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    Корнейчук: почему Кабмин отложил повышение цены на газ

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (950)

    (обновлено: )42330
    Кабмин отложил повышение цены на газ по двум причинам: Порошенко продолжает рассматривать план "Б" - идти на президентские выборы, а также понимает, что нет гарантии получения денег от МВФ даже при повышении тарифов, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Правительство решило с апреля не пересматривать цену на газ для населения, и оставить ее на нынешнем уровне еще на 2 месяца. За этот период Рада должна принять закон об антикоррупционном суде. Если окончательный вариант этого документа не вызовет претензий МВФ, что пока маловероятно, то правительству придется продолжить переговоры о цене газа.

    Газовое хранилище. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк
    Почему цена на газ – вопрос выживания населения и экономики страны

    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, Кабмин отложил до лета повышение цены на газ по двум причинам. 

    Во-первых, президент Петр Порошенко понимает, что нет гарантии получения денег от МВФ даже при повышении тарифов. 

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    "Кроме того, предложенная МВФ сумма пока не устраивает власть. Ведь МВФ хочет дать денег даже меньше, чем долговые выплаты Украины фонду за 2018-й. А значит — власти ничего не останется не дерибан", — пишет Корнейчук у себя в Facebook

    Во-вторых, Порошенко продолжает рассматривать план "Б" – идти на президентские выборы, если все же заручиться поддержкой США и России, как было в 2014-м, добавляет эксперт. 

    "При этом приоритетным по-прежнему остается для Порошенко план "А" — имитация подготовки к выборам, с одновременными попытками договориться с теми же Вашингтоном и Москвой о своем безопасном отходе в 2019-м, если его кандидатуру не одобрят", — резюмирует Корнейчук.

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука о повышении газа

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что цена на газ для потребителей может быть снижена, когда страна перестанет его импортировать. 

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