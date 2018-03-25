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    Аналитика и комментарии

    Вы тоже заметили, что зарплаты хватает только на еду

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    (обновлено: )65281
    "Работаем за еду" - так одной фразой можно описать реалии жизни большинства украинцев. Сегодня почти половина всех доходов украинцев уходит на питание! Это худший результат с кризисного 2010 года.
    Колбасные изделия в одном из магазинов Киева
    REUTERS Gleb Garanich

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Министр социальной политики Украины Андрей Рева в своих выводах о питании украинцев оказался почти прав. Сегодня украинцы действительно тратят на питание почти 50% своих доходов, но не от того, что много едят, а от того, что денег хватает лишь на еду.

    Почти половина всех доходов украинцев (42,1%) уходит на питание и безалкогольные напитки, пишет ubr.ua ссылкой на данные Госстата по целевым тратам домохозяйств в 2017 году.

    В целом в 2017 году украинцы потратили на еду 809 млрд грн, что почти на 200 млрд больше, чем в 2016-м.

    Таким образом, украинцы установили новый антирекорд по доли расходов на еду с кризисного 2010 года.

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    Так, если в 2010 году украинцы тратили на питание — 38,2%, то в 2016 году — 39,6%, а в 2017 году — уже 42,1% от своих доходов.

    Примечательно, что невзирая на существенное увеличение расходов на продукты, наши граждане увеличили расходы на алкоголь и табак.

    В 2016 году украинцы тратили 7,5%, а в 2017 году — 7,6% от своих доходов.

    А вот на услугах ЖКХ наши граждане стали экономить.

    РИА Новости Украина
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    Так, если в 2016-м на оплату электроэнергии, тепла и прочих жилищных услуг люди тратили 11,9% от всех расходов, то в 2017-м только 10,7%.

    Аналогичная ситуация с образованием и транспортом. Если в 2016 году, на образование уходило 1,3% от доходов, то в 2017 году — 1,1%.

    Уменьшилась доля расходов и на транспорт: если в 2016 году — 11%, то в 2017 году — 10,4%.

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    Цены все выше и выше

    Виной тому, конечно, вовсе не подросший аппетит украинцев, а высокая инфляция, зафиксированная в минувшем году.

    Лишь за последний год потребительская корзина украинцев подорожала более чем на 15%. И это при том, что еще в начале года власти обещали рост инфляции до 8-10%.

    Прогнозы Нацбанка на 2018 год о снижении инфляции пока не оправдались. Цены продолжают расти. В январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% против 12,6% за прошлый год. Хотя еще в октябре 2017 года финрегулятор прогнозировал, что до конца года инфляция снизится до 12,2%, а до конца 2018 года и вовсе замедлится до 7,3%. Но не тут-то было.

    С начала года цены практически на все продукты выросли минимум на треть. Исключение лишь составила гречка, которая несколько подешевела.

    Стоимость питания одного человека составляла в 2017 году в среднем 54 грн в сутки против 46 грн в 2016-м, сообщал Госстат.

    При этом из-за бешеного роста цен рацион украинцев становится все скуднее. Наши граждане сократили потребление молока, яиц, а мясо и рыба стали для многих деликатесом. Основу рациона сегодня составляет курица, а рыбу и морепродукты покупают втрое реже.

    При этом украинцы увеличили потребление фруктов, ягод, орехов, винограда — на 6%, сахара — на 4%, хлеба и хлебных продуктов, мяса, мясопродуктов и сала — на 2%. Сократилось потребление овощей и бахчевых — на 8%, молока и молокопродуктов — на 2%.

    По материалам из открытых источников интернет

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