Эксперт: мы - бедная страна, наш главный бизнес - торговля продуктами

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Киберспорт, репродуктивное здоровье, косметика и защита от пуль станут прибыльным бизнесом для своих владельцев. Соответствующее исследование провели специалисты американского издания Inc. на основании растущих секторов экономики США, отличающихся от перспектив и событий в мире бизнеса, произошедших в 2017 году. Также учитывались мнения бизнесменов и аналитиков США.

При этом некоторые украинские эксперты отмечают, что прибыльными и перспективными в этом году будут сфера доставки, маркетплейс и IT.

Какой бизнес может быть прибыльным в Украине и стоит ли нам ориентировать на тенденции в бизнесе США, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал глава Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов.

Вячеслав Кредисов, facebook Вячеслав Кредисов

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки такі тенденції, як у США, могли би бути перспективними в Україні? УНИАН Из Днепра. Госконтроль за продуктами вернулся, жди роста цен

— Відверто кажучи, дивитися на США — це як дивитися приблизно на ідею Маска завезти на Марс людей і зробити там нову колонію. Бюджет тільки одного містечка, міста Орландо — це приблизно як бюджет України. Якщо ви перепитаєте в мене: Україна може орієнтуватися на це? Точно ні. Як інформаційний привід — можливо, так.

На що нам орієнтуватися?

— В Україні я б розділив на такі декілька великих кластерів. Перше — це експортно-орієнтовані напрямки. Перш за все, сільське господарство, такий напрямок, як програмісти, які працюють, такий напрямок, як робоча сила, яка з України виїжджає. Тобто якщо на тебе є попит у Європі, в Америці, десь там — це одна ситуація, тому що здебільшого сьогодні середня заробітна плата в Європі чи в Америці в декілька разів більша. У Європі це норма — 2,5 тисячі євро.

А в Україні, ми з вами знаємо, що цифри на порядок нижчі. Тому перше — це те, що експортно-орієнтоване: сільське господарство, програмісти і те, що купують в України — хімія, все, що пов'язано з металами. Сказати, що Україна як країна сама по собі дуже розвинена, поки що не можна. У нас 42 чи 43 мільйони, там вже різні цифри, точно не можу сказати, але це взагалі дуже велика кількість споживачів.

Якщо ви перепитаєте мене, що є перспективно для українців, малого та середнього бізнесу — це сфера сервісу. Тобто все, що потребує українець. Тобто якщо українець потребує, щоб хтось робив у його маленькому містечку невеличку хлібопекарню, значить, воно буде мати попит.

Тобто, в нас сам по собі ринок чималий, і на нього треба дивитися. А з точки зору його розвитку, він недорозвинутий. У Європі люди значно більше витрачають грошей не на їжу, а на сервіс, на обслуговування.

Саме сервісоорієнтовані бізнеси мають зараз найбільшу перспективу?

— Поки що, на жаль, це сільське господарство і продукти харчування, тому що ми бідна країна. У нас до 50% іде на їжу. А в Європі на їжу йде 20%-25%, просто щоб ми розуміли. Тому тенденція: чим більш багатшими ми будемо, тим більше грошей на сервіс буде йти. Отут знак запитання — коли це відбудеться.

Де у цій історії для українського бізнесу, для тенденцій розвитку на майбутнє місце для товарів з високою доданою вартістю?

— Це абсолютно різні, їх не треба порівнювати. У нас буде розвиватися експорт, перш за все напрямок Європи. Раніше у нас була здебільшого Росія, зараз здебільшого Європа. А сервіс — це перспектива.

Якщо ви мене перепитаєте: це буде в цьому році? Ні, не в цьому році. І не в наступному році, тому що найближчі два роки навряд чи хтось із аналітиків скаже, що в нас позитивний розвиток подій. Скоріше, більш кризисна позиція. А коли кризисна позиція, люди виключно на харчі витрачають гроші та на житло. Все, крапка.

Щодо тих позицій, які йдуть у нас на експорт. Там потрібно подумати про підвищення додатної вартості? РИА Новости Украина Евгений Котенко Бди! В Украине каждый второй продукт контрафактный

— Так, обов'язково. До нас на днях приїхав мій брат, каже: мене хочуть продати як програміста в Європу чи в Америку. От він приїхав до мене спитати, як я думаю, де краще — в Америці чи в Європі. Я йому казав, краще, ніж Україна, точно немає. І навіть якщо ти поїдеш туди навчатися, це єдине, що можливо, там є сенс, але потім повертайся.

Але, з іншого боку, він каже абсолютно нормальні речі, він каже: там мені дають гроші, які заробити в Україні не можу. А там можу наразі. Тому в найближчі роки ще буде, на жаль, молодь пробувати їхати там працювати, заробляти. У мене є один бізнес на Прикарпатті, дівчата до мене приходять і кажуть: якби я тут гарантовано мала 20 тисяч гривень зарплати, точно не поїхала б у Польщу прибиральницею. А так маю їхати.

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К слову, ранее Кредисов отмечал, что бизнес на грани выживания, поэтому и уклоняется от налогов.

Управляющий директор финансовой компании "Аверс №1" Игорь Львов считает, что в Украине бизнесмену проще застрелиться, чем взять кредит в банке.