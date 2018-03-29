Новая система госконтроля: продукты станут качественнее - Дорошенко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

С 4 апреля в Украине заработает новая система контроля их качества и безопасности, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Речь идет о вступлении в силу закона "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных".

По ее словам, новый документ создаст условия для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции для потребителей и устанавливает четкие и прозрачные процедуры проверок, что позволит свести к минимуму коррупционные риски и поспособствует развитию честной конкуренции.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафные санкции на сумму до 70 тысяч гривен в зависимости от правонарушения.

Как вступление в силу закона отразится на качестве продукции и не будет ли грозить новой системе контроля коррупционная составляющая, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

С 4 апреля заработает этот закон. Что было раньше и что будет с 4 апреля для операторов?

— Мы с вами очень долго ждали этот день как покупатели, и очень долго ждали его производители. В сентябре 2014 года была ликвидирована служба, которая следила за правами покупателей и за качеством и безопасностью продуктов питания.

С тех пор, то есть уже три с половиной года, на этом рынке был вакуум. Соответственно, он был заполнен фальсификатом и некачественной продукцией и сейчас. В магазине либо на рынке каждый второй продукт произведен некачественно, то есть, то, что вы увидите на упаковке или в сертификатах, и то, что есть по факту, — две большие разницы.

Госпродпотребслужба на протяжении нескольких лет имела права вроде бы на проверку, но при этом всем действовал мораторий на проверку малого, среднего бизнеса, и не были до конца урегулированы полномочия по проверке защиты прав потребителей, а также по контролю за безопасностью продуктов питания. С 4 апреля такие права уже будут. Эти органы уже будут проверять магазины и рынки на присутствие недобросовестной продукции. Я думаю, что сначала это коснется нескольких сотен позиций. После этого, естественно, будет проверен гораздо больший ассортимент.

Я надеюсь, что к концу года подобные проверки коснуться уже нескольких процентов всех продуктов, которые есть на рынке, и мы увидим, что на самом деле мы эти несколько лет потребляли.

Я так понимаю, что действие этого закона делает невозможным действие моратория на проверки?

— Абсолютно правильно. На службу по безопасности продуктов питания мораторий не распространяется. Если раньше это распространялось на все без исключения службы, то на сегодняшний день эта служба исключена из этого перечня, соответственно, может приходить, проверять, отправлять образцы на экспертизу. То есть, она уже не будет приходить и говорить "вы нарушили", нет.

Они будут приходить, отбирать образцы, отправлять в лабораторию на экспертизу. Если эта лаборатория будет выявлять нарушения в составе, будет накладываться штраф. Если будут найдены нарушения маркировки, то есть, если в сертификате будет указано одно, а на упаковке другое — а сертификат вы никогда не потребуете, а можете купить продукт только исключительно на основании того, что написано на нем самом — если такие нарушения будут выявлены, то уже будет штраф.

Мы с вами как покупатели почувствуем, действительно, свою защищенность и будем кушать более качественные продукты питания.

Это в лучшем случае.

— Нет. Поверьте, что это будет уже по факту, потому что штрафы, которые есть, они не такие уже и значительные.

Если мы говорим о штрафе в несколько тысяч либо в несколько десятков тысяч гривен для крупного производителя — это как укус комара. Но если комары будут кусать со всех сторон и круглый год, то будет проще выпускать качественный продукт и класть в него то, что на самом деле пишется, а не заменять его какими-то другими ингредиентами.

Какие негативные черты вы видите в этом? Если он полностью положительный, то почему именно сейчас, а не раньше? Есть какие-то опасности?

— Почему именно сейчас? Потому что, наверное, все сложные вопросы решаются достаточно долго. Мы сказали, что был вакуум на этом рынке несколько лет, несколько лет назад мы с вами не знали, что такое некачественный продукт. Его было очень мало.

Например, до 2008 года мы вообще с вами никогда не говорили о некачественной продукции, что в нее кладут дешевые заменители.

До 2008 года у нас были качественные продукты без заменителей?

— Да, абсолютно так, потому что мы с вами хотели выбрать качественный продукт и неважно, сколько он стоил.

Но были же такие продукты? Не было ли нарушений на производстве? Не было штрафов, проверок?

— Тогда были проверки, но, прежде всего, основой подобного спроса является наша с вами платежеспособность. Бедные люди никогда не могут купить хорошие продукты, качественные продукты, они всегда будут выбирать по своему кошельку. А до 2008 года мы с вами выбирали глазами: что нам нравится, то мы и покупали.

Что такое переломное произошло, что мы сразу перестали быть богатыми?

— Мировой финансовый и экономический кризис, доллар сразу же поднялся, наши зарплаты опустились, и мы стали считать каждую гривну, которая есть у нас. Вот это и было причиной, то есть, наши с вами доходы.

Естественно, последние годы, когда доходы еще раз снизились, производители стали нам предлагать то, что мы хотим приобрести, то есть самый недорогой товар. А когда еще нет контроля за тем, что ты производишь, предлагаешь и продаешь, то, естественно, есть большой соблазн заменить что-то, какой-то продукт напичкать его дешевыми ингредиентами, например, вместо мяса — сою, вместо молока — пальмовое масло. Таким образом, вы можете получить дополнительно от 10 до 50% прибыли.

Ведь ни для кого не секрет, что экспертизы показывают, что некоторые образцы сливочного масла на 100% состояли из пальмового масла, а сейчас даже еще дальше пошли — это уже технические жиры. Они, может быть, и безопасные для здоровья, но при этом всем это уже даже не пальмовое масло, а уже более дешевые технические жиры. Вот в этом и проблема.

Не возникнет ли здесь проблема коррупции?

— Все в этом мире подчиняется законам маятника. Сначала он ходит в одну сторону, когда нет никакого контроля, потом, естественно, он пойдет в сторону, когда может быть больше возможность в сторону взяток, но, поверьте, что это очень быстро пройдет, потому что лаборатории будут практически государственные, потому что Госпродпотребслужба будет отправлять на проверку в гослаборатории. Соответственно, отбирается несколько образцов, один из которых отправляется, остальные закладываются для сравнения. Поэтому, это будет очень тяжелый процесс. Если это будет еще контролироваться общественностью, то, поверьте, коррупция практически невозможна.

Мне приходилось сталкиваться со случаями, когда на конференциях производителю в глаза говорят, что ваша продукция, все образцы, которые мы отбирали на протяжении нескольких месяцев, являются поддельными, а он заявляет как ни в чем не бывало: вы знаете, это кто-то подделывает мою продукцию, причем берет точно такую же упаковку, как моя, найдите мне этого подлеца и я на него подам в суд, а я произвожу качественную продукцию, просто она вам никогда не попадается.

Читайте также: Эхо Кемерово в Украине. Шокирующие открытия акции #ПроверьТорговыйЦентр

К слову, исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов ранее отметил, что фальсифицированные продукты "из ЕС" делают в Украине.

Глава Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов высказал мнение, что Украина — бедная страна, где самый перспективный бизнес — торговля продуктами.