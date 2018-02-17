наверх
17.02.201822:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко ответил Западу по закону об Антикоррупционном суде

    Тема:

    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (40)

    (обновлено: )79919
    Президент Украины заявил, что не намерен менять законопроект об Антикоррупционном суде, несмотря на высказанные пожелания западных партнеров.
    Петр Порошенко в Мюнхене
    president.gov.ua

    КИЕВ, 17 февраля — РИА Новости Украина. Мнения международных партнеров важны в принятии законопроекта об антикоррупционном суде, однако украинская сторона не будет безальтернативно к ним прислушиваться, заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Мюнхене.

    Антикоррупционный суд заработает в 2020 году, это в лучшем случае — Бортник. Видео
    РИА Новости Украина
    Политолог пессимистично оценил перспективы Антикоррупционного суда в Украине

    "Я буду делать все возможное, чтобы законопроект (об Антикоррупционном суде — ред.) был принят. Чтобы были найдены правильные формулировки, но чтобы этот законопроект соответствовал украинской Конституции и украинскому законодательству", — сказал глава государства в ответ на вопрос иностранного журналиста.

    Порошенко отметил важность советов международных партнеров, но уточнил, что Украина не будет безальтернативно прислушиваться к ним: "У нас ничье мнение не является окончательным. Это подтверждают мои встречи и с руководством МВФ, и с международными партнерами", — заявил президент Украины.

    Он подчеркнул, что принятие этого законопроекта является безальтернативным, однако он не намерен инициировать изменения к проекту. "Сегодня законопроект является на парламентском, а не на президентском уровне", — резюмировал Порошенко.

    Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об Антикоррупционном суде могут принять в начале весны, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Погром в Россотрудничестве. Полиция бессильна
    Петр Порошенко в Мюнхене
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Политолог Кость Бондаренко об отношениях Украины и Польши
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Вита Семеренко. Архивное фото
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?