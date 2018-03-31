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    Решение о разрыве экономического сотрудничества с РФ вступило в силу

    (обновлено: )47421
    Текст решения о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией опубликован в правительственной официальной газете "Урядовый курьер".
    Денежные купюры и монеты России и Украины
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    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Решение правительства Украины о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией в субботу опубликовано в официальной прессе.

    Флаг Украины на фоне герба России
    УНИАН
    Разрыв экономического сотрудничества с РФ: торговля никак не пострадает

    Кабмин Украины на заседании 21 марта без осуждения принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 годы.

    В субботу текст данного решения опубликован в правительственной официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер").

    "Кабмин Украины постановляет: прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы, заключенной 7 июня 2011 года в Москве. Министерству иностранных дел сообщить в установленном порядке правительству Российской Федерации о решении кабмина Украины", — говорится в постановлении.

    Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ была подписана премьерами двух стран в июне 2011 года. Она предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

    В тексте данной программы ничего не говорится о возможности прекращения ее действия или разрыве одной из сторон. В программе только прописан механизм контроля за ее реализацией и также указано, что в программу "могут вноситься изменения и дополнения по согласованию сторон".

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