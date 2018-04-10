Жирно живут соседи. Поляки привыкли выбрасывать продукты на помойку

AFP 2014

РИА Новости Украина

Ежегодно поляки выбрасывают в мусорное ведро около 9 миллионов тонн продовольственных продуктов. Такие данные приводит Министерство окружающей среды. Семья из 4-х человек в среднем теряет на покупке лишних продуктов питания 2.5 тысячи злотых (около 600 евро). И это при том, что согласно данным Федерации польских банков продовольствия, в стране в условиях крайней бедности живет около 2 млн. человек. Следует добавить, что это проблема не только Польши. В масштабах Евросоюза пропадает около 90 миллионов тонн продуктов.

Министерство окружающей среды Польши на данный момент подготавливает собственный проект борьбы за сохранение продуктов питания. А как могут помочь в этом сами граждане? Об этом корреспондент Sputnik Гражина Гарбось разговаривала с инициатором акции "Поделись едой с бездомными" Марией Сколожиньской (Maria Skołożyńska).

Почему мы перестали ценить продукты питания?

— Думаю, что причиной того, что каждый третий поляк выбрасывает продукты питания, является то, что когда-то ее было мало и берегли каждую крошку. Теперь же продукты стали доступнее и мы перестали задумываться над тем, съедим ли мы все это, или нет. А если не съедим, то выбросим и пойдем еще купим. Тем более, что сейчас есть акции, где два продукта продаются по цене одного, мы покупаем больше и не в состоянии все это съесть. Было бы замечательно, если бы для того, чтобы выбросить кусок хлеба требовалось больших усилий, чем поход в магазин за новой буханкой.

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Кроме того, быть может мы не умеем и не знаем как хранить продукты питания, например, в Польше мы не следим за их сроками годности. На Западе, тут я имею в виду Великобританию, этот принцип соблюдается. До определенного срока продукт сохраняет свои наилучшие качества, после истечения срока его также можно употреблять, разве что внешний вид его уже не будет таким хорошим. В этом есть смысл, поскольку, например, банан коричневого цвета не является испорченным. К сожалению, сейчас наблюдается тренд покупки или употребления исключительно тех продуктов, которые выглядят презентабельно. Таким образом, те свежие продукты, у которых внешний вид не совсем идеальный, уже не появляются на полках наших супермаркетов.

Проводятся ли в Польше какие-то другие акции?

— Есть еще акция, которая называется foodsharing. Это открытые для всех холодильники, где в течение всего года можно оставлять ненужные продукты. Выглядит это вот как. Уточняем, где находится такой холодильник, упаковываем еду в одноразовые пакеты, помещаем их в холодильник, после чего сообщаем (на самих холодильниках вывешивается информация с контактными данными), что продукты уже находятся в холодильнике. Затем организация Foodsharing распространяет информацию среди тех, кто нуждается в продуктах питания и где можно их забрать. Причем, забрать бесплатно. Эта акция уже охватывает всю Польшу. Я очень горжусь, что это работает и мы помогаем людям!