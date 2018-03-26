Кто спасет экономику: заробитчанин - главный инвестор Украины

Нацбанк изменил методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и ретроспективно пересчитал квартальные и годовые объемы частных переводов за 2015-2017 годы.

Выяснилось, что переводы украинских работников из-за границы значительно больше, чем считалось ранее. В СМИ пишут, что заробитчане дают стране в четыре раза больше валюты, чем иностранные инвесторы.

Читайте также: Тренд дня: спасители экономики – один заробитчанин стоит сотни чинуш

На основе обновленной методики Нацбанк перечислил квартальные и годовые объемы частных переводов в Украину за последние 3 года. Их оценки увеличены на 1,8 млрд долл в 2015 г., до 7 млрд долл, на 2,1 млрд долл. в 2016 г., до 7,5 млрд долл, в 2017 г. – на 2 млрд долл, до 9,3 млрд долл.