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    Порошенко предложил новую форму отчетности для активистов-антикоррупционеров

    (обновлено: )22501
    По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, Порошенко уже договорился с представителями антикоррупционных общественных организаций о компромиссе по вопросу о декларациях.
    Петр Порошенко
    president.gov.ua

    КИЕВ, 7 фев - РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко предлагает заменить обязательную подачу деклараций общественными активистами на обязательные отчеты, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

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    По ее словам, глава государства уже договорился с представителями общественных организаций о компромиссном решении: "Я знаю, что общественные организации и активисты согласились на расширенное представление информации, расширенную отчетность", - сказала Луценко в эфире телеканала "Рада".

    Порошенко планирует увеличить порог доходов общественных организаций для необходимости предоставления таких отчетов.

    "Президент настаивает на том, чтобы члены этих общественных объединений, особенно активисты-антикоррупционеры, лично как физические лица не проходили такое е-декларирование, а будет просто расширенная отчетность общественных организаций", - рассказала Луценко.

    Представитель президент рассчитывает получить согласие на такой вариант закона от депутатов Верховной Рады.

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