Порошенко ответил Западу по закону об Антикоррупционном суде

КИЕВ, 17 февраля — РИА Новости Украина. Мнения международных партнеров важны в принятии законопроекта об антикоррупционном суде, однако украинская сторона не будет безальтернативно к ним прислушиваться, заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Мюнхене.

"Я буду делать все возможное, чтобы законопроект (об Антикоррупционном суде — ред.) был принят. Чтобы были найдены правильные формулировки, но чтобы этот законопроект соответствовал украинской Конституции и украинскому законодательству", — сказал глава государства в ответ на вопрос иностранного журналиста.

Порошенко отметил важность советов международных партнеров, но уточнил, что Украина не будет безальтернативно прислушиваться к ним: "У нас ничье мнение не является окончательным. Это подтверждают мои встречи и с руководством МВФ, и с международными партнерами", — заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что принятие этого законопроекта является безальтернативным, однако он не намерен инициировать изменения к проекту. "Сегодня законопроект является на парламентском, а не на президентском уровне", — резюмировал Порошенко.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об Антикоррупционном суде могут принять в начале весны, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.