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    "Нафтогаз" отверг предложения "Газпрома"

    (обновлено: )53283
    На встрече "Газпром" дал понять, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, как было предписано арбитражем Стокгольма в декабре 2017 года, и отказывается подтвердить, что выплатит 2,6 миллиарда долларов.
    Нафтогаз Украина
    slovoidilo.ua

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. "Нафтогаз" отказался от предложений "Газпрома" по внесению изменений в контракты на поставку и транзит газа или их расторжению, говорится в сообщении "Нафтогаза".

    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Газпром" и "Нафтогаз" на прошлой неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа.

    "На встрече "Газпром" дал понять, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, как было предписано арбитражем Стокгольма в декабре 2017 года, и отказывается подтвердить, что выплатит 2,6 миллиарда долларов по решению суда в феврале. Оба решения суда окончательные и обязывающие для "Газпрома"", — говорится в сообщении.

    "Вместо этого, позиция "Газпрома" заключалась в изменении или расторжении контрактов. Оба предложения противоречат решениям арбитража Стокгольма. "Нафтогаз" считает эту позицию неприемлемой, отверг предложения "Газпрома" по этому поводу", — уточняется в сообщении.

    Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома". Пятого марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

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