Порошенко предложил новую форму отчетности для активистов-антикоррупционеров

КИЕВ, 7 фев - РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко предлагает заменить обязательную подачу деклараций общественными активистами на обязательные отчеты, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам, глава государства уже договорился с представителями общественных организаций о компромиссном решении: "Я знаю, что общественные организации и активисты согласились на расширенное представление информации, расширенную отчетность", - сказала Луценко в эфире телеканала "Рада".

Порошенко планирует увеличить порог доходов общественных организаций для необходимости предоставления таких отчетов.

"Президент настаивает на том, чтобы члены этих общественных объединений, особенно активисты-антикоррупционеры, лично как физические лица не проходили такое е-декларирование, а будет просто расширенная отчетность общественных организаций", - рассказала Луценко.

Ірина Луценко: по поданому @Poroshenko ЗП щодо е-декларування доходів громадських активістів знайдено компроміс з активістами:

- скасовується е-декларування активістами-фізичними особами

- збільшується поріг доходів для обов'язкового звітування представниками ГО⏯️ pic.twitter.com/tMcupAhsHz — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 7 февраля 2018 г.

Представитель президент рассчитывает получить согласие на такой вариант закона от депутатов Верховной Рады.

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