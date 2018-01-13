Деньги Януковича и Al Jazeera. ГПУ проверяет сделки экс-компании Гонтаревой

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Расследование о возможной причастности компании Investment Capital Ukraine к выводу из Украины средств продолжается, прокуратура заказала экономическую экспертизу сделок, сообщил в субботу заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Ранее журналисты телеканала Al Jazeera сообщили о приобретении украинским депутатом Александром Онищенко и бизнесменом Павлом Фуксом у бизнесмена Сергея Курченко кипрской офшорной компании, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным телеканала, к схеме вывода средств из страны также причастна компания Investment Capital Ukraine (ICU), председателем совета директоров которой до 2014 года была подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева. Онищенко, Фукс и Гонтарева отрицают свою причастность к схеме вывода из Украины средств.

"Более года назад мы допросили руководителя этой компании, мы подвергли сомнению документы, подтверждающие легальность средств и финансовых сделок. Поэтому мы более двух месяцев назад отправили запрос для проведения экономической экспертизы в одно из судебных экспертных учреждений Украины. Сейчас экспертиза продолжается", — цитирует Енина "Громадське ТБ".

По его словам, деятельность должностных лиц как этой компании, так и государственных банков и Нацбанка Украины является предметом целого ряда других уголовных дел, которые расследует Генпрокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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В апреле 2017 года Генпрокуратура Украины заявила о конфискации в доход бюджета государства 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича. Конфискация была проведена на основании решения суда в Донецкой области по уголовному делу о деятельности "преступной группировки", которая якобы действовала под руководством бывшего главы государства.