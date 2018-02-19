Нет роз для Розенко. Почему провалился визит вице-премьера в Польшу

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Вице премьер-министр Украины Павел Розенко, чтобы хоть как-то снять напряжение в украинско-польских отношениях нанес визит в Польшу и встретился с вице-премьером Польши Петром Глинским. Тема обсуждения — наказание за отрицание преступлений "украинских националистов" против граждан Второй Речи Посполитой, а также восстановление поисково-эксгумационных работ в Украине в местах гибели поляков.

Елена Голюк/Facebook Павел Розенко и Петр Глинский

Напомним, что в начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. Одновременно он направил закон в Конституционный суд на проверку. Закон среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Большие надежды

Накануне встречи обе стороны возлагали большие надежды на исход переговоров.

“Я доволен, что вице-премьер Розенко принял приглашение, и я убежден, что эта встреча будет хорошей. Я надеюсь на взаимопонимание как в делах, касающихся самых сложных вопросов истории, так и в общем видении многомерного сотрудничества наших стран", — заявил Глинский заявил в комментарии РАР.

Украина же ожидала от польской стороны изменения положений закона об Институте национальной памяти.

"Сейчас нам очень важно снять то напряжение в украинско-польских отношениях, которое в последнее время, в том числе искусственно, накручивается различными политическими силами, в том числе и внешними факторами. Поэтому основная миссия — начать диалог с польской стороной на эту тему. С другой стороны, безусловно, мы не можем не реагировать на последние события, в частности относительно принятия изменений в закон об институте национальной памяти Польши. Руководствуясь позицией президента Украины, Верховной Рады Украины и правительства Украины, мы ожидаем от польской стороны не только разъяснения по этому закону. Мы считаем, что закон должен быть изменен", — заявил накануне визит Павел Розенко.

По мнению чиновника, вопрос заключается не только в каких-то политических амбициях или разногласиях, а о возможном конкретном нарушении права наших сограждан, которые работают и живут в Польше. Вместе с тем он указал, что Украина уже имеет четко сформулированную позицию и готова к обсуждению абсолютно широкого круга вопросов.

Кажется, нас услышали? Показалось

Переговоры в Варшаве продолжались на полтора часа дольше, чем было предусмотрено протоколом. По мнению украинской стороны,, это позволило донести до польской стороны даже больше месседжей, чем планировали. Во время встречи обсудили угрозы закона об Институте национальной памяти "без вуали и прикрас", донесли позицию по защите украинцев в Польше и обговорили вопрос восстановления разрушенных украинских памятников на территории Республики.

"И, кажется, сегодня нас услышали. Польская делегация во главе с Петром Глинским записала достаточно большой перечень вопросов, ответы на которые, надеемся, мы уже услышим во время ее визита в Киев", — говорится на странице пресс-службы вице-премьера в Facebook.

Несмотря на позитивные нотки в отчете Розенко о поездке в Польшу, в Варшаве заявили, что "глубоко разочарованы" результатами переговоров.

Фото Facwbook Елены Голюк Переговоры украинской делегации во главе с Павлом Розенко с польским правительством

"Отсутствие решения украинской стороны по фундаментальному вопросу об отмене запрета на польские эксгумации на территории Украины означает значительное снижение уровня доверия и невыполнение мандата на переговоры, установленного президентами обеих стран, что существенно влияет на взаимоотношения", - говорится в сообщении канцелярия президента Польши Анджея Дуды. — Мы надеемся, что запрет будет отменен в ближайшем будущем в духе выполнения обязательств".

Эту же информацию подтвердил в комментарии агентству PAP глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерски. По словам чиновника, он расценивает отсутствие решения украинской стороны по эксгумации захоронений поляков как невыполнение мандата на переговоры, который дали президенты двух стран Петр Порошенко и Анджей Дуда. Щерски выразил надежду, что запрет на эксгумацию будет отменен в ближайшее время.

Тактика не сработала

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Розенко — это самая приемлемая кандидатура в украинском правительстве для ведения переговоров с поляками.

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“Розенко может приехать в Польшу, не вызывая изначально серьезного отторжения. В частности, и Вятрович, и Кириленко, и иже с ними в Польше сразу являются неприемлемыми фигурами, поэтому и отправили Розенко, как фигуру более взвешенную. Но сам Розенко ничего не способен решить — он вице-премьер без портфеля. Очевидно, что в украинском правительстве в вопросе толкования прошлого, так же как и в вопросе языка сегодня избрана тактика забалтывания. То есть, не внесение реальных изменений до периода, а попытка убедить западных партнеров, наших друзей на западной границе, что им следует потерпеть, а потом, может быть как-то… И сегодня ни в Польше, ни в Венгрии, которая в похожей ситуации заявила, что Украина ведет международную кампанию обмана, эта тактика уже не срабатывает. Тактика, которая ведется внутри страны, то есть бесконечное забалтывание вопросов без какого-либо их решения, на международной арене уже не работает, потому что там нет такого контроля над медиа и всем остальным", — сказал Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

В связи этим политолог считает логичным, что визит Розенко в Польшу провалился, ведь договариваться, значит уступать.

"Розенко от имени правительства был послан попытаться снять уровень напряжения, запустить какие-то формы диалога, которые позволили бы публично заявить, что с Польшей у нас уже все хорошо, как это уже делалось с Венгрией и той же Польшей, только раньше. Но это забалтывание не прошло, Польша показывает, что без реальных шагов со стороны Украины она не намерена уступать. Хотя сама Польша уже уже сделала на самом деле шаги навстречу, и то, что Дуда отправил законопроект об Институте национальной памяти на выводы конституционного суда — это огромный шаг навстречу Украине. Приостановив таким образом действие закона, Дуда дал возможность для диалога. Соответствующих шагов Украина не сделала", — пояснил Бортник.

Компромисс возможен

Политолог напомнил, что еще в 2015 году президент Украины обещал президенту Польши Коморовскому внести изменения в закон о героизации украинских правых в части той статьи, которая устанавливает юридическое преследование лиц, которые не признают героями ОУН-УПА и того же Бандеру, в том числе и для представителей польской общины в Украине.

"Но этого не было сделано, поэтому мы видим, что ситуация с Польшей обостряется. И, скорее всего, в ближайшее время рассчитывать на какую-то разрядку не приходится”, — констатировал Бортник.

При этом, по словам Бортника, из сложившейся ситуации выход все же существует.

"Необходимо договориться с польским правительством, что они приостанавливают действие "украинских статей" в законе об Институте национальной памяти, а мы, как минимум, приостанавливаем действие статей об уголовной ответственности за непризнание героем Бандеры и всего остального, что обещали в 2015 году. А дальше, на время приостановки действия статей, создать комиссию ученых-историков, которая не публично, без камер, должна найти компромиссные варианты. Напомню, что еще в эпоху Кучмы писались общие компромиссные украинско-польские учебники истории, и мы тогда были очень близки к решению этого вопроса. Мы можем рассказывать что угодно, но этот полномасштабный гуманитарный кризис в части исторического прошлого начался же не с польских действий, а с украинского закона 2015 года", — заключил Бортник.