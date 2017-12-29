Матиос иронично ответил на решение суда о закрытии деклараций прокуроров

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос прокомментировал решение Окружного административного суда Киева о закрытии информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры.

"Суд принял решение — отказать истцу в удовлетворении иска. Это решение было принято с учетом того, что судом не установлено нарушения предписаний действующего законодательства при принятии Анатолием Матиосом соответствующего постановления, целью которого было закрытие информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры для их безопасности и безопасности их семей", — говорится в сообщении на официальном сайте суда.

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Сам Матиос весьма иронично прокомментировал данное решение. "Суд поставил точку — закрыв Е-декларации отдельных военных прокуроров от публичного доступа. Главный военный прокурор и НАПК поступили по Закону… Отдельный совет истцам — количество необоснованно вылитого на оппонента дерьма не является истиной в конечной инстанции. Надеюсь, что все причастные к иску получатели грантов убедят УП ("Украинскую правду" — Ред.) и другие партнерские площадки дать информацию о проигрыше истцов в суде)", — написал он на своей странице в Facebook.

Facebook Анатолия Матиоса Комментария Анатолия Матиоса

В комментарии под постом главного военного прокурора журналист издания Оксана Коваленко отметила, что информация о решении суда уже была опубликована.

Напомним, 14 июня Окружной административный суд Киева открыл производство относительно закрытия доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры. Иск подал Центр противодействия коррупции.

Facebook Анатолия Матиоса Решение Окружного административного суда Киева

"Истец просит признать противоправным и отменить постановление заместителя Генерального прокурора Украины — Главного военного прокурора Анатолия Матиоса в части о применении мер специальной безопасности по закрытию информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры", — говорилось в сообщении суда.

14 апреля 2017 года с сайта Национального агенства противодействия коррупции исчезли декларации подчиненных генпрокурора Юрия Луценко и Анатолия Матиос. Впоследствии в НАПК объяснили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основании постановления Матиоса.