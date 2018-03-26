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    Кто спасет экономику: заробитчанин - главный инвестор Украины

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    Заробитчане дают Украине в 4 раза больше валюты, чем иностранные инвесторы. По данным НБУ, за 2015-2017 года трудовые мигранты перевели в Украину 23,8 млрд долларов. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Заробитчанин - главный инвестор Украины. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Нацбанк изменил методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и ретроспективно пересчитал квартальные и годовые объемы частных переводов за 2015-2017 годы.

    Выяснилось, что переводы украинских работников из-за границы значительно больше, чем считалось ранее. В СМИ пишут, что заробитчане дают стране в четыре раза больше валюты, чем иностранные инвесторы. 

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    На основе обновленной методики Нацбанк перечислил квартальные и годовые объемы частных переводов в Украину за последние 3 года. Их оценки увеличены на 1,8 млрд долл в 2015 г., до 7 млрд долл, на 2,1 млрд долл. в 2016 г., до 7,5 млрд долл, в 2017 г. – на 2 млрд долл, до 9,3 млрд долл.

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