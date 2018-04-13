Из Днепра. Госконтроль за продуктами вернулся, жди роста цен

РИА Новости Украина

После поспешного и необдуманного решения о ликвидации Санэпидемстанции, в Украине наступил правовой вакуум в отношении качества продуктов питания. А после внедрения моратория на проверки субъектов предпринимательства проверять стало и некому, и нельзя. Только сегодня ситуация возвращается на нормальные рельсы, пишет газета "Горожанин".

Европейские принципы

Как сообщала замначальника управления – начальник отдела безопасности пищевых продуктов Госпродпотребслужбы Оксана Новохатняя, ранее проверки бизнеса проводились раз в 2-5 лет, а теперь контроль будет "рискоориентированным" и будет проводиться с периодичностью, достаточной для повышение качества продуктов.

Проверки, в том числе плановые (но тоже без предупреждения), будут проводиться в зависимости от степени риска. Например, торговля фасованными продуктами или мороженым мясом представляет меньшую опасность, чем места реализации свежего мяса.

eda.36on.ru Говядина. Архивное фото

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При выявлении нарушений производителям некачественной или фальсифицированной продукции грозят штрафы до 70 тысяч гривен.

"Штраф в несколько десятков тысяч гривен для крупного производителя – это как укус комара. Но если комары будут кусать со всех сторон и круглый год, то проще выпускать качественный продукт и класть в него то, что на самом деле указано, а не заменять его какими-то другими ингредиентами", – отметил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Этот закон прежде всего направлен на то, что в первую очередь именно производитель несет ответственность за безопасность своего продукта. Это касается вопросов от кормовой базы до готового продукта на полке магазина. На всех этапах могут быть проверки. При этом для импортных товаров устанавливаются точно такие же требования по качеству, как и для отечественных, что призвано исключить поставки в Украину того, что нельзя есть европейцам", – говорит заместитель директора экспертной компании "ПроАгро Групп" Мария Колесник.

То есть технические условия выпуска продукции, системы контроля качества и организации производства – полностью забота самого предприятия. И проверять, по словам экспертов, будут только то, что в своих документах заявил сам производитель. Теперь само предприятие должно разработать меры контроля и работу всех подразделений, чтобы выпускаемая продукция была безопасной.

Причем проверки качества могут осуществляться не только на производстве. Например, нередко бывает, что товар портится при перевозке или в результате неправильного хранения в магазине. Тогда, по словам Марии Колесник, чтобы найти виновного, будет проверяться вся цепочка. Если нарушения выявлены во время перевозки или хранения продукта – будет отвечать магазин или перевозчик.

Украинское фото Продуктовый магазин

Чтобы сократить случаи возможной коррупции в ходе инспекций, новый закон предусматривает видеофиксацию ревизии. Причем, право на такую видеофиксацию имеют как проверяющие, так и проверяемые. Кроме того, в рейдах могут принимать участие представители общественных организаций по защите прав потребителей.

Впрочем, как отмечает Мария Колесник, штрафы помогут только в том случае, когда репутационные риски для компаний окажутся выше, чем суммы штрафов или взяток за их неприменение.

"За рубежом важнее не штрафы, а то, что скомпрометированный товар перестанут покупать. Нашим людям пока все равно, они смотрят только на цену, даже после обнародования информации о нарушениях. Поэтому на первых порах может оказаться, что проще заплатить проверяющим", – говорит эксперт.

Что это даст потребителям?

До сих пор потребители формально имели право на защиту своих конституционных прав на потребление качественных продуктов. Но, как отмечает член правления общественной организации "Потребительское доверие" Елена Куликова, для их отстаивания приходится проводить целые мини-расследования.

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"Потребитель должен написать жалобу, приложить чек и указать адрес и название места, где произошло нарушение. Бывает, что получить информацию о субъекте производства или торговли вообще невозможно", – призналась Куликова.

И даже в случае принятия жалобы приходилось ждать по нескольку месяцев, пока проверяющие согласуют будущую инспекцию со всеми ведомствами (МЭРТ, Минагропрод, Госрегуляторная служба). А плановые проверки были ограничены мораторием, который до недавнего времени запрещал такие инспекции без жалобы потребителей.

Теперь же инспекторы Госпотребслужбы могут действовать более оперативно. Они также уполномочены отбирать образцы пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований, например, на наличие немолочных жиров в молочных продуктах.

Алексей Дорошенко говорит, что инспекторы будут приходить, отбирать образцы, отправлять в лабораторию на экспертизу. Если найдут нарушения в составе или маркировке (написано одно, а в продукте – другое) – штраф.

Впрочем, следует помнить, что у проверяющих нет прямо прописанной в законе обязанности выйти на проверку. Они могут удовлетвориться письменным объяснением предприятия торговли или сферы производства. А потому не стоит расслабляться – всегда будьте готовы отстаивать свои права потребителя.

Кстати говоря, информацию о проверках и выявленных нарушениях Госпотребслужба обязана будет доводить до сведения широкой общественности, в том числе на своем сайте.

Сколько стоит?

Штраф за нарушение гигиенических требований на производстве или в магазине может составить 6 минимальных зарплат (более 22 тыс. грн), за проблемы с документами на товар – 20 зарплат (74 тыс. грн), за реализацию опасной для здоровья продукции – 25 зарплат (92,5 тыс. грн), за неисполнение предписаний о снятии товара с производства и продажи – 30 зарплат (203,5 тыс. гривен).

Один завод или магазин может получить сразу несколько штрафов – за каждый опасный образец. То есть только за один визит инспекторов супермаркет или завод рискуют получить миллионные квитанции.

Экспертиза

Михаил Крапивко, экономический эксперт: "За продажу просроченных продуктов введены довольно большие штрафы. Проверке подлежит и внутренняя система контроля: назначены ли ответственные лица за контролем сроков, как они выполняют обязанности, как это документируются и т.д.

В результате действия закона у нас будет большая степень уверенности в том, что покупаемые продукты безопасны. Однако, дополнительные операционные расходы производителей приведет к повышению цен. Не сразу, но месяца через три все это увидят и почувствуют".