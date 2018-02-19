Банки кредитуют и дерут с граждан безбожно

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

"Банкопад" свернул кредиты

В результате так называемого "банкопада", который был организован главой НБУ Валерией Гонтаревой, банковская система потеряли треть финучреждений. Оставшиеся резко свернули кредитование. В кризисное время 2014-2015 гг банки решили не заниматься традиционной деятельностью (принимать вклады и выдавать кредиты), а зарабатывать на падении гривны. Финучреждения брали у НБУ рефинансирование и стабилизационные кредиты и скупали на эти деньги доллар. Когда курс "зеленого" доходил до пика, они его продавали, возвращали кредит в НБУ, а "заработанное" — себе в карман. По сути, именно эти игры банков привели к тому, что курс гривны обвалился почти в 4 раза.

В итоге, НБУ в 2015 году вынужден был свернуть лавочку, увеличив учетную кредитную ставку до 30%. Это вмиг сбило охоту у банков желание наживаться на долларе, однако в итоге, окончательно свернуло банковское кредитование. Ресурсы НБУ стали слишком дорогими, поэтому банки больше не занимали у него денег, а предпочитали покупать его депозитные сертификаты и жить за счет этого.

Сворачивание кредитования привело к коллапсу в банковской системе. Банки стали массово закрывать отделения, без работы остались тысячи банковских сотрудников, сам рынок возвратился к уровню начала 2000-х. Кредиты бизнесу выдавали немногие, да и то по таким заоблачным процентам, что их мог взять только продавец оружия и наркотиков.

Однако безысходность вынудила население и бизнес брать кредиты даже под такие грабительские проценты. Расходы по кредитам бизнес автоматически перекладывал на потребителей, тем самым, еще более раздувая маховик инфляции. Что касается кредитов населению, то здесь эффективная ставка составляла 40-70%. И народ вынужден брать от безнадеги такие невыгодные займы.

Причем берут не от хорошей жизни. Кому-то нужно заплатить за лечение, кому-то оплатить учебу детей или даже заплатить коммуналку. Про автокредиты и ипотеку пришлось забыть.

"Рынок ипотеки в 2017 году стал единственным сегментом розничного кредитования, который сократился в годовом измерении на 2,4% в гривне и на 20,5% в валюте в долларовом эквиваленте. Сегодня ипотека составляет менее 5% новых кредитов. За 9 месяцев 2017 года объемы новых ипотечных кредитов физическим лицам составили 963 млн грн., что, хотя и превышает в 1,5 раза результат 9 месяцев 2016 года, но составляет лишь около 2% от общего ипотечного портфеля и явно недостаточно для влияния на общий уровень спроса на недвижимость и восстановления рынка ипотеки", — сообщила "Простобанк" директор по розничному бизнесу "Банка Кредит Днепр" Марина Дутлова.

Банки выдают займы максимум за год, причем, расплачиваться по телу кредита требуют уже в первые месяцы. Не удивительно, что с банками за потребителя активно конкурируют ломбарды, предлагая различные формы кредитования под залог имущества и фактически монополизировав прием золота у населения. Правда, сроки займов тут небольшие — до месяца.

При всем при этом, ставка по депозитам у банков остаается на низком уровне — 15%, что еле покрывает официальную инфляцию в 2017 году — 13,7%. Таким образом, выдавая грабительские кредиты и привлекая дешевые депозиты, банки неплохо зарабатывают.

Банки или ростовщики?

В 2017 году валютная ситуация в стране несколько поутихла, НБУ снизил учетную ставку до 12,5% и у банков появились лишние деньги. В 2017 году объем кредитов, выданных банками корпоративному сектору и физическим лицам, увеличился на 1,9% до 1 трлн грн.

"Наиболее активно банки наращивали кредитование населения. Объем гривневых кредитов домохозяйств за год вырос на 38,3%, прежде всего за счет потребительского кредитования. Увеличению спроса на кредиты со стороны населения способствовало снижение их стоимости, улучшение потребительских настроений и смягчения стандартов кредитования", — сообщается в отчете НБУ.

Несмотря на то, что минимальная ставка по кредитам наличными сроком на 1 год составила 30% годовых, сегмент "коротких" потребкредитов до года в 2017 году показал рост на 51%, их объем превысил 36 млрд грн. Кредиты на срок от 1 до 5 лет также показали хорошую динамику (+19%), их объем превысил 29 млрд грн.

Для рекламы своих займов банки ухищряются идти на разные завлекательные ходы. К примеру, ПУМБ высылает СМС с предложением взять кредит до 200 тыс грн по 2,99 в месяц. Однако не указывает, что год это набегает 36% (!), и это еще без дополнительных расходов в виде комиссий.

Впрочем, кредитный бум вряд ли продлится долго. Из-за роста курса доллара НБУ вновь повысил учетную ставку, на сей раз до 16%, поэтому займы станут еще дороже. Банки какой-то период еще будут наращивать потребкредитование, однако существенно нарастить автомобильные и ипотечные займы они вряд ли смогут.

На рынок вернутся иностранцы?

«Банкопад», массовое сворачивание кредитования, обвал гривны, невыплаты по вкладам — все это серьезно подорвало доверие украинцев к отечественной банковской системе. За кредитными и депозитными ресурсами они вынуждены обращаться в условиях крайней необходимости. Украинцев не устраивают проценты банков, те в свою очередь, нарекают на огромные процентные ставки НБУ, а именно он сейчас их основной финансовый источник.

Не мудрено, что европейские банки, где центробанк выдает кредиты под смехотворные 0,25%, могут получить здесь серьезное конкурентное преимущество. Как мы писали ранее, группа Raiffeisen вероятно, интересуется покупкой "ПриватБанка", а часть руководства НБУ возглавляет бывший менеджмент "Райфайзенбанк Аваль".

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Не исключено, что часть украинского банковского рынка приберут к рукам филиалы иностранных банков. В 2006 году Верховная Рада разрешила открывать им свои отделения, однако тогда европейцы предпочли покупать украинские банки, что, как показал кризис 2008 году, было большой ошибкой. Обжегшись на покупках, европейцы могут начать массово открывать здесь свои филиалы.

По словам президента Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в данный момент в Украине нет филиалов зарубежных банков, а есть только дочерние банки иностранных банков. "Это такой же украинский банк, только с материнским зарубежным капиталом, но с типичными рисками для украинского банка. А вот филиал — это часть зарубежного банка. Он сможет предоставлять кредиты по европейским ставкам и выдавать больше компенсацию в случае потерю вклада. Сейчас Фонд гарантирования вкладов выдает только 200 тыс. грн", — отметил эксперт.

Не исключено, что на банковский рынок вскоре выйдут китайские, индийские и арабские банковские структуры, которые специализируются на работе в развивающихся странах и не боятся подобных рисков. Возможно, что в недалеком будущем они вытеснят банки с украинским капиталом и будут доминировать в сфере кредитования населения Украины.