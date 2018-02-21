Аваков оказывает давление на суды - Костецкий

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков инициирует прекращение охраны судов подразделениями Национальной полиции и Нацгвардии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. В частности, Аваков раскритиковал решение Шевченковского райсуда Киева, который отпустил из-под стражи активиста Александра Федорченко, которого подозревают в нанесении огнестрельного ранения полицейскому во время беспорядков под Соломенским судом стлоицы. Глава МВД также добавил, что обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой созвать внеочередное заседание Кабмина.

Инициативу главы МВД проанализировал юрист Transparency International Ukraine Максим Костецкий в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можуть суди працювати без охорони Нацполіції?

— Звичайно, що ні. В судах виникають різні обставини, в тому числі і приходять незрозумілі особи, і виникають конфліктні ситуації, безумовно, охорона суду і представників органів судової влади є необхідною. Якщо раніше таку охорону здійснювали представники спеціального підрозділу "Грифон", то відповідно до нового закону про судоустрій і статус суддів, який вступив в дію в червні 2016 року, повинна бути створена спеціальна служба судової охорони, яка б взяла на себе функції колишнього підрозділу "Грифон". На час перехідного періоду охорона судів повинна здійснюватися підрозділами Нацгвардії та Нацполіції до моменту, поки служба судової охорони не почне функціонувати в повному вигляді.

Щось у напрямку створення цієї служби робиться?

— Створенням цієї служби повинна займатися Державна судова адміністрація України, яка відповідає за фінансове і організаційне забезпечення органів судової влади в Україні. Був проведений конкурс, на якому був обраний голова спеціальної служби судової охорони. Однак, пізніше виявилося, що він відмовився виконувати свої функції на цій посаді. І зараз проводять конкурс на обрання керівника даної служби. І після цього повинен бути набраний апарат для того, щоб стартувати належним чином функціонування цієї служби. Проте, навіть за найбільш оптимістичним сценарієм мінімум півроку необхідно для того, щоб служба запрацювала.

Чи є в Авакова право припиняти роботу охорони судів?

— Арсен Борисович явно вийшов за рамки своїх повноважень. По-перше, він запропонував проект постанови Кабміну, тобто далеко не факт, що Кабмін підтримає цю ініціативу і прийме постанову, якою регулюється це питання. Я нагадаю, що ця постанова від 9 листопада 2015 року, де врегульований порядок забезпечення охорони судів та інших органів судової системи підрозділами Нацгвардії та Нацполіції України. Однак, є інше питання. Постанова Кабміну України не може скасовувати положення законодавства. А пунктом 39 перехідних положень закону України про судоустрій та статус суддів як раз і передбачено, що до моменту виконання в повному обсязі повноважень служби судової охорони, функції підтримки громадського порядку в суді, а також охорони органів судової влади здійснюють підрозділи Нацполіції України та Нацгвардії України. То в будь-якому випадку, навіть, якщо постанова нова Кабміну України буде прийнята, це звільнятиме підрозділи Нацполіції від виконання своїх законних обов'язків з охорони органів судової влади.

На практиці що може статися дійсно?

— Це можна сприймати з двох категорій. В першу чергу той тон, в якому написаний пост міністра, більше сприймається не як захист своїх підопічних, а як намагання тиснути на органи судової влади. Тому що треба розбиратися безпосередньо, чи були підстави відпускати на поруки, наприклад, особу, яка завдала фізичних ушкоджень представнику органів Нацполіції України, чи були підстави залишати його під вартою. Проте, в будь-якому випадку це не захист працівників поліції, це, скоріше, тиск на суд і вихід за межі своїх повноважень. Тому що міністр МВС, безумовно, не може реагувати в такому емоційному тоні, і більше того, пропонувати такі речі, які виходять за рамки його повноважень. І я нагадаю, що знову ж таки ця ініціатива не буде мати ніяких юридичних наслідків. Тому що обов'язок тимчасовий охороняти суди Нацполіцією прописаний в законі, а не в постанові Кабміну України.

Якщо ця охорона в деяких випадках буде саботуватися, чи легко буде це довести?

— На жаль, часто буває так, що теорія і практика відрізняються. Тому, звичайно, що в руках міністра — робити все для того, щоб саботувати виконання охорони органів судового правопорядку, але це може перетворитися дуже швидко за декілька днів на таку вакханалію здійснення судочинства. Тому я навряд чи вірю в реалістичність цього сценарію. Скоріше за все, десь за кілька днів емоції стихнуть, і буде прийнято якесь компромісне рішення. Проте, в будь-якому випадку я впевнений, що Нацполіція продовжить здійснювати охорону судів.

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Як багато держава витрачає коштів на охорону судів?

— Чесно, зараз цифри не готовий назвати. Але безумовно, ці суми коливаються в десятках мільйонів гривень. Тому що сотні судів по всій Україні знаходиться. І більше того, і органи судових експертиз, і органи судової влади, такі як ВРП, Державна судова адміністрація, та інше. І звичайно, враховуючи те, що судова гілка влади є однією із трьох, які забезпечують функціонування самої держави, як такої, то забезпечення охорони приміщень судів є критично важливим для функціонування держави. Тому в першу чергу тут варто звертати увагу на професіоналізм і якість охорони. Тому що коли коридори, наприклад, Солом'янського районного суду заповнюють особи без розпізнавальних знаків, просто не пропускають інших осіб в приміщення суду, то це навряд чи сприяє хорошій репутації і функції виконання і здійснення незалежного правосуддя як такого в країні. Тому безумовно судова охорона повинна бути забезпечена належним чином.

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Наскільки вірогідно, що ці функції могла би виконувати приватна охоронна фірма?

— Це питання більше вже до експертів з питань охоронної діяльності, про те, чи фінансово можна було б це забезпечити за рахунок приватних структур.

За законом це неможливо?

— Станом на зараз — ні. Є абсолютно чітка стаття, нома ст. 160 про судоустрій та статус суддів, яка зобов'язує виключно службу судової охорони здійснювати цю охорону. І на перехідному етапі її здійснює Нацгвардія і Нацполіція. Тобто для того, щоб впроваджувати приватних охоронців в судову систему, потрібно внести зімни до закону. І більше того, це питання є доволі неоднозначним. Тому що знову ж таки тоді буде питання ставитися про незалежність суду як орану, який повинен здійснювати і вершити правосуддя в країні. Тому станом на зараз це питання не обговорюється навіть.

Маловірогідно, що Кабмін дослухається до ініціативи Авакова і підтримає її?

— Думаю, що скоріше за все. Тобто я би сприймав все-таки ініціативу Авакова як емоційний виклик після тієї ситуації, яка трапилася останніми днями. Тому що знову ж таки навіть якщо якимось чином вдасться протягнути цей проект постанови через Кабмін України, залишається пряма норма закону, яку ніхто не скасовував і обов'язок Нацполіції здійснювати охорону залишається.

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К слову, ранее адвокат Денис Бугай отмечал, что из-за страха перед экзаменами часть судей уйдет из системы.

А директор Института глобальных трансформаций Алексей Семений отметил, что в ЕС хотят полностью устранить контроль Порошенко по назначению судей.