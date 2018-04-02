Гончаров: доля Украины в мировой экономике несется к историческому минимуму

РИА Новости Украина

По размеру валового внутреннего продукта (ВВП) Украина откатилась до уровня десятилетней давности и к 2020 году доля Украины в мировой экономике станет самой малой за всю историю нашей независимости, считает директор Института развития экономики Александр Гончаров.

" И самое опасное — люди не верят в то, что Кабмин Гройсмана будет проводить экономические реформы, и будет на это политическая воля Верховной Рады. Но откладывать эти реформы категорически нельзя. Украинское фото Соцсети: подвиг Гройсмана – и героем побыть, и цены на газ поднять...

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Ведь инвестиционный климат у нас сейчас не просто плохой, а очень плохой. И не только потому, что нет прямых иностранных инвестиций (это всего лишь один из индикаторов недоверия к политике властей), а прежде всего из-за отсутствия внутри страны частных инвестиций и бизнес усилий.

Что это такое? Это когда бизнес не готов рисковать, объединять финансовые ресурсы и реализовывать различные инвестпроекты в Украине. Как это, например, было в конце не только лихих, но и реформаторских 90-х годов. Сейчас у нас крайне недостаточно таких инициатив", — написал экономист на своей старнице в Facebook.

По мнению Гончарова, властям необходимо стимулировать развитие национального рынка совместного инвестирования и создавать благоприятные условия для вывода на публичный рынок ценных бумаг корпоративных облигаций украинских компаний.

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Также государство должно снизить налоги обеспечить мир в стране: только в этом случае инвестиционный рынок оживится, считает эксперт.