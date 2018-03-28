Кабмин принял решение по ценам на газ для населения - СМИ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Правительство решило с апреля не пересматривать цену на газ для населения, и оставить ее на нынешнем уровне еще на 2 месяца. За этот период Рада должна принять закон об антикоррупционном суде. Если окончательный вариант этого документа не вызовет претензий МВФ, что пока маловероятно, то правительству придется продолжить переговоры о цене газа.

У Владимира Гройсмана могут согласиться на повышение цены на 3% поквартально, но вряд ли на такой вариант пойдет МВФ, сообщают "Украинские новости". Если вопрос антикоррупционного суда не решится, то об МВФ до выборов можно будет забыть. При таком раскладе у премьера появляется возможность выполнить и даже перевыполнить свои обещания, и снизить цену на газ почти на 10%. Такой вариант уже готовится в правительстве.

Правительство Украины в ближайшие дни даст окончательный ответ на вопрос, что будет с ценой газа для предприятий ТКЭ и населения с 1 апреля текущего года.

Премьер Владимир Гройсман решил пока не вносить никаких изменений в методику определения цены для этих потребителей и сохранить спецобязательства (PSO) для НАК "Нефтегаз Украины" по обеспечению их газом. Для этого срок действия постановления №187 от 22 марта 2017 года, который заканчивается 31 марта, продлят еще на 2 месяца, а решение о переносе пересмотра цены на неопределенный срок принято еще в октябре.

Таким образом цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4942 грн за тысячу кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов — 6958 грн. Следовательно, не повысится и тариф на горячую воду.

По информации агентства, соответствующее решение Кабмин может принять уже на заседании в среду, 28 марта.

Ранее Гройсман заявил, что цена на газ для потребителей может быть снижена, когда страна перестанет его импортировать.