наверх
29.12.201701:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Матиос иронично ответил на решение суда о закрытии деклараций прокуроров

    (обновлено: )3601
    Окружной административный суд Киев не обнаружил нарушений законодательства при принятии Анатолием Матиосом решения о закрытии публичного доступа к е-декларациям военных прокуроров.
    Анатолий Матиос
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос прокомментировал решение Окружного административного суда Киева о закрытии информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры.

    Егор Соболев о заработках Анатолия Матиоса. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Соболев о "тайных декларациях" и миллионных заработках Матиоса

    "Суд принял решение — отказать истцу в удовлетворении иска. Это решение было принято с учетом того, что судом не установлено нарушения предписаний действующего законодательства при принятии Анатолием Матиосом соответствующего постановления, целью которого было закрытие информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры для их безопасности и безопасности их семей", — говорится в сообщении на официальном сайте суда.

    Читайте также: Юрист о Матиосе и закрытых декларациях

    Сам Матиос весьма иронично прокомментировал данное решение. "Суд поставил точку — закрыв Е-декларации отдельных военных прокуроров от публичного доступа. Главный военный прокурор и НАПК поступили по Закону… Отдельный совет истцам — количество необоснованно вылитого на оппонента дерьма не является истиной в конечной инстанции. Надеюсь, что все причастные к иску получатели грантов убедят УП ("Украинскую правду" — Ред.) и другие партнерские площадки дать информацию о проигрыше истцов в суде)", — написал он на своей странице в Facebook.

    Facebook Анатолия Матиоса
    Комментария Анатолия Матиоса

    В комментарии под постом главного военного прокурора журналист издания Оксана Коваленко отметила, что информация о решении суда уже была опубликована.

    Напомним, 14 июня Окружной административный суд Киева открыл производство относительно закрытия доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры. Иск подал Центр противодействия коррупции.

    Facebook Анатолия Матиоса
    Решение Окружного административного суда Киева

    "Истец просит признать противоправным и отменить постановление заместителя Генерального прокурора Украины — Главного военного прокурора Анатолия Матиоса в части о применении мер специальной безопасности по закрытию информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры", — говорилось в сообщении суда.

    14 апреля 2017 года с сайта Национального агенства противодействия коррупции исчезли декларации подчиненных генпрокурора Юрия Луценко и Анатолия Матиос. Впоследствии в НАПК объяснили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основании постановления Матиоса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия