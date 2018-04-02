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    Гончаров: доля Украины в мировой экономике несется к историческому минимуму

    (обновлено: )21090
    Экономический эксперт Александр Гончаров обращает внимание на катастрофическое падение роли Украины в мировой экономике. При этом и инвесторы не готовы вкладывать в Украину.
    Трейдеры. Архивное фото
    Associated Press Richard Drew

    РИА Новости Украина

    По размеру валового внутреннего продукта (ВВП) Украина откатилась до уровня десятилетней давности и к 2020 году доля Украины в мировой экономике станет самой малой за всю историю нашей независимости, считает директор Института развития экономики Александр Гончаров.

    "И самое опасное — люди не верят в то, что Кабмин Гройсмана будет проводить экономические реформы, и будет на это политическая воля Верховной Рады. Но откладывать эти реформы категорически нельзя.

    Премьер-министр Владимир Гройсман. Архивное фото
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    Ведь инвестиционный климат у нас сейчас не просто плохой, а очень плохой. И не только потому, что нет прямых иностранных инвестиций (это всего лишь один из индикаторов недоверия к политике властей), а прежде всего из-за отсутствия внутри страны частных инвестиций и бизнес усилий.

    Что это такое? Это когда бизнес не готов рисковать, объединять финансовые ресурсы и реализовывать различные инвестпроекты в Украине. Как это, например, было в конце не только лихих, но и реформаторских 90-х годов. Сейчас у нас крайне недостаточно таких инициатив", — написал экономист на своей старнице в Facebook.

    По мнению Гончарова, властям необходимо стимулировать развитие национального рынка совместного инвестирования и создавать благоприятные условия для вывода на публичный рынок ценных бумаг корпоративных облигаций украинских компаний.

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    Также государство должно снизить налоги обеспечить мир в стране: только в этом случае инвестиционный рынок оживится, считает эксперт.

     

     

    Александр Гончаров в Facebook
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