Соцсети: подвиг Гройсмана – и героем побыть, и цены на газ поднять...

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Тарифный вопрос – весьма болезненная тема для многих украинцев, защитить которых отважился премьер страны.

"Владимир Гройсман принял непростое для себя и своего кабинета решение, встав на сторону народа и отказавшись по требованию Международного валютного фонда поднимать тарифы на газ с 1 апреля 2018 года", – пишут украинские СМИ.

Однако это всего на 2 месяца… Правительство решило с апреля не пересматривать цену на газ для населения, и оставить ее на нынешнем уровне еще на 2 месяца. За этот период Рада должна принять закон об антикоррупционном суде.

Если окончательный вариант этого документа не вызовет претензий МВФ, что пока маловероятно, то правительству придется продолжить переговоры о цене газа. В украинском сегменте соцсетей в благие намерения премьера верят далеко не все:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook