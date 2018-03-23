Разрыв экономических связей с РФ. МИД России озвучил последствия

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Украина проводит курс на деиндустриализацию экономики, разрывая торгово-экономические связи с Россией в пользу сотрудничества с Евросоюзом, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"На днях украинскими властями было заявлено об еще одной своей победе над здравым смыслом, сообщено о принятом Кабинетом министров Украины решении о прекращении действия программы экономического сотрудничества РФ и Украины на 2011-2020 года. Налицо последовательная и упорная реализация киевским режимом своей так сказать стратегической цели — нанести максимальный ущерб собственной экономике. Отказываясь от какого-либо сотрудничества с Россией, нынешние украинские власти в антироссийском угаре своими же руками фактически уничтожают доставшееся им советское наследство в передовых, высокотехнологичных отраслях", — сказал Кожин на брифинге.

Он упомянул атомную промышленность, ракетостроение, космические технологии, авиастроение, транспорт, военно-промышленная сфера. "Это все то, чем украинский народ в свое время по праву мог гордиться. Разрыв сегодня торгово-экономических связей с Россией никоим образом не заменяют выделяемые ЕС мизерные квоты на поставку в ЕС, с позволения сказать, "стратегических" сырьевых товаров, таких как мед, грибы, соки, сгущенка, зерновые, томаты и мясо птицы", — добавил дипломат.

По словам Кожина, "на наших глазах происходит деиндустриализация Украины".

"И похоже, на этом не остановится. На очереди требование западных кураторов, благодетелей Украины о повышении цен на газ для потребителей, о снятии запрета на торговлю землей сельского назначения, о разрешении поставок в ЕС леса-кругляка и тому подобное. В перспективе Киев заставят покупать втридорога и американский сланцевый газ, как сейчас это происходит с американским углем", — заявил он.

Представитель российского МИД отметил, что "глядя на не вполне адекватные действия украинских властей остается только с сожалением и с сочувствием к жителям Украины ждать новых победных реляций из Киева". "Почему-то мы уверены, что поводов для них еще будет предостаточно", — заключил он.

Кабмин Украины в среду принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 годы. Документ, подписанный премьерами двух стран в июне 2011 года, предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Ранее Львовский областной совет обратился к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру о расторжении дипломатических отношений с Россией.