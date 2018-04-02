Трагедия в Кемерово: арестованы еще двое фигурантов

РИА Новости Украина

Гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова заключены под стражу до 25 мая.

Следственный комитет не исключает, что список задержанных будет расширен, сообщают РИА Новости.

Возгорание возникло на последнем этаже торгового центра, где находились кинозалы и было много детей. После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

28 марта стало известно, что обнаружены останки всех 64 погибших при пожаре, пропавших без вести нет. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

Раскаяние и нервный срыв

Первой в субботу Заводский районный суд Кемерово арестовал до 25 мая Юлию Богданову, гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" — компании-собственника торгового центра "Зимняя вишня". Как заявил судья, имеются основания полагать, что Богданова, оставшись на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия, а также принять меры к сокрытию следов преступления, оказать давление на свидетелей.

Богданова обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. По версии следствия, она, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности в торговом центре, не раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности. При этом она не делала ничего для устранения этих неполадок, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, отмечает Следственный комитет.

Сама Богданова заявила, что ничего не знала о неполадках в противопожарной системе и все два года работы на предприятии заботилась о комфорте, удобстве и безопасности гостей ТЦ. В то же время, отвечая на вопрос журналистов, она ответила, что считает себя виновной. Ранее адвокат Богдановой заявил, что она не признает вины.

По словам Богдановой, она хочет сотрудничать со следствием и быть с семьей. В суде она жаловалась на здоровье и еле сдерживала слезы, прося избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Как заявила Богданова, она жалеет, что пожарные не пустили ее в здание помогать в спасении людей.

"Я очень жалею, что пожарные не пустили меня в здание", — заявила она.

Богданова намерена обжаловать решение суда об аресте.

Кроме того, Богданова озвучила свою версию возникновения пожара — огонь вспыхнул, по ее словам, из-за поджога, который могли устроить подростки в центре. Она заявила, что ранее в ТЦ были проблемы с подростками.

Второй фигурант дела, экс-глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, также арестована до 25 мая по решению Центрального районного суда Кемерово чуть позднее в субботу.

Следственный комитет усматривает в действиях Комковой, руководившей региональным стройнадзором до 2014 года, признаки злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного в 2013 году здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", что повлекло гибель посетителей.

Как пояснял представитель СК, Комкову обвиняют не в корысти или взяточничестве, а в том, что она действовала в интересах своего сына, который попросил ее "помочь" неким людям.

Судья отметил, что Комкова может скрыться в случае избрания меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. По словам судьи, после возбуждения уголовного дела Комкова 29 марта "выехала с места производства расследования в Москву, также установлен факт о ее возможном выезде за пределы РФ".

Сама Комкова отрицает, что скрывалась от следствия. Она мотивирует поездку в Москву желанием показаться врачу из-за нервного срыва после трагедии в ТЦ. По данным адвоката, поездка была запланирована, имелся и обратный билет. В Следственном комитете уточнили, что обратный билет был возвратным и фактически приобретён так, что по нему можно было и не лететь назад.

Судья заявил, что Комкова может оказать давление на свидетелей и другим образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

"Имеются сведения о склонении Комковой лиц, осведомленных об осуществлении строительного надзора и ввода в эксплуатацию указанного объекта капитального строительства, потенциальных свидетелей по уголовному делу к даче ложных показаний, которые будут трактоваться в ее пользу", — сказал судья.

Суд нашел обоснованными доводы следствия, что Комкова может принять меры к сокрытию следов преступления, уничтожить вещественные доказательства.

Всего в рамках дела уже арестованы семь фигурантов: экс-глава госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова; управляющая торговым центром Надежда Судденок; технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТЦ) Георгий Соболев; гендиректор той же компании Юлия Богданова; руководитель компании "Системный интегратор", внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко; сотрудник "Системного интегратора" Александр Никитин, непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в торговом центре; работник ЧОП Сергей Антюшин, отключивший систему оповещения о пожаре.

По решению суда все они останутся под арестом до 25 мая.

Круг расширится

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что следствие не ограничится уже состоявшимися задержаниями — круг лиц будет расширяться.

Главный психиатр Москвы Анна Портнова добавила со слов Бастрыкина, что, "возможно, список обвиняемых увеличится". При встрече с родственниками погибших глава СК пообещал тщательно и объективно расследовать происшедшую трагедию. Следователи в круглосуточном режиме прорабатывают все версии, в том числе озвученные СМИ.

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На встрече с Бастрыкиным кемеровчанин Александр Ананьев, потерявший в пожаре троих детей, представил свою версию того, каким образом произошло замыкание, которое привело к пожару. Ананьев является профессиональным электриком и имеет высшее образование в этой сфере. Бастрыкин ранее озвучил основные версии произошедшего: замыкание электрики и "применение открытого огня", причем последнюю версию следствие считает наименее вероятной.

Кроме того, глава СК сообщил, что готов потребовать выдачи РФ находящегося в Австралии совладельца сгоревшего ТЦ в Кемерово Дениса Штенгелова, которому принадлежит контрольный пакет акции владеющей зданием компании. Во вторник 27 марта Бастрыкин сообщал, что Штенгелов является главным спонсором и соучредителем торгового центра. Сейчас он живет в основном в Австралии.

Бастрыкин сообщил, что Штенгелову предложено приехать.

"Если он считает себя невиновным, пускай приезжает на предварительное следствие, дает показания, дает объяснения, 78% акций принадлежит ему — это по сути его контрольный пакет акций", — сказал Бастрыкин журналистам.

Ранее компания "Кондитерус Ком", совладельцем которой является Штенгелов, сообщала РИА Новости, что он пока не вернулся в Россию, дата приезда уточняется. Также сообщалось, что компания сотрудничает с властями, в частности со Следственным комитетом, и предоставляет всю информацию.

В СК заявили, что следователи оценят, как сотрудники МЧС проверяли пожарную безопасность в ТЦ "Зимняя вишня".

"Мы работаем над вопросом о том, попадают ли сотрудники МЧС в категорию подозреваемых или не попадают. Как только выяснится, что они попадают, об этом станет сразу известно, мы их задержим и прочее, прочее. Дается оценка, как осуществлялся надзор, почему торговый центр не проверяли", — рассказал представитель СК.

По данным следствия, есть документ, свидетельствующий, что в 2016 году в "Зимнюю вишню" пришли с проверкой, но тогда инспекторам показали бумагу, что комплекс является объектом малого бизнеса, который нельзя проверять. Бастрыкин поручил следователям тщательно проанализировать всю информацию от родственников погибших и пострадавших и, в частности, претензии к работе экстренных служб при пожаре.

Бастрыкин пообещал пострадавшим при пожаре и родственникам погибших приезжать в Кемерово каждые 10 дней и предложил жителям помощь в решении других социальных проблем.

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Новые данные

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший жену и трех детей при пожаре, прокомментировал в интернете видеозапись момента эвакуации из кинозалов в торговом центре. Видеоролик с закадровым комментарием появился в субботу в соцсети "ВКонтакте" в группе, посвящённой памяти его семьи.

На записи видно, что в начале возгорания двери в кинозалы открыты. Многие посетители не сразу поняли, что произошло, и спокойно шли по коридору. Некоторые сидели в холле в ожидании начала сеанса. Те, кто был на четвёртом этаже, побежали в сторону выхода, когда по коридору стал быстро распространяться густой дым. В считанные секунды видимость снизилась практически до нулевой.

"Вот это дверь в синий зал, это дверь в красный зал. В красном зале все погибли, потому что заперлись. Но дверь открыта. Тринадцать секунд назад люди узнали о том, что пожар, смотрите, какой густой дым валит. Люди начали выбегать, эвакуируются", — комментирует Востриков за кадром.

По его словам и как следует из записи с камер наблюдения, эвакуация продолжалась несколько минут, минимальное освещение пробивалось через дым.

Помощь продолжает поступать в Кемерово из разных уголков России и мира. В пятницу фонд имени экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева собрал и доставил в Кемерово около 1,8 тонны гуманитарной помощи — в основном это продукты питания. В пятницу гости из Азербайджана посетили памятный стихийный мемориал около места трагедии и оперативный штаб.