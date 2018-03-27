"Нафтогаз" отверг предложения "Газпрома"

slovoidilo.ua

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. "Нафтогаз" отказался от предложений "Газпрома" по внесению изменений в контракты на поставку и транзит газа или их расторжению, говорится в сообщении "Нафтогаза".

"Газпром" и "Нафтогаз" на прошлой неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа.

"На встрече "Газпром" дал понять, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, как было предписано арбитражем Стокгольма в декабре 2017 года, и отказывается подтвердить, что выплатит 2,6 миллиарда долларов по решению суда в феврале. Оба решения суда окончательные и обязывающие для "Газпрома"", — говорится в сообщении.

"Вместо этого, позиция "Газпрома" заключалась в изменении или расторжении контрактов. Оба предложения противоречат решениям арбитража Стокгольма. "Нафтогаз" считает эту позицию неприемлемой, отверг предложения "Газпрома" по этому поводу", — уточняется в сообщении.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома". Пятого марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.