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    Почему Порошенко больше не интересуют требования Вашингтона и Брюсселя

    (обновлено: )2218190
    Блогер Руслан Бизяев отметил, что заявлениями по поводу Антикоррупционного суда Петр Порошенко дает понять, что требования Запада его больше не интересуют.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Мюнхене заявил, что мнения международных партнеров важны в принятии законопроекта об Антикоррупционном суде, однако украинская сторона не будет безальтернативно к ним прислушиваться.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Провальная Фултонская речь Петра Порошенко

    "Я буду делать все возможное, чтобы законопроект (об Антикоррупционном суде — Ред.) был принят. Чтобы были найдены правильные формулировки, но чтобы этот законопроект соответствовал украинской Конституции и украинскому законодательству", — сказал глава государства в ответ на вопрос иностранного журналиста. 

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    Порошенко отметил важность советов международных партнеров, но уточнил, что Украина не будет безальтернативно прислушиваться к ним: "У нас ничье мнение не является окончательным. Это подтверждают мои встречи и с руководством МВФ, и с международными партнерами", — заявил президент Украины.

    В ответ на это в МВФ в очередной раз призвали власти Украины обеспечить безотлагательное рассмотрение законопроекта об АС. "И чтобы при этом во время его рассмотрения в парламенте были учтены поправки, которые являются необходимыми для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренной программой обязательств и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы", — напомнил постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман по итогам работы экспертов миссии в Киеве.

    По мнению блогера Руслана Бизяева, своим заявлением гарант дал понять международным партнерам официального Киева, что мнение Запада в ключевых вопросах жизни Украины его больше не интересует.

    Молоточек судьи
    Из открытых источников
    Зачем ЕС Антикоррупционный суд в Украине?

    "Одно из ключевых требований коллективного Запада, как мы знаем, — это скорейшее принятие Закона об Антикоррупционном суде. Однако принятие его в редакции Брюсселя и Вашингтона превратит гаранта из шоколадного короля в английскую королеву. Царствовать-то он будет, править — нет", — отметил Бизяев. 

    Как отметил блогер, Порошенко в результате сделал свой выбор.

    "Далее цитата: "Я буду делать все возможное, чтобы законопроект был принят. Чтобы были найдены правильные формулировки, но чтобы этот законопроект соответствовал украинской Конституции и украинскому законодательству" (то есть без #ЯотКононенко никакого закона принято не будет)", — пояснил блогер слова Порошенко.

    Бизяев сделал акцент на слова главы государства о том, что в Украине ничье мнение не является окончательным,  свидетельствующие только лишь о нежелании президент выполнять обещания.

    "У нас ничье мнение не является окончательным… Это подтверждают мои встречи и с руководством МВФ, и с международными партнерами", — утверждает гарант. То есть деньги-то дайте, а советы свои засуньте себе куда подальше. Можно плашмя. "Сегодня законопроект является на парламентском, а не на президентском уровне", — шутит президент. Че вы ко мне пристали-то? А? Идите договаривайтесь к Ляшко", — подчеркнул блогер.

    Facebook Руслана Бизяева
    Комментарий Руслана Бизяева

    Кульминационными он назвал слова президента о том, что реформы в стране идут "для народа".

    "Ну и вишенка на тортике — "реформы", оказывается, идут "не из-за МВФ, меморандума (с МВФ), денег или требования определенных иностранцев, а для народа". Да-да-да, Супрун, к примеру, нам прислали марсиане… Похоже, некоторые несознательные политики с берегов Потомака, Одера и Сены порядком умахали Нашу Шоколадность. И он решил, что пора " геть від Вашінгтону", а заодно и Брюсселя. Новая методичка порохоботов "янки гоу хоум" — это будет просто песня. Представляю, как ржут сейчас в Москве. Перефразируя классика — "Лолита, он наш. Он порожняк не гонит", — подытожил Бизяев.

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