегодня украинцы тратят на питание почти 50% своих доходов, но не от того, что много едят, а от того, что денег хватает лишь на еду. По данным Госстата по целевым тратам домохозяйств в 2017 году, почти половина всех доходов украинцев (42,1%) уходит на питание и безалкогольные напитки.

В целом в 2017 году украинцы потратили на еду 809 млрд грн, что почти на 200 млрд больше, чем в 2016-м. А вот на услугах ЖКХ наши граждане стали экономить. Так, если в 2016-м на оплату электроэнергии, тепла и прочих жилищных услуг люди тратили 11,9% от всех расходов, то в 2017-м только 10,7%.

Виной тому высокая инфляция, зафиксированная в минувшем году. При этом прогнозы Нацбанка на 2018 год о снижении инфляции пока не оправдались. Цены продолжают расти. В январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% против 12,6% за прошлый год.

Также в этом году ожидается очередной рост тарифов за ЖКХ. Вдобавок ко всему, в канун светлого праздника Пасхи украинцев "обрадовали": за год пасхальная корзина подорожала на треть.

Как писало РИА Новости Украина, наряду с этим, как свидетельствуют последние исследования социологов, за последний месяц потребительские настроения украинцев значительно ухудшились. Украинцы еще больше разуверились в росте экономики и улучшении жизни. Оптимистично настроены наши граждане лишь по поводу безработицы и курса гривны.

По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, очевидный враг для украинцев на сегодняшний день — это бедность.

"Иностранные инвесторы всё чаще обращают внимание на то, что помимо коррупции, затянувшееся падение потребительского спроса резко снижает инвестиционную привлекательность Украины. Однако, в Кабмине уверяют, что это МВФ не отказывается от своих требований по повышению тарифов, в противном случае не будет транша кредита", — написал эксперт на своей странице в Facebook.

Гончаров в этом контексте приводит подсчеты аналитиков по поводу возможного подорожания газа уже со следующего месяца.

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"К концу 2018г. цена на газ может вырасти на 73%. Более того, НАК "Нафтогаз Украины" предлагает уже с 1 апреля повысить тарифы на 62% (с 4,9 тыс. грн. до 8,03 тыс. грн. за 1000 куб. м.). Ну, а далее платежки за тепло и горячую воду увеличатся минимум на 43%. Нормально? А какими темпами зарплата растет в условиях растущей инфляции?!", — приводит риторический вопрос Гончаров.

Принтскрин со страницы Александра Гончарова в Facebook

Он подчеркнул, что в свете таких голых цифр уже давно очевидно, что властям следует немедленно начать борьбу с бедностью и повышать покупательную способность украинцев.