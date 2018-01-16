Репутация дороже. НАПК не обнародует результаты проверки декларации Гонтаревой

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предотвращению коррупции не будет обнародовать результаты полной проверки электронной декларации главы Национального банка Валерии Гонтаревой за 2016 год. Об этом говорится в ответе НАПК на запрос "Українських Новин".

По мнению НАПК, вред, который может быть нанесен репутации Гонтаревой, преобладает над правом общественности знать эту информацию.

Сообщается, что по состоянию на 12 января проведена полная проверка е-декларации Гонтаревой за 2016 год и готовится соответствующий проект решения, который должен быть рассмотрен и утвержден на заседании НАПК.

В ходе полной проверки НАПК не получило ответ на запрос, направленный в Министерство юстиции.

"До принятия решения о результатах полной проверки декларации за 2016 год, поданной Гонтаревой В.О., Национальное агентство отказывает в предоставлении информации о результатах этой проверки", — сказано в ответе.

Как сообщалось ранее, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева получила общий доход от продажи ценных бумаг 184 миллиона гривен.

Она реализовала свою долю в инвестиционной компании ICU, только последний транш составил 83,6 млн гривен.