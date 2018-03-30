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    Соцсети: подвиг Гройсмана – и героем побыть, и цены на газ поднять...

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (956)

    (обновлено: )10440
    Решил побаловать украинцев премьер Владимир Гройсман, отказавшийся повышать цены на газ для населения. Пока… Насколько отсрочено неминуемое изменение стоимости голубого топлива и чего ожидать жителям Украины уже летом?
    Премьер-министр Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook
    Тренд дня: "Гройсман с ценой на газ – не герой, а банальный аферист"

    Тарифный вопрос – весьма болезненная тема для многих украинцев, защитить которых отважился премьер страны. 

    "Владимир Гройсман принял непростое для себя и своего кабинета решение, встав на сторону народа и отказавшись по требованию Международного валютного фонда поднимать тарифы на газ с 1 апреля 2018 года", – пишут украинские СМИ. 

    Однако это всего на 2 месяца… Правительство решило с апреля не пересматривать цену на газ для населения, и оставить ее на нынешнем уровне еще на 2 месяца. За этот период Рада должна принять закон об антикоррупционном суде. 

    Если окончательный вариант этого документа не вызовет претензий МВФ, что пока маловероятно, то правительству придется продолжить переговоры о цене газа. В украинском сегменте соцсетей в благие намерения премьера верят далеко не все:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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