Насалик: "Газпром" не освобожден от выполнения решения в Арбитража

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Процесс обжалования решения Стокгольмского арбитража, запущенный российским "Газпромом", не освобождает его от необходимости исполнять данное решение, заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик.

"Обжалование "Газпрома", которое сейчас ведется, не освобождает "Газпром" от выполнения решения Стокгольмского суда. Они могут обжаловать процессуальные действия, однако это довольно сложно, и нет такой практики. Кроме того, "Газпром" сегодня платит полмиллиона долларов только штрафных санкций," — отметил Насалик в эфире "112 Украина".

Он также добавил, что ряд украинских ведомств — и МИД, и Минюст, и непосредственно компания "Нафтогаз Украины" — совместно разработали комплекс мер по возвращению $2,5 млрд задолженности "Газпрома", 100 млн грн из которых уже сняты и возвращены в украинский бюджет.

Напомним, 28 февраля "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение.

В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.

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Как известно, российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.