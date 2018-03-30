Корнейчук: почему Кабмин отложил повышение цены на газ

РИА Новости Украина

Правительство решило с апреля не пересматривать цену на газ для населения, и оставить ее на нынешнем уровне еще на 2 месяца. За этот период Рада должна принять закон об антикоррупционном суде. Если окончательный вариант этого документа не вызовет претензий МВФ, что пока маловероятно, то правительству придется продолжить переговоры о цене газа.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, Кабмин отложил до лета повышение цены на газ по двум причинам.

Во-первых, президент Петр Порошенко понимает, что нет гарантии получения денег от МВФ даже при повышении тарифов.

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"Кроме того, предложенная МВФ сумма пока не устраивает власть. Ведь МВФ хочет дать денег даже меньше, чем долговые выплаты Украины фонду за 2018-й. А значит — власти ничего не останется не дерибан", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Во-вторых, Порошенко продолжает рассматривать план "Б" – идти на президентские выборы, если все же заручиться поддержкой США и России, как было в 2014-м, добавляет эксперт.

"При этом приоритетным по-прежнему остается для Порошенко план "А" — имитация подготовки к выборам, с одновременными попытками договориться с теми же Вашингтоном и Москвой о своем безопасном отходе в 2019-м, если его кандидатуру не одобрят", — резюмирует Корнейчук.

Facebook Дмитрия Корнейчука Комментарий Дмитрия Корнейчука о повышении газа

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что цена на газ для потребителей может быть снижена, когда страна перестанет его импортировать.