Провальная Фултонская речь Петра Порошенко

Василия Стоякин, обозреватель

16 февраля президент Украины выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Говорят, что Петру Алексеевичу нравятся сравнения с Уинстоном Черчиллем. Мюнхенская речь Порошенко во многом перекликается с Фултонской речью Черчилля, давшей старт "холодной войне". Правда, сэр Уинстон, хотя и не был чужд театральности, не позволял себе размахивать рваными флагами и кусками автобусов, вероятно подозревая, что таких "доказательств" полно на любой свалке.

Я не стану задавать пошлые вопросы, что именно делал флаг ЕС в Авдеевке и зачем злой и бессердечный президент отобрал цацку у бойцов, героически сдерживающих российскую агрессию уже четыре года (из показаний Турчинова мы знаем, что на Майдане тоже была путинская агрессия). Я даже не буду спрашивать, какой достойный человек придумал таскать мусор на международные встречи. И не буду выяснять, почему выходить на митинги с флагами одних иностранных государств нельзя, а под другими может даже президент выступать. Бог с ними. Обратимся к речениям президента (хотя есть основания полагать, что пишут их те же креативщики, которые посоветовали притащить флаг из Авдеевки).

Смысл речи, в общем, такой же как и у флага. Европейцы думают, что они просто живут себе и решают свои проблемы, а, на самом деле, они уже воюют с Россией, только не знают об этом. Но наш президент им это объяснил! Теперь — не отвертятся!

Мировая война

Начал президент с опыта Первой Мировой Войны. Она вызрела задолго до своего начала. Вот и сейчас "опасные вызовы" "долгое время (…) наращивали свою силу и разрушительный потенциал". Но их никто не замечал и вот "гибридная война, которую ведет Россия, постепенно превращается в полномасштабную Мировую Гибридную Войну".

Все зло находится в Кремле и "в 2007 году в Мюнхене российский президент провозгласил войну цивилизованному миру".

Тут у меня два замечания.

Во-первых, я, в отличие от Петра Алексеевича, помню выступление Путина. Он, как раз, предупреждал о том же, о чем сейчас говорит Порошенко — грядет дестабилизация (в современной терминологии — "гибридная война"), причем она является следствием безответственной политики Запада и надо что-то делать… Обвинять Путина в том, что это он объявил войну, все равно, что попасть под машину и выдвигать претензии человеку, который предлагал переходить улицу по зебре и на зеленый свет.

Кстати, Петр Алексеевич, ссылаясь на мюнхенскую речь Путина, не боится, что завтра в гибридной войне его самого обвинят? Нет? А зря… Обвинить Путина или Порошенко проще, чем решать проблемы глобальной политики.

Во-вторых, на месте участников конференции я бы все же поинтересовался у Петра Алексеевича, если все зло в Кремле, то почему не разорваны дипломатические отношения; не расторгнут Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с "Империей Зла"; не объявлена война… Или это выступление как раз является объявлением войны?

В общем — надо быть последовательным. Особенно в случае, когда речь идет о стране, столкнувшейся с прямой военной агрессией — совершенно не гибридной, а прямой и непосредственной. Или у кого-то есть сомнения, что на территории Крыма находятся российские войска? Даже в Москве этого не отрицают… Но Киев все еще не может определиться.

Агенты влияния

Далее, Петр Алексеевич начал перечислять "агентов" гибридной войны.

1) "Маргинальные ультраправые и ультралевые партии".

Если он про, например, "Национальный фронт", то на выборах 2014 года эта партия заняла первое место по Франции с результатом 25%, венгерский "Йоббик" тогда же — третье место с 20,5%, в то время как БПП в Украине — второе с 22%. Вывод: БПП — маргинальная партия. Это не я, это Петр Алексеевич так мыслит…

В любом случае, у нас демократия. Пока есть избиратели, которые готовы голосовать за маргиналов, они имеют право на существование. Если Петр Алексеевич имеет другое представление, то пусть покажет пример — разгонит какой-нибудь "Нацкорпус" или "Свободу", которые уже много лет "создают картинку для кремлевской пропаганды"…

2) "Армии троллей и пропагандистов".

Да-да, сами от них в ужасе. Петр Алексеевич — увольте эту армию порохоботов с бидонами на голове. Действительно — в стране воздух чище станет. Ну, по крайней мере, в социальных сетях.

3) "Фейковые новости".

Посмотрите новости канала ICTV. Я не знаю, какие вещества дают такой приход. Но это точно не водка.

4) "Миграционные потоки".

Даже не затрагивая всю сложность проблемы, отмечу, что люди, которые подкидывают президенту эту тему, сильно его подставляют. Это ведь Ангела Меркель выдвинула лозунг «мы сможем это», имея в виду прием миллионов мигрантов с Ближнего Востока. Поставлю вопрос ребром: Меркель — агент Кремля?

5) "Кибер-атаки".

Ну да. Раньше ни кибератак не было, ни вирусов. А весь мир признал, что за вирус "Петя" несет ответственность Россия. Несет, конечно… Уже понесла — в виде многомиллионных убытков от атаки вируса на сети крупнейших российских компаний — "Сбербанка", "Роснефти", "Башнефти", "Евраза"…

"Экзистенциальный вызов"

Чтобы отразить российскую агрессию, говорит нам президент, надо понять, что такое "русский мир". И он объясняет.

"Только сравните уровень жизни в бывшем Кенигсберге с жизнью в Мюнхене. Или территорию Карелии, которую Россия аннексировала 80 лет назад, с Финской Карелией". Или Украину 2018 года с Украиной 2012 года… Ой… Нет, все правда. К нам же "русский мир" пришел. Или это была евроинтеграция, демократия и права человека? Запутался уже.

В общем, Путин хочет отомстить за распад Советского Союза и рассылает по всему миру "ихтамнетов", "чтобы сломать наше единство и разрушить наши демократии".

Тут я уже давно предлагаю привести все в соответствие с ситуацией до возникновения Советского Союза. Осуждаем пакт Молотова-Риббентропа? Не вопрос. Где до этого сговора проходила граница между УССР и Польшей? Не нравится сслылка на УССР? Опять же — не вопрос. Где проходила граница между УНР и Польшей по Варшавскому договору 1920 года? Петр Алексеевич, чей Львов?

"Мистер нет"

Именно так называли, за неуступчивость, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Хотя Петр Порошенко неоднократно уже попрощался с империей, он берет пример именно у Громыко и предлагает говорить "нет".

— Не признавать президентские выборы в оккупированном Крыму.

— Не восстанавливать полномочия российской делегации в ПАСЕ.

— Не посещать Москву, чтобы получить экономическую выгоду.

— Не строить "Северный поток".

— Не участвовать в спортивных соревнованиях с российскими командами.

— Запретить использовать российские флаги где-либо, кроме территории России (вот тут было особенно страшно).

Я бы продолжил этот список. Вот, например:

— Не держать активы на территории России (что там с Липецкой фабрикой?).

— Не покупать у агрессора нефть, газ и все остальное (кстати, у кого Украина будет покупать российский газ, если его перестанет покупать Венгрия?).

Ну и, кроме "не", надо было бы дать список "да". Я их уже упоминал: разрыв дипломатических отношений, договоров, объявление войны и т.п.

Ситуация на Донбассе

Участникам конференции, безусловно, хотелось бы услышать, как украинская сторона намерена разрешать своей собственный конфликт с Россией. И получила исчерпывающий ответ.

"Донбасс вполне может стать успешным примером мирного урегулирования насильственного конфликта". Для этого нужна "имплементация Россией Минских соглашений". Москва должна согласиться на развертывание миротворцев ООН на всей территории Донбасса. Мандат миротворцев должен предполагать "восстановление суверенитета Украины".

Собственно, по этому поводу написано много. Могу только кратко повторить.

Минские соглашения не предполагают никакой "имплементации" со стороны России. Практически все действия по урегулированию конфликта надлежит предпринимать Украине. Президент Украины ни слова не сказал о том, что намерена предпринимать Украина. Вообще.

Самое забавное, что президент расписался в том, что Украина даже не намерена восстанавливать свой собственный суверенитет над Донбассом — ей его должны принести на блюдечке с голубой каемочкой миротворцы ООН.

Впрочем, учитывая прозвучавший выше список "не", логично предположить, что в него входит и «не пытаться урегулировать конфликт на Донбассе». Это было бы честно. Впрочем, разве не этому был посвящен законопроект о Донбассе, принятый Радой и который президент обещал подписать?

Стратегия

"Мы не будем побеждать Россию, мы превзойдем ее", цитирует Порошенко Дизраэли и предлагает свою программу действий:

Во-первых, нужно "сбалансировать экономическую целесообразность с моральными ценностями", в смысле — усиливать санкции до тех пор, пока российские войска находятся на Донбассе и в Крыму.

Отмечу, что, учитывая глобальный масштаб российской гибридной агрессии, логично было бы не вводить санкции по поводу частного конфликта, а прекратить какие-либо экономические отношения с агрессором до его полной капитуляции. А то как-то странно выглядит — призываем к солидарности, но санкции должны действовать только до освобождения украинской территории. А за фальсификацию выборов в США, получается, санкции вводить не надо?

Во-вторых, "умиротворение агрессора порождает еще большую агрессию", поэтом надо защищать Украину.

В общем — никаких переговоров с агрессором. Только как это совместить с Минскими соглашениями вводом миротворцев ООН, с которым должна согласиться Россия?

В-третьих, ограничить российскую пропаганду и фейковые новости.

Лучше вообще оставить в каждой стране по одному телевизионному каналу и показывать по нему только те новости, которые одобрены комитетом по свободе слова. Украина движется в этом направлении, теперь все остальные страны должны следовать нашему опыту.

В-четвертых, Украина проводит реформы и отражает внешнюю агрессию. Дайте денег.

В-пятых, Украина направляет 6% ВВП на оборону. Дайте денег.

В-шестых, держите открытыми для Украины двери ЕС и НАТО. А там уже — дайте денег.

"Это даст шанс остановить Мировую Гибридную Войну". Дайте денег.

Резюме

Разумеется, Петр Алексеевич не сам такие речи произносит. Его попросили. Те самые люди, которые спонсировали "революцию достоинства", пропихнули его самого на пост президента ("фак ЕС" и т.п.) и которым на Украину наплевать.

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В какой-то степени эта речь — вопль ужаса рушащейся на глазах глобальной элиты перед меняющимся миром.

С нашей же точки зрения надо понимать, что никаких неразрешимых противоречий между Западным Миром и Россией нет. Так или иначе, но они договорятся (совершенно неважно — как и о чем). Просто подобные заявления нашего президента исключают для них возможность договориться иначе, чем за счет Украины.