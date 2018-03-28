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    Насалик: "Газпром" не освобожден от выполнения решения в Арбитража

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (866)

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    Министр энергетики Украины Игорь Насалик подчеркнул, что "обжалование "Газпрома", которое сейчас ведется, не освобождает "Газпром" от выполнения решения Стокгольмского суда".
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Процесс обжалования решения Стокгольмского арбитража, запущенный российским "Газпромом", не освобождает его от необходимости исполнять данное решение, заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик.

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    "Обжалование "Газпрома", которое сейчас ведется, не освобождает "Газпром" от выполнения решения Стокгольмского суда. Они могут обжаловать процессуальные действия, однако это довольно сложно, и нет такой практики. Кроме того, "Газпром" сегодня платит полмиллиона долларов только штрафных санкций," — отметил Насалик в эфире "112 Украина".

    Он также добавил, что ряд украинских ведомств — и МИД, и Минюст, и непосредственно компания "Нафтогаз Украины" — совместно разработали комплекс мер по возвращению $2,5 млрд задолженности "Газпрома", 100 млн грн из которых уже сняты и возвращены в украинский бюджет.

    Напомним, 28 февраля "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение. 

    В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством. 

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    Как известно, российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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