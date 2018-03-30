Тренд дня: "Гройсман с ценой на газ – не герой, а банальный аферист"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Правительство решило с апреля не пересматривать цену на газ для населения, и оставить ее на нынешнем уровне еще на 2 месяца. За этот период Рада должна принять закон об антикоррупционном суде. Если окончательный вариант этого документа не вызовет претензий МВФ, что пока маловероятно, то правительству придется продолжить переговоры о цене газа.

При этом многие СМИ подали эту новость, как премьер Владимир Гройсман "встал на сторону народа и отказался по требованию МВФ поднимать цену на газ".

По мнению обозревателя Александра Дубинского, Гройсман, который "отказал злобному МВФ в повышении тарифов на газ для населения", совсем не герой, а банальный аферист.

"Потому что обязательства повышать тарифы на себя брало украинское правительство. Которое обратилось в МВФ за кредитом и предоставило план, как будет наполняться бюджет. Рост тарифов на газ это один из таких способов, так как НАК Нафтогаз это госмонополия, и ее сверхприбыль (250% на газе) это доходы бюджета", — написал Дубинский на своей странице в Facebook.

Обозреватель отметил, что решение не повышать тарифы связано с тем, что Гройсман построил финансовую пирамиду на рынке гособлигаций.

Скриншот с сайта Facebook

"Минфин контролирует 60% банковской системы, диктует депозитные ставки и указывает госбанками на привлечённые средства покупать ОВГЗ. И таким образом финансирует дыру в бюджете. Тарифный налог заменили финансовой пирамидой. И все равно за наш счёт. Потому что пирамиды всегда падают. Помните об этом, когда несете деньги в банк и слушаете чепуху про тарифы", — резюмировал обозреватель.

Киевский журналист Вячеслав Чечило напомнил, что независимо от решения Кабмина по газу нового транша МВФ все равно бы не было.

"Гройсман начал платить блогерам? В ФБ замелькали восторженные посты на тему, какой Гройсман молодец, что дал бой самому коварному МВФ и не повысил цены на газ. Аж прослезился от умиления. Еще смешнее то, что не давал Гройсман никакого боя. Потому что независимо от решения Кабмина нового транша не было бы", – уточнил Чечило.

Он подчеркнул, что Гройсман тянул с решением по газу из-за Антикоррупционного суда.

"Закон про Антикоррупционный суд власть похерила, а без него денег не дадут.

Собственно, поэтому Гройсман и тянул с решением по газу. Ждал, пока Петр Алексеевич облажается первым", — подытожил журналист.

Скриншот с сайта Facebook

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, отсрочка повышения цены на газ означает, что президент Петр Порошенко понимает, что нет гарантии получения денег от МВФ даже при повышении тарифов.

"Кроме того, предложенная МВФ сумма пока не устраивает власть. Ведь МВФ хочет дать денег даже меньше, чем долговые выплаты Украины фонду за 2018-й. А значит — власти ничего не останется не дерибан", — разъяснил Корнейчук.

Он акцентировал, что также Порошенко продолжает рассматривать план "Б" — идти на президентские выборы, "если все же заручиться поддержкой США и России".

Скриншот с сайта Facebook

"Как было в 2014-м. При этом приоритетным по-прежнему остается для Порошенко план "А" — имитация подготовки к выборам, с одновременными попытками договориться с теми же Вашингтоном и Москвой о своем безопасном отходе в 2019-м, если его кандидатуру не одобрят", — прокомментировал эксперт.

Политолог Руслан Бортник отреагировал на решение отправить в АТО сотрудников полиции Тернополя, которые танцевали под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры".

"Это что — времена Российской Империи вернулись? Помниться с истории Тараса Григоровича Шевченко за "преступления" против самодержавия в "солдаты забривали"… Служба в АТО не может быть наказанием в нормальном государстве, а — долгом, честь и доброй волей. Или государство какое-то странное и служба такая же", — выразил мнение Бортник.

Скриншот с сайта Facebook

Политический эксперт Юрий Романенко в свою очередь отметил, что украинцам следует анализировать заявления политиков, которые будут баллотироваться уже в следующем году. Он перечислил главные угрозы перед Украиной.

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"Депопуляция — она опрокидывают существующую модель экономики. Нет работоспособных украинцев = нет денег в бюджете = нечем кормить бюджетников = нет страны. Деиндустриализация — нет производства (самого разнообразного, включая культурного) = упрощение экономики= сокращение рабочих мест= Депопуляция= нет страны", — назвал Романенко.

Скриншот с сайта Facebook

Одной из угроз также, по его мнению, является деградация и давление.

"Упрощение экономики = упрощение социальных связей= архаизация социума= неспособность дать адекватные ответы на вызовы в усложняющемся мире = потеря ресурсов= потеря людей = нет страны. Давление — четвертая индустриальная революция = уничтожение старой экономики = изменение баланса между социальными группами (кто выигрывает, кто-то проигрывает)= конфликты внутри стран = конфликты между странами= уничтожение тех, кто неспособен успевать изменяться быстрее, чем изменения уничтожают его кормовую базу", — разъяснил Романенко.

По его словам, если политики не представит ответы, как реагировать на эти угрозы, то украинцы, голосующие за него, останутся без работы и денег.

"Вы должны начать задавать вопросы политикам по поводу того, что реально изменит вашу жизнь в следующие годы. Если политик или тот, кто хочет вами управлять не дает или не знает ответы на вопросы о 4D, то вы, ваши родственники, ваши дети и ваши друзья в следующие годы наверняка окажетесь сначала без работы, потом без еды, а в финале без страны", — отметил Романенко.