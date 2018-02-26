Доходы жены Авакова в прошлом году в 57 раз превысили поступления супруга

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал 1 082 323 гривны доходов, а его жена Инна — 56 976 679 гривен за 2017 год, свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, сообщают "Украинские Новости".

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Из суммы доходов министра 710 099 гривен составила его заработная плата в министерстве, 76 800 гривен — роялти от "Издательство Фолио", 295 424 — проценты в "Ощадбанке".

Жена Авакова получила 291 692 гривны зарплаты в ПАО "Инвестор", 567 989 гривен процентов в "Ощадбанке", доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в пользу Atmosphere Entertainment Inc (Нью-Йорк, США) составил 55 812 874 гривны, зарплата по совместительству в Avitalia s.r.l. (Италия) — 304 124 гривны.

На счетах в Государственном экспортно-импортном банке у министра 940 682 гривны, в "Ощадбанке" — 424 794 гривны, 182 899 долларов, у его жены- 3 373 евро, 1 191 754 гривны, 231 479 долларов.

Еще 1 953 693 долларов Инна Авакова хранит в "Райффайзен Банк Аваль", 1 459 960 евро — в Banca Popolare del Frusinate (Италия).

Министр имеет 200 тыс гривен в драгоценных металлах, 25 тыс гривен, 10 тыс долларов, 60,2 тыс евро, 1,9 тыс канадских долларов, 96 тыс японских йен наличных средств.

У его жены — 35 тыс долларов, 140 тыс гривен, 21 тыс евро наличных средств.

Обязательства Инны Аваковой по договору купли-продажи доли у ООО "Астра-Финанс" составили 5 051 600 гривен в пользу ООО "Новини-ТВ".

Также указано, что Аваков задекларировал 148 тыс. евро дивидендов по решению общего собрания своей итальянской компании Avitalia s.r.l от 14 октября 2016 года, которые не прошли по счетам начисления и не были выплачены в 2016 году.

Он задекларировал авторское право на книгу "Ленин с нами?" на русском, украинском и английском языке.

Ранее Высший совет правосудия обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на судебную систему в связи с решением снять охрану с судов.