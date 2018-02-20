Почему Порошенко больше не интересуют требования Вашингтона и Брюсселя

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Мюнхене заявил, что мнения международных партнеров важны в принятии законопроекта об Антикоррупционном суде, однако украинская сторона не будет безальтернативно к ним прислушиваться.

"Я буду делать все возможное, чтобы законопроект (об Антикоррупционном суде — Ред.) был принят. Чтобы были найдены правильные формулировки, но чтобы этот законопроект соответствовал украинской Конституции и украинскому законодательству", — сказал глава государства в ответ на вопрос иностранного журналиста.

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Порошенко отметил важность советов международных партнеров, но уточнил, что Украина не будет безальтернативно прислушиваться к ним: "У нас ничье мнение не является окончательным. Это подтверждают мои встречи и с руководством МВФ, и с международными партнерами", — заявил президент Украины.

В ответ на это в МВФ в очередной раз призвали власти Украины обеспечить безотлагательное рассмотрение законопроекта об АС. "И чтобы при этом во время его рассмотрения в парламенте были учтены поправки, которые являются необходимыми для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренной программой обязательств и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы", — напомнил постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман по итогам работы экспертов миссии в Киеве.

По мнению блогера Руслана Бизяева, своим заявлением гарант дал понять международным партнерам официального Киева, что мнение Запада в ключевых вопросах жизни Украины его больше не интересует.

"Одно из ключевых требований коллективного Запада, как мы знаем, — это скорейшее принятие Закона об Антикоррупционном суде. Однако принятие его в редакции Брюсселя и Вашингтона превратит гаранта из шоколадного короля в английскую королеву. Царствовать-то он будет, править — нет", — отметил Бизяев.

Как отметил блогер, Порошенко в результате сделал свой выбор.

"Далее цитата: "Я буду делать все возможное, чтобы законопроект был принят. Чтобы были найдены правильные формулировки, но чтобы этот законопроект соответствовал украинской Конституции и украинскому законодательству" (то есть без #ЯотКононенко никакого закона принято не будет)", — пояснил блогер слова Порошенко.

Бизяев сделал акцент на слова главы государства о том, что в Украине ничье мнение не является окончательным, свидетельствующие только лишь о нежелании президент выполнять обещания.

"У нас ничье мнение не является окончательным… Это подтверждают мои встречи и с руководством МВФ, и с международными партнерами", — утверждает гарант. То есть деньги-то дайте, а советы свои засуньте себе куда подальше. Можно плашмя. "Сегодня законопроект является на парламентском, а не на президентском уровне", — шутит президент. Че вы ко мне пристали-то? А? Идите договаривайтесь к Ляшко", — подчеркнул блогер.

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Кульминационными он назвал слова президента о том, что реформы в стране идут "для народа".

"Ну и вишенка на тортике — "реформы", оказывается, идут "не из-за МВФ, меморандума (с МВФ), денег или требования определенных иностранцев, а для народа". Да-да-да, Супрун, к примеру, нам прислали марсиане… Похоже, некоторые несознательные политики с берегов Потомака, Одера и Сены порядком умахали Нашу Шоколадность. И он решил, что пора " геть від Вашінгтону", а заодно и Брюсселя. Новая методичка порохоботов "янки гоу хоум" — это будет просто песня. Представляю, как ржут сейчас в Москве. Перефразируя классика — "Лолита, он наш. Он порожняк не гонит", — подытожил Бизяев.

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