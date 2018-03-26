Дорошенко: почем в Украине мясо, и почему врет Госстат

РИА Новости Украина

Почему динамика изменения цен так сильно отличается в Госстате и Минэкономразвития, или как считать стоимость мяса в стране, объяснил на своей странице в Facebook генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Ассоциация поставщиков торговых сетей сравнила данные Госкомстата и Минэкономразвития по инфляции на главные продукты питания и посчитала стоимость мясной корзины.

"Мы решили расширить перечень мясной корзины, добавив к нему все виды мяса и колбасных изделий, подлежащих государственному мониторингу. Поэтому он состоит из свинины, говядины, куриных тушки и филе, сала и вареной колбасы. Кроме того, мы добавили в этот перечень продукты, содержащие белок — рыбу и куриные яйца, поскольку люди часто вынуждены делать такую замену.

С начала года в процентах говядина подорожала на 5,3%, сало — на 4,2%, рыба — на 2,6%, яйца — на 1,8%, колбаса вареная — на 1,6%, филе куриное — на 0,4%. А подешевела за два месяца свинина — на 1,5% и куриные тушки — на 0,4%", — пишет Дорошенко.

Как отмечает Дорошенко, Инфляционный барометр, разработанный совместно Министерством экономического развития и BRDO, показывает рост стоимости говядины на 12%, колбас — на 16%, яиц — на 2%, удешевление свинины на 6%, сала — на 2%, куриного филе — на 0,5%.

"Видим несовпадение также тенденций на отдельные продукты, например сало. А разница темпов роста цены на колбасные изделия отличается в 10 раз. Дело в том, что офис эффективного регулирования BRDO собирает свои данные из открытых источников, то есть сайтов магазинов в режиме он-лайн, и выводит средние цифры без каких-либо правок. Что делается официальной статистике понять трудно. Better Regulation Delivery Office — независимая неправительственная структура, созданная по инициативе Министерства экономического развития и торговли и западных партнеров для содействия созданию в Украине эффективного регулирования. К недостаткам расчетов европейцев следует отнести то, что данные, которыми они оперируют, собираются только у четырех операторов торговли, работающих в формате гипермаркетов. Но тенденции изменения розничных цен не могут отличаться в разы не только в других магазинах и во всех регионах Украины. Может быть разная цена, но динамика мало отличается", — пишет Дорошенко.

Скриншот с сайта Facebook

Если сравнить рост или падение цены по данным Госкомстата и BRDO за январь-февраль 2018 за килограмм или десяток, то по официальной статистике говядина добавила 6,1 грн, а по данным европейцев – 13,5грн; сало подорожало по данным государства на 2,9 грн, а европейцы подсчитали, что оно упало в цене на 2,2 грн. Служба статистики указывает на подорожание вареной колбасы на 1,3 грн, а BRDO сразу на 22,6 грн; яйца добавили 50 коп. по государственной статистике и 60 коп. по цифрами Офиса эффективного регулирования. Государственные данные показывают, что свинина стала доступнее на 1,6 грн, а данные европейцев, что подешевела на 6 грн; филе курицы стало дороже на 40 коп. по официальным данным, а по данным BRDO на те же 40 коп. дешевле.

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"На конец февраля по данным Госстата килограмм говядины можно было купить в среднем за 120,4 грн, свинины — по 107,9 грн, филе курицы — по 89,9 грн, вареной колбасы — по 83,8 грн, сала — по 71,7 грн, рыбы — по 67,6 грн, тушки курицы — по 53,7 грн, а десяток яиц — по 27,5 грн. Если в целом оценить обновленную мясную корзину, то на конец февраля 2018 она стоил 622,5 грн, тогда как на начало года ее стоимость составляла 611,4 грн. То есть за два месяца текущего года стоимость этого корзины выросла на 11 грн", — отмечает Дорошенко.

В Киеве стоимость этой же корзины составляет 683,3 грн, то есть она дороже среднеукраинского показателя на 60,8 грн. Кстати, на начало года ее цена в столице составила 672,7 грн. За два месяца в Киеве она подорожала на 10,6грн. Ассоциация не приводит стоимость мясной корзины по данным, которые отслеживаются в гипермаркетах, поскольку Офис эффективного регулирования не собирает данные о бройлере и рыбе.

"Необходимо, чтобы по итогам нашего сравнения были сделаны выводы Государственной службой статистики, усовершенствованны методики и более качественно проводились исследования. Можно увидеть, что официальная статистика нередко в текущем месяце показывает цифры предыдущего, то есть задерживается на 1-2 месяца. Поэтому в цифрах за февраль можно увидеть еще тенденции января, или даже декабря. А кроме того, необходимо, чтобы Госстат и BRDO сопоставляли свои данные друг с другом", — резюмирует Дорошенко.