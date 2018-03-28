наверх
28.03.201812:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Кабмин принял решение по ценам на газ для населения - СМИ

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (867)

    (обновлено: )102413
    Премьер Владимир Гройсман решил пока не вносить никаких изменений в методику определения цены для этих потребителей и сохранить спецобязательства (PSO) для НАК "Нефтегаз Украины" по обеспечению их газом.
    Газовая конфорка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Правительство решило с апреля не пересматривать цену на газ для населения, и оставить ее на нынешнем уровне еще на 2 месяца. За этот период Рада должна принять закон об антикоррупционном суде. Если окончательный вариант этого документа не вызовет претензий МВФ, что пока маловероятно, то правительству придется продолжить переговоры о цене газа.

    Газовое хранилище. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк
    Почему цена на газ – вопрос выживания населения и экономики страны

    У Владимира Гройсмана могут согласиться на повышение цены на 3% поквартально, но вряд ли на такой вариант пойдет МВФ, сообщают "Украинские новости". Если вопрос антикоррупционного суда не решится, то об МВФ до выборов можно будет забыть. При таком раскладе у премьера появляется возможность выполнить и даже перевыполнить свои обещания, и снизить цену на газ почти на 10%. Такой вариант уже готовится в правительстве.  

    Правительство Украины в ближайшие дни даст окончательный ответ на вопрос, что будет с ценой газа для предприятий ТКЭ и населения с 1 апреля текущего года.

    Премьер Владимир Гройсман решил пока не вносить никаких изменений в методику определения цены для этих потребителей и сохранить спецобязательства (PSO) для НАК "Нефтегаз Украины" по обеспечению их газом. Для этого срок действия постановления №187 от 22 марта 2017 года, который заканчивается 31 марта, продлят еще на 2 месяца, а решение о переносе пересмотра цены на неопределенный срок принято еще в октябре.

    Таким образом цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4942 грн за тысячу кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов — 6958 грн. Следовательно, не повысится и тариф на горячую воду.

    По информации агентства, соответствующее решение Кабмин может принять уже на заседании в среду, 28 марта.

    Ранее Гройсман заявил, что цена на газ для потребителей может быть снижена, когда страна перестанет его импортировать.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Строительство ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Виды Москвы
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Политолог Алексей Якубин
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?