Почему цена на газ – вопрос выживания населения и экономики страны

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

На недавней встрече президента Украины с представителями отечественного бизнеса прозвучал вопрос о судьбе апрельского повышения цены на газ. Ведь от того как он будет разрешен: по формуле МВФ с 30% подъемом или по формуле КМУ с приростом в 2-3% ежеквартально зависит будущее украинской экономики. Если по формуле МВФ, то и предприятия, и население, и госбюджет будут обслуживать экономический рост предприятий ЖКХ и их владельцев. Таких как Ринат Ахметов, состояние которого по данным Форбс, за прошлый год выросло на миллиард долларов. Средств же на инвестирование прибыли в расширение бизнеса или покупки населением предметов не первой необходимости (одежда, бытовые приборы, ПК, авто и пр.) просто не останется.

Петр Алексеевич в свойственной манере отвечая на этот "злой" вопрос начал юлить и уходить за общие фразы: "Сложный вопрос – требование фонда повысить цену на газ. Наше сотрудничество с МВФ – важный приоритет для нас… У меня нет сомнений, что диалог с фондом нужен. Принятие Стокгольмским арбитражем решения, смена ценового паритета — объективное обстоятельство, которое должно быть учтено. Уверен, что Министерство финансов и другие переговорщики приложат максимум усилий, которые позволят найти разумный баланс между необходимостью сотрудничества с кредиторами и интересами украинских домохозяйств".

Президент добавил, что на сотрудничество Украины с МВФ рассчитывают и ориентируются инвесторы, а также с ним связано принятое решение Еврокомиссии о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Фактически президент Украины мягко пояснил, что, если Фонд проявит неуступчивость в вопросе цены на газ, нам придется согласиться. Иначе не будет ни кредитов, ни инвесторов. Совсем. В таком случае нам нужно быть готовым, что с первого апреля согласно действующей методике определения цены газа по импортному паритету розничные тарифы для населения будут резко повышены – с 6,9 до 10,75 грн за кубометр. Или выше.

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К сожалению, среди предпринимателей не нашлось никого, кто обострил бы дискуссию с президентом и не заявил, что тогда нужно отказаться от роста минимальной зарплаты, потому как предприятия не потянут одновременно оплату резко выросших в цене коммунальных услуг, скорого повышения цен на электроэнергию и наращивания фонда заработной платы. Да и в госбюджете в предвыборный год нужно будет больше средств закладывать на субсидии, а не на дотирование Пенсионного Фонда с целью повышения пенсионных выплат. При увеличении цены на газ на треть на оплату субсидий потребуется уже в текущем году более 130 млрд гривен, а в следующем около 200 млрд. Так полагают эксперты. Так что или рост социальных стандартов или оплата субсидий. Альтернативы нет.

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Если уж поднимать газовую тему и все "бодания" вокруг газа собственной добычи, формулы "Дюссельдорф плюс или минус", субсидий и дотаций, то базовым для всей нашей беды "коммунального геноцида", как теперь называют ценовую "революцию" в сфере ЖКХ, является Соглашение об Ассоциации с ЕС. Именно в нем, Украина, в статье 270, взяла на себя обязательство, которое предполагает выравнивание внутренних украинских цен на энергоносители с общеевропейскими. Вот только сказать об этом ни у президента, ни у премьера, ни у прочих випов украинской политики смелости и честности не хватает. Просто пояснить пересичным согражданам: так, мол и так, цена нашего евровыбора такова, что платить вам нужно будет за всю коммуналку не меньше, чем в ЕС. Потому как газ, даже если цена собственной добычи в пять раз ниже цены реализации на внутреннем рынке, будет вам отпускаться по среднеевропейским ценам. Но не больше. Потому все дискуссии о дороговизне и неподъемности платежей, а также демонстрации, палаточные городки и прочий разгул демократии нужно прекратить. Европейский выбор – превыше всего. В том числе цен на коммуналку.

Но может тогда поднять вопрос о внесении изменений в эту 270 статью. Например, в таком виде, что Украина берет на себя подобное обязательство, исключительно в ситуации, когда Брюссель начинает процедуру приема нашей страны в дружную семью ЕС-народов. И никак не раньше. А пока этого нет – фиг вам, а не европейские цены на ЖКХ в стране, где две трети населения не имеют дохода, который бы тянул на уровень бедности, определенный ООН. То есть в 150 долларов в месяц.

Все социологические замеры 2016-17 годов, как один свидетельствуют, что до 90% опрошенных своей главной проблемой видят рост тарифов на ЖКХ или относят их к главной угрозе своей платежеспособности. Неужели в предвыборном штабе Петра Алексеевича не нашлось ни одного консультанта-политтехнолога, который показал бы шефу, какой у него может быть электоральный ресурс, если бы он решился эту угрозу снять? На волне отмены мер "коммунального геноцида" Петр Алексеевич вполне мог бы повторить свой результат 2014-го и победить в первом туре. Но для этого естественно нужна политическая воля и смелость.

Кроме того, все соцзамеры показывают, что три четверти украинцев полагают, что страна движется в неверном направлении. Если честно пояснить, что причиной такой оценки является исполнение обязательств страны по СА с ЕС, то может стоит сменить это направление? Ведь на кону не только цены на газ, но и "убийство" в этом году отечественной молочки. А завтра еще Бог весть чего. И все в угоду Брюсселю и его экономическим интересам.

Вот, Петр Алексеевич, в своей оправдательной речи перед бизнесменами заговорил об инвестициях. Но ведь инвестор идет всегда в растущую экономику, на рынки, где растет платежеспособность населения. Каковы же результаты нашей страны в этом плане? Падение ВВП и платежеспособности двое и более за последние четыре года. Дополним нашего президента данными, которые создаются специально для инвесторов, которые ищут страны для вложений своих свободных средств. Итак, где ныне Украина?

Если смотреть на наши номинальные масштабы, то на начало 2017 года по номинальному ВВП для Украины положение было таким:

59. Эквадор 98,6 млрд. долл. США

60. Судан 95,58 млрд. долл. США

61. Ангола 95,34 млрд. долл. США

62. Украина 93,270 млрд. долл. США

Догоняем беднейшие страны Африки и Латинской Америки. Еще немного и даже перегоним.

По показателю ВВП на душу населения для Украины по итогам 2016 года еще круче:

104. Эль Сальвадор 8617 долл. США

105. Белиз 8462 долл. США

106. Свазиленд 8329 долл. США

107. Украина 8270 долл. США

108. Гватемала 7945 долл. США

109. Марокко 7856 долл. США

Вопрос: и кто к нам зайдет с инвестициями? Ну разве тот, кто не рискнет инвестировать в Гватемалу или Марокко.

Неужели Петр Алексеевич не в курсе такого положения экономики своей страны? Или что вышеприведенные показатели являются ключевыми для инвесторов, а не кредиты МВФ или макрофинансовая помощь ЕС. Которая к слову тоже вовсе не помощь, а кредит. В том смысле, что помощь не нужно возвращать, а вот кредит – обязательно. Но, похоже финансы Украины находятся в столь плачевном состоянии, что для нас уже и кредит – помощь. Потому, как и кредиты нам уже никто не дает. В смысле частных западных банков.

Если и дальше исполнять требования МВФ или 270-й статьи Соглашения об Ассоциации, то каждый зашедший в нашу страну инвестор, должен заложить в цену своей продукции, а значит и сроки ее возврата с прибылью, покрытие галопирующих цен на ЖКХ. Что явно не мотивирует идти в Украину. Потому как по итогу может получиться инвестиция не для инвестора, а для роста благосостояния Рината Леонидовича и иже с ним Петра Алексеевича, который по слухам давно в доле сверхприбылей Ахметова.

Вышеприведенные данные также свидетельствуют, что никакой связи и обусловленности между кредитами МВФ и приходом в Украину инвесторов нет. Все последние годы Киев получает займы от Фонда, а вот инвестиции не идут. Скорее наоборот, бегут из страны. И оно понятно: на глазах нищающая страна, бегство трудоспособного и квалифицированного населения, падающая платежеспособность внутреннего рынка. И все это по причине Революции Достоинства обернувшейся в реальности Революцией галопирующих цен на услуги ЖКХ. Так что дно падения наших экономических показателей впереди. Африка и Латинская Америка скоро станут для нас образцами благосостояния и экономического роста.